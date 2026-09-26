Gần 900 vận động viên tranh tài tại Giải Bơi thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội 2026

Ngày 25/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Giải Bơi chải thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026.

Với chủ đề “Sôi động Hồ Tây mùa thu: Nhịp chèo hội nhập chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô”, Giải Bơi chải thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 diễn ra trong hai ngày 3 và 4/10 tại khu vực Vườn hoa Lý Tự Trọng và mặt nước Hồ Tây, dọc trục đường Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Sự kiện quy tụ gần 900 vận động viên đến từ các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tỉnh, thành phố, trường đại học, doanh nghiệp và câu lạc bộ.

48 đội tranh tài nội dung thuyền rồng

Theo Ban Tổ chức, nội dung bơi chải thuyền rồng có 48 đội, được chia thành nhiều nhóm gồm các đội quốc tế và tỉnh, thành phố; khối ngoại giao, tổ chức quốc tế; trường đại học, liên cấp; các xã, phường của Hà Nội và khối doanh nghiệp, tổ chức, câu lạc bộ.

Nhóm quốc tế và tỉnh, thành phố có sự góp mặt của Bomba Pilipinas (Philippines), Argo Naga (Malaysia), GuangZhou Knight Dragon Boat (Trung Quốc) cùng các đại diện Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và Thái Nguyên.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Hà Nội Phạm Xuân Tài thông tin về Giải Bơi chải thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng 2026. Ảnh: Đình Thế.

Ngoài ra, khối ngoại giao và tổ chức quốc tế có 10 đội, với đại diện đến từ Đức, Anh, Đan Mạch, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản, Liên hợp quốc (UN), Liên minh châu Âu (EU) và Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc.

Bên cạnh đó là 7 đội thuộc các trường đại học, liên cấp; 14 đội xã, phường của Hà Nội và 10 đội thuộc khối doanh nghiệp, tổ chức, câu lạc bộ.

Nội dung Ván SUP quy tụ 127 vận động viên, trong đó có 29 vận động viên quốc tế, cùng các tay chèo đến từ nhiều tỉnh, thành phố.

Kết hợp thể thao truyền thống và hiện đại

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết Bơi thuyền rồng và Ván SUP mang hai màu sắc khác nhau nhưng cùng tạo nên nét đặc trưng của giải đấu.

Theo ông Phạm Xuân Tài, giải bơi thuyền rồng tiếp nối truyền thống bơi chải, gắn với đời sống văn hóa, lễ hội và tinh thần đoàn kết. Trong khi đó, Ván SUP là môn thể thao hiện đại, trẻ trung, phù hợp xu hướng thể thao ngoài trời, thu hút người trẻ, sinh viên và cộng đồng quốc tế tại Hà Nội.

Gần 900 vận động viên tranh tài tại Giải Bơi thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội 2026. Ảnh: VNA

Sự kết hợp giữa hai loại hình thể thao góp phần tạo nên sản phẩm thể thao - văn hóa - du lịch, quảng bá hình ảnh Hà Nội tới du khách trong nước và quốc tế.

Giải đấu là một trong những hoạt động thuộc chiến dịch “Chạm thu Hà Nội”, nằm trong chương trình hợp tác giữa UBND TP. Hà Nội và Vietnam Airlines về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Ban Tổ chức cho biết công tác chuẩn bị đang được các đơn vị phối hợp triển khai, tập trung vào các điều kiện chuyên môn, hậu cần, an ninh, trật tự, giao thông, y tế, cứu nạn, cứu hộ, vệ sinh môi trường và các phương án bảo đảm an toàn.

Chương trình khai mạc ngày 4/10 được tổ chức theo tinh thần lễ hội thể thao mặt nước, với các hoạt động như trống hội, múa Lân - Sư - Rồng và diễu hành các loại thuyền. Các nội dung Bơi thuyền rồng và Ván SUP sẽ được tổ chức thi đấu, sau đó là bế mạc và trao giải.

Bên cạnh huy chương Vàng, Bạc, Đồng và tiền thưởng, Vietnam Airlines trao tặng các vé máy bay khứ hồi chặng nội địa, Đông Nam Á và châu Á dành cho các đội đua, vận động viên đạt thứ hạng cao ở các hạng mục Bơi thuyền rồng và Ván SUP.

Với sự tham gia của các đội trong nước, quốc tế, khối ngoại giao và tổ chức quốc tế, Giải Bơi chải thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 hướng tới trở thành hoạt động thể thao - văn hóa - cộng đồng, góp phần tạo thêm điểm nhấn cho không gian Hồ Tây và quảng bá hình ảnh Hà Nội tới du khách trong nước, quốc tế.