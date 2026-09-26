Khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Côn Sơn, Kiếp Bạc 2026

Dự khai mạc có ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND; ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của thành phố cùng hàng nghìn người dân, du khách thập phương.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức chạm tay khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại – Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu 2026 khẳng định, Côn Sơn - Kiếp Bạc là vùng đất hội tụ những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và cảnh quan, gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của nhiều anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa và các bậc tiền nhân, tiêu biểu như Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, Đệ tam Tổ Thiền phái Trúc Lâm Huyền Quang, Tư đồ Trần Nguyên Đán và Anh hùng dân tộc - Danh nhân Văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, đồng thời đặt ra trách nhiệm cao hơn trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 phát biểu khai mạc.

Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại năm 2026 diễn ra trong 09 ngày, từ ngày 26/9 đến hết ngày 04/10/2026, tại khu vực phía trước đền Kiếp Bạc, trên trục đường Thần đạo và khu vực băng két đê phía Nam, phía Bắc. Chương trình được tổ chức nhằm quảng bá Di sản văn hóa thế giới Côn Sơn, Kiếp Bạc; giới thiệu các di tích thành phần gồm Quần thể di tích Côn Sơn Kiếp bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ, chùa Nhẫm Dương cùng các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố đến với Nhân dân và du khách.

Đồng thời, quảng bá các sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu, sản phẩm du lịch và ẩm thực; tổ chức các hoạt động trình diễn, quảng diễn nghề truyền thống, qua đó tăng cường kết nối, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm và kích cầu du lịch thành phố Hải Phòng.

Trong khuôn khổ sự kiện, các không gian di sản, làng nghề, ẩm thực và nghệ thuật được tổ chức với nhiều hoạt động trải nghiệm, trình diễn, giới thiệu sản phẩm. Nổi bật là không gian Di sản và trải nghiệm trà sen, kết nối 5 điểm thuộc Di sản thế giới gồm chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ và chùa Nhẫm Dương, cùng các chương trình, tuyến du lịch kết nối trong và ngoài thành phố.