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Nhiều hoạt động tôn vinh phụ nữ Việt Nam dịp 20/10

Lê Giang

Lê Giang

11:02 | 25/09/2026
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Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhiều hoạt động về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, bình đẳng giới, an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe phụ nữ sẽ được tổ chức trong tháng 10/2026.
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Ngày 24/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm thành lập Hội và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, chủ trì họp báo.

Điểm nhấn là chương trình kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2026, dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 16/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, số 40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nhiều hoạt động tôn vinh phụ nữ Việt Nam dịp 20/10
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại họp báo.

Chương trình gồm ba nội dung chính: trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026; trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai và phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027.

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 tiếp nhận 54 hồ sơ đề cử, gồm 8 tập thể và 46 cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực. Ngày 23/9, Hội đồng xét chọn đã họp và đề xuất trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong số 47 hồ sơ đủ điều kiện xét giải.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai dự kiến tôn vinh 32 cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu, có nhiều dấu ấn trong đổi mới hoạt động Hội, ứng dụng chuyển đổi số, hỗ trợ hội viên, phụ nữ, tham gia xây dựng chính sách và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Tại họp báo, bà Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, điểm mới của Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm nay là quan tâm đến các vấn đề trọng tâm như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thúc đẩy giáo dục STEM cho trẻ em ở vùng khó khăn.

Nhiều hoạt động tôn vinh phụ nữ Việt Nam dịp 20/10
Họp báo thông tin về chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm thành lập Hội và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027 lần đầu có sự hỗ trợ của chuyên gia trí tuệ nhân tạo “AI Women Start Up”, nhằm cung cấp, giải đáp và kết nối thông tin liên quan đến cuộc thi và các nội dung hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Trong tháng 10, Hội LHPN Việt Nam còn tổ chức nhiều hoạt động như chương trình nghệ thuật “Kết nối yêu thương” tối 5/10; Hội thảo khoa học quốc gia “Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay”; Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2026; sự kiện “Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh” và Hội nghị về phòng, chống ung thư vú với chủ đề “Ung thư vú - Hiểu để yêu thương”.

Bên cạnh đó, chương trình “Chạm sẻ chia - Trao hy vọng 2026” dự kiến trao 2.010 suất tầm soát miễn phí ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng cùng 2.010 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế và phụ nữ dân tộc thiểu số tại Ninh Bình, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Cần Thơ.

Trung ương Hội LHPN Việt Nam cũng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các tổ chức, doanh nghiệp triển khai hoạt động hỗ trợ học sinh tại các trường thuộc 248 xã biên giới đất liền, tập trung vào nước sạch, vệ sinh, cơ sở vật chất trường học, chăm sóc sức khỏe và nhu cầu đặc thù của trẻ em gái.

Đáng chú ý, chương trình “Là Con Gái Thật Tuyệt - Hành trình từ Đô thị tới Biên cương” năm học 2026-2027 được triển khai tại 186 điểm trường thuộc 21 tỉnh, thành phố, trong đó xây dựng “Góc Nữ sinh” tại 100 trường thuộc 100 xã biên giới đất liền. Lễ khởi động toàn quốc dự kiến diễn ra ngày 19/10 tại Trường THCS Hoàng Mai, Hà Nội.

Cuối năm 2026, Hội LHPN Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động về chuyển đổi số, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và hợp tác quốc tế, trong đó có Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN dự kiến diễn ra ngày 4/11 tại Hà Nội với khoảng 100 đại biểu Việt Nam và quốc tế tham dự.

tôn vinh phụ nữ Việt Nam Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 25/09/2026 12:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 25/09/2026 12:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 25/09/2026 12:45
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HKD 0 3182 3384
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Cập nhật: 25/09/2026 12:45

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
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HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

Laptop đầu tiên cho Gemini Intelligence trang bị Snapdragon X Elite

Laptop đầu tiên cho Gemini Intelligence trang bị Snapdragon X Elite

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A10 AI Gateway sẽ thành lớp điều khiển hoạt động AI doanh nghiệp

A10 AI Gateway sẽ thành lớp điều khiển hoạt động AI doanh nghiệp

Agentic AI vận hành thực tế, nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về con người

Agentic AI vận hành thực tế, nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về con người

Amazon Kuiper vào Việt Nam từ mạng viễn thông dùng riêng

Amazon Kuiper vào Việt Nam từ mạng viễn thông dùng riêng

Tổng thống Trump nói

Tổng thống Trump nói 'Trí tuệ nhân tạo' nên đổi thành 'Siêu trí tuệ'

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Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

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Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Đào tạo nhân lực vật liệu theo hướng nào để công nghiệp vật liệu làm chủ công nghệ lõi

Đào tạo nhân lực vật liệu theo hướng nào để công nghiệp vật liệu làm chủ công nghệ lõi

Muốn nâng giá trị công nghiệp vật liệu phải làm chủ công nghệ

Muốn nâng giá trị công nghiệp vật liệu phải làm chủ công nghệ

Việt Nam xếp thứ 5 ASEAN trên chỉ số quốc gia số GSMA năm 2026

Việt Nam xếp thứ 5 ASEAN trên chỉ số quốc gia số GSMA năm 2026

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Thúc đẩy hàng Việt tham gia chuỗi giá trị Halal toàn cầu

Thúc đẩy hàng Việt tham gia chuỗi giá trị Halal toàn cầu

'Chạm sẻ chia. Trao hy vọng' tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Hai công ty chứng khoán bị phạt tổng cộng 357,5 triệu đồng

Hai công ty chứng khoán bị phạt tổng cộng 357,5 triệu đồng

Elmet Group sẽ mua 4,99% cổ phần Masan High-Tech Materials

Elmet Group sẽ mua 4,99% cổ phần Masan High-Tech Materials

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'Chạm sẻ chia. Trao hy vọng' tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Hai công ty chứng khoán bị phạt tổng cộng 357,5 triệu đồng

Hai công ty chứng khoán bị phạt tổng cộng 357,5 triệu đồng

Lào Cai thêm 2 khu công nghiệp, lập cụm công nghiệp 75 ha

Lào Cai thêm 2 khu công nghiệp, lập cụm công nghiệp 75 ha

Google, Apple tuyển nhân sự về stablecoin và tài sản mã hóa

Google, Apple tuyển nhân sự về stablecoin và tài sản mã hóa

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VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu