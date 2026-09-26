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Gần 900 vận động viên tranh tài tại Giải Bơi thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội 2026

Lê Giang

Lê Giang

17:35 | 26/09/2026
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Diễn ra ngày 3 và 4/10 tại Hồ Tây, Giải Bơi chải thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 quy tụ gần 900 vận động viên trong nước và quốc tế.
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Ngày 25/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Giải Bơi chải thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026.

Với chủ đề “Sôi động Hồ Tây mùa thu: Nhịp chèo hội nhập chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô”, Giải Bơi chải thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 diễn ra trong hai ngày 3 và 4/10 tại khu vực Vườn hoa Lý Tự Trọng và mặt nước Hồ Tây, dọc trục đường Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Sự kiện quy tụ gần 900 vận động viên đến từ các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tỉnh, thành phố, trường đại học, doanh nghiệp và câu lạc bộ.

48 đội tranh tài nội dung thuyền rồng

Theo Ban Tổ chức, nội dung bơi chải thuyền rồng có 48 đội, được chia thành nhiều nhóm gồm các đội quốc tế và tỉnh, thành phố; khối ngoại giao, tổ chức quốc tế; trường đại học, liên cấp; các xã, phường của Hà Nội và khối doanh nghiệp, tổ chức, câu lạc bộ.

Nhóm quốc tế và tỉnh, thành phố có sự góp mặt của Bomba Pilipinas (Philippines), Argo Naga (Malaysia), GuangZhou Knight Dragon Boat (Trung Quốc) cùng các đại diện Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và Thái Nguyên.

Gần 900 vận động viên tranh tài tại Giải Bơi thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội 2026
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Hà Nội Phạm Xuân Tài thông tin về Giải Bơi chải thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng 2026. Ảnh: Đình Thế.

Ngoài ra, khối ngoại giao và tổ chức quốc tế có 10 đội, với đại diện đến từ Đức, Anh, Đan Mạch, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản, Liên hợp quốc (UN), Liên minh châu Âu (EU) và Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc.

Bên cạnh đó là 7 đội thuộc các trường đại học, liên cấp; 14 đội xã, phường của Hà Nội và 10 đội thuộc khối doanh nghiệp, tổ chức, câu lạc bộ.

Nội dung Ván SUP quy tụ 127 vận động viên, trong đó có 29 vận động viên quốc tế, cùng các tay chèo đến từ nhiều tỉnh, thành phố.

Kết hợp thể thao truyền thống và hiện đại

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết Bơi thuyền rồng và Ván SUP mang hai màu sắc khác nhau nhưng cùng tạo nên nét đặc trưng của giải đấu.

Theo ông Phạm Xuân Tài, giải bơi thuyền rồng tiếp nối truyền thống bơi chải, gắn với đời sống văn hóa, lễ hội và tinh thần đoàn kết. Trong khi đó, Ván SUP là môn thể thao hiện đại, trẻ trung, phù hợp xu hướng thể thao ngoài trời, thu hút người trẻ, sinh viên và cộng đồng quốc tế tại Hà Nội.

Gần 900 vận động viên tranh tài tại Giải Bơi thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội 2026
Gần 900 vận động viên tranh tài tại Giải Bơi thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội 2026. Ảnh: VNA

Sự kết hợp giữa hai loại hình thể thao góp phần tạo nên sản phẩm thể thao - văn hóa - du lịch, quảng bá hình ảnh Hà Nội tới du khách trong nước và quốc tế.

Giải đấu là một trong những hoạt động thuộc chiến dịch “Chạm thu Hà Nội”, nằm trong chương trình hợp tác giữa UBND TP. Hà Nội và Vietnam Airlines về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Ban Tổ chức cho biết công tác chuẩn bị đang được các đơn vị phối hợp triển khai, tập trung vào các điều kiện chuyên môn, hậu cần, an ninh, trật tự, giao thông, y tế, cứu nạn, cứu hộ, vệ sinh môi trường và các phương án bảo đảm an toàn.

Chương trình khai mạc ngày 4/10 được tổ chức theo tinh thần lễ hội thể thao mặt nước, với các hoạt động như trống hội, múa Lân - Sư - Rồng và diễu hành các loại thuyền. Các nội dung Bơi thuyền rồng và Ván SUP sẽ được tổ chức thi đấu, sau đó là bế mạc và trao giải.

Gần 900 vận động viên tranh tài tại Giải Bơi thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội 2026

Bên cạnh huy chương Vàng, Bạc, Đồng và tiền thưởng, Vietnam Airlines trao tặng các vé máy bay khứ hồi chặng nội địa, Đông Nam Á và châu Á dành cho các đội đua, vận động viên đạt thứ hạng cao ở các hạng mục Bơi thuyền rồng và Ván SUP.

Với sự tham gia của các đội trong nước, quốc tế, khối ngoại giao và tổ chức quốc tế, Giải Bơi chải thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 hướng tới trở thành hoạt động thể thao - văn hóa - cộng đồng, góp phần tạo thêm điểm nhấn cho không gian Hồ Tây và quảng bá hình ảnh Hà Nội tới du khách trong nước, quốc tế.

Lịch trình thi đấu Giải Bơi chải thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026:

Ngày 03/10/2026: Từ 14h00 đến 17h00, thi đấu vòng loại Ván SUP.

Ngày 04/10/2026: Từ 08h00, Lễ khai mạc (Trống hội, múa Lân - Sư - Rồng, diễu hành các loại thuyền);

Từ 09h00 đến 17h30, thi đấu các nội dung thuyền rồng và Ván SUP;

Từ 17h30, Bế mạc và trao giải.
Giải Bơi chải thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
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AUD 17711 17985 18561
CAD 17835 18109 18730
CHF 30704 31080 31738
CNY 0 3827 3923
EUR 28962 29181 30262
GBP 33624 34013 34950
HKD 0 3181 3384
JPY 158 162 169
KRW 0 18 20
NZD 0 14381 14976
SGD 19787 20069 20651
THB 693 756 810
USD (1,2) 25715 0 0
USD (5,10,20) 25754 0 0
USD (50,100) 25782 25796 26166
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD 25,800 25,800 26,180
USD(1-2-5) 24,768 - -
USD(10-20) 24,768 - -
EUR 28,966 28,989 30,365
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CAD 18,026 18,084 18,749
CHF 30,949 31,045 31,971
SGD 19,891 19,953 20,734
CNY - 3,797 3,942
HKD 3,246 3,256 3,393
KRW 17.61 18.37 20
THB 740.77 749.92 802.72
NZD 14,369 14,502 14,935
SEK - 2,572 2,664
DKK - 3,885 4,022
NOK - 2,681 2,776
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,955.48 - 6,723.75
TWD 738.54 - 894.78
SAR - 6,803.17 7,166.27
KWD - 82,177 87,444
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD 25,780 25,810 26,190
EUR 29,037 29,154 30,363
GBP 33,760 33,896 34,915
HKD 3,247 3,260 3,378
CHF 30,877 31,001 31,935
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AUD 17,900 17,972 18,563
SGD 19,975 20,055 20,646
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CAD 18,055 18,128 18,718
NZD 14,492 15,032
KRW 18.24 20.22
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD 25795 25795 26165
AUD 17909 18009 18931
CAD 18014 18114 19128
CHF 30920 30950 32524
CNY 3809.7 3834.7 3970.2
CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
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Cập nhật: 26/09/2026 18:00

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