Kinh tế số

Thanh toán QR xuyên biên giới mở rộng, thúc đẩy bán lẻ và du lịch

Gia Hân

Gia Hân

17:46 | 26/09/2026
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Thanh toán QR xuyên biên giới đang được mở rộng kết nối với nhiều thị trường, tạo thuận lợi cho khách du lịch, người tiêu dùng và các điểm bán hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy giao thương, bán lẻ và du lịch.
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Ngày 25/9/2026 tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch”. Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết, Việt Nam đã đạt được những bước tiến rõ nét về thanh toán không dùng tiền mặt.

Hạ tầng thanh toán ngày càng hiện đại, các phương thức thanh toán số ngày càng phổ biến, trong đó QR đã trở thành phương thức quen thuộc với người dân và doanh nghiệp.

Thanh toán QR xuyên biên giới mở rộng, thúc đẩy bán lẻ và du lịch
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng phát biểu tại hội thảo.

Theo NHNN, trong 8 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tiếp tục tăng trưởng khá. Giao dịch TTKDTM tăng 34,56% về số lượng và 13,26% về giá trị; qua kênh Internet đạt tăng 46,57% về số lượng và 21,77% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 35,33% về số lượng và 2,39% về giá trị.

Trong đó, giao dịch thanh toán qua phương thức QR code đạt 311 triệu giao dịch với giá trị đạt 274,2 nghìn tỷ đồng (tăng 6,66% về số lượng và 25,85% về giá trị).

Đến hết năm 2025, gần 89% người dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác. Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp hơn 28 lần GDP. Trong giai đoạn 2021-2025, số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt bình quân hằng năm tăng lần lượt 58,86% và 24,36%.

Cùng với phát triển hạ tầng thanh toán trong nước, NHNN đã triển khai hợp tác thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam với Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore, đồng thời tiếp tục mở rộng với một số quốc gia khác.

VietQRGlobal tăng tốc kết nối quốc tế

Theo số liệu từ NAPAS, VietQRGlobal đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao tại các thị trường đã kết nối.

Trong 8 tháng năm 2026, số lượng giao dịch của du khách từ Thái Lan, Lào và Campuchia tại Việt Nam tăng 8 lần trong khi giá trị giao dịch tăng 6 lần so với cùng kỳ năm 2025. Ở chiều ngược lại, giao dịch của người Việt Nam tại ba thị trường này tăng 5 lần về số lượng và 4 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Thanh toán QR xuyên biên giới mở rộng, thúc đẩy bán lẻ và du lịch
Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước.

Trung Quốc là thị trường được mở rộng kết nối sau nhóm các nước Đông Nam Á. NAPAS chính thức công bố dịch vụ qua kết nối với UPI vào tháng 12/2025, kết nối với Alipay vào tháng 4/2026 và kết nối với Weixin Pay vào tháng 8/2026, dịch vụ ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực.

Chỉ sau bốn tháng mở rộng kết nối, đến tháng 8/2026, giao dịch của du khách Trung Quốc sử dụng ứng dụng thanh toán của Trung Quốc để quét mã VietQRGlobal tại Việt Nam tăng tương ứng gấp 3 lần về số lượng và gấp 4 lần về giá trị giao dịch so với tháng 4/2026. Với việc hoàn thành kết nối với các nền tảng thanh toán của Trung Quốc, giao dịch thanh toán QR xuyên biên giới với quốc gia này sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

Ngoài ra, NAPAS đã hoàn thành kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với Singapore cho cả hai chiều khách hàng Singapore thanh toán tại Việt Nam và khách hàng Việt Nam thanh toán tại Singapore. Với thị trường Hàn Quốc, dịch vụ chiều thanh toán của khách hàng Hàn Quốc tại Việt Nam đã được hoàn tất và sẽ tiếp tục mở rộng chiều thanh toán ngược lại. Như vậy, tính đến hiện tại, NAPAS đã hoàn thành triển khai kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á đồng thời tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ trong thời gian tới.

Giảm rào cản thanh toán cho du khách

Ở phía người dùng, thanh toán QR xuyên biên giới mang lại trải nghiệm nhanh chóng, an toàn và thông suốt, tương tự khi thực hiện giao dịch tại quốc gia của mình. Đặc biệt, giao dịch được xử lý trực tiếp giữa hai đồng bản tệ thông qua hạ tầng quyết toán của các bên tham gia, qua đó giảm chi phí liên quan đến chuyển đổi ngoại tệ và mang lại lợi ích thiết thực về tỷ giá cho người dùng.

Không chỉ mang lại thuận tiện cho người dùng, VietQRGlobal còn mở ra những lợi ích trực tiếp đối với các điểm chấp nhận thanh toán. Khi khách quốc tế có thể sử dụng chính ứng dụng quen thuộc tại quê nhà để quét QR, rào cản trong trải nghiệm thanh toán giảm bớt, khoảng cách từ nhu cầu mua sắm đến quyết định chi tiền cũng được rút ngắn.

Thanh toán QR xuyên biên giới mở rộng, thúc đẩy bán lẻ và du lịch
Hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch”.

VietQRGlobal cũng giúp các nhà hàng, khách sạn, hộ kinh doanh, cửa hàng nhỏ lẻ tiếp cận và phục vụ tốt hơn dòng khách du lịch quốc tế mà không gặp trở ngại về đầu tư thiết bị chấp nhận thẻ như trước kia.

Chi phí chấp nhận thanh toán qua VietQRGlobal dự kiến khoảng 1,5% giá trị giao dịch, thấp hơn mức 2,4 - 3% của các loại thẻ quốc tế phát hành ngoài Việt Nam. Như vậy, chi phí chấp nhận thanh toán qua VietQRGlobal có thể thấp hơn khoảng 37,5% - 50% so với thẻ quốc tế.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng nhà nước nhấn mạnh thanh toán QR xuyên biên giới không chỉ là công nghệ thanh toán mà còn là một cấu phần của hạ tầng kinh tế số, hỗ trợ trực tiếp cho giao thương, du lịch và tiêu dùng.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, giai đoạn tới không chỉ mở rộng mạng lưới thanh toán xuyên biên giới mà còn cần gia tăng mức độ sử dụng, bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả và tạo thêm giá trị cho nền kinh tế.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận việc mở rộng hạ tầng VietQRGlobal; tối ưu trải nghiệm thanh toán cho người Việt Nam ở nước ngoài và khách quốc tế tại Việt Nam; mở rộng mạng lưới điểm chấp nhận VietQRGlobal tại trung tâm thương mại, khu du lịch, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng và hộ kinh doanh; chính sách hỗ trợ điểm chấp nhận thanh toán và yêu cầu nâng cao an toàn, bảo mật trước các rủi ro công nghệ.

Thanh toán QR

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
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Ngân hàng TCB
AUD 17711 17985 18561
CAD 17835 18109 18730
CHF 30704 31080 31738
CNY 0 3827 3923
EUR 28962 29181 30262
GBP 33624 34013 34950
HKD 0 3181 3384
JPY 158 162 169
KRW 0 18 20
NZD 0 14381 14976
SGD 19787 20069 20651
THB 693 756 810
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