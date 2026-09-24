Bộ Công Thương bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn trao quyết định về công tác cán bộ đối với ông Trần Mạnh Hà. Ảnh - Nam Nguyễn. Ảnh Báo Công thương

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Vụ Kế hoạch - Tài chính cùng tập thể Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa.

Tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Quang Hồng công bố Quyết định số 2318/QĐ-BCT ngày 15/9 của Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hà, Phó Viện trưởng, Phụ trách Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa. Ông Trần Mạnh Hà được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 1,0.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn đánh giá việc bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hà là sự ghi nhận đối với quá trình công tác, năng lực và tinh thần trách nhiệm, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ đối với việc tiếp tục lãnh đạo Viện hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa có vai trò quan trọng trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển ngành Công Thương. Trong giai đoạn mới, với chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, yêu cầu đối với công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ ngày càng cao.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn phát biểu chỉ đạo. Ảnh - Nam Nguyễn. Ảnh Báo Công thương

Thứ trưởng đề nghị ông Trần Mạnh Hà nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và công nghệ, bám sát yêu cầu thực tiễn, chú trọng khả năng ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh và phục vụ quản lý nhà nước.

Viện cần chủ động nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu về điện tử, tin học, tự động hóa và công nghệ mới; tăng cường chuyển đổi số, đổi mới quản trị; mở rộng phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Viện trưởng Trần Mạnh Hà phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh - Nam Nguyễn. Ảnh Báo Công thương

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Mạnh Hà trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công Thương khi giao trọng trách Viện trưởng Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa. Trên cương vị mới, ông cam kết nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, nhất là nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tăng cường chuyển đổi số, gắn hoạt động nghiên cứu với yêu cầu thực tiễn của ngành Công Thương.

Tân Viện trưởng Trần Mạnh Hà mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ cùng sự phối hợp, đồng hành của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động, qua đó cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa ngày càng phát triển.

Sau Lễ trao Quyết định về công tác cán bộ, Viện trưởng Trần Mạnh Hà báo cáo thực trạng hoạt động của Viện. Viện là tổ chức khoa học và công nghệ công lập, hoạt động theo hướng nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực điện tử, tin học, tự động hóa.

Các sản phẩm tiêu biểu gồm hệ thống giám sát khí mêtan tự động tập trung. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Viện phát triển sản phẩm kiểm tra ngoại quan ứng dụng công nghệ thị giác máy và sản phẩm giám sát hành vi công nhân ứng dụng công nghệ phân tích hình ảnh.