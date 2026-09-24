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Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội trải nghiệm AI, IoT, bán dẫn tại SIC Tech Day 2026

Lê Giang

Lê Giang

12:00 | 24/09/2026
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SIC Tech Day 2026 mang đến cho sinh viên Hà Nội cơ hội trải nghiệm 4 nhóm công nghệ gồm AI, Big Data, IoT và bán dẫn.
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Vừa qua, tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI), Samsung Việt Nam tổ chức ngày hội công nghệ Samsung Innovation Campus – SIC Tech Day 2026 với chủ đề “Làm chủ công nghệ, bứt phá tương lai”.

Sự kiện thu hút hơn 1.000 lượt sinh viên tham gia trải nghiệm các công nghệ như AI, Big Data, IoT và bán dẫn.

SIC Tech Day 2026 tại Hà Nội nằm trong khuôn khổ Chương trình Phát triển nhân tài công nghệ – Samsung Innovation Campus (SIC) 2026. Sau Hà Nội, chương trình dự kiến tiếp tục được tổ chức tại TP.HCM.

Sinh viên trải nghiệm 4 nhóm công nghệ

Tại SIC Tech Day 2026, sinh viên đến từ nhiều trường đại học, học viện tại Hà Nội được tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm tại 4 khu vực gồm Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và Bán dẫn (Semiconductor).

Trong khuôn khổ ngày hội, hội thảo “Làm chủ công nghệ, bứt phá tương lai” có sự tham gia của nhà sáng tạo nội dung công nghệ Khúc Quốc Hưng, thu hút hơn 300 sinh viên. Nội dung tập trung vào những thay đổi do các công nghệ mới mang lại, đồng thời chia sẻ cách người trẻ có thể chủ động trang bị kiến thức và tư duy công nghệ cho tương lai.

Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội khám phá AI, IoT và bán dẫn tại SIC Tech Day 2026
Các bạn trẻ trải nghiệm sản phẩm và tương tác tại Khu vực AI.

Tại khu vực AI, sinh viên được tìm hiểu các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, huấn luyện thể thao và quản gia thông minh thông qua các hoạt động trải nghiệm Galaxy AI.

Một hoạt động khảo sát tại sự kiện cũng ghi nhận cách nhìn của sinh viên về AI. Nhiều người tham gia xem AI như một công cụ hỗ trợ, có thể đóng vai trò như “trợ lý”, nguồn tra cứu kiến thức hoặc người đồng hành trong học tập và công việc.

Ở khu vực IoT, sinh viên tham gia thử thách điều khiển robot về đích trong thời gian 90 giây, qua đó tiếp cận hoạt động lập trình và điều khiển theo chiến thuật.

Trong khi đó, khu vực Big Data giới thiệu các công nghệ SmartThings trong mô hình ngôi nhà thông minh. Với những sinh viên quan tâm đến lĩnh vực bán dẫn, khu vực Semiconductor mang đến trải nghiệm thực tế ảo về quy trình sản xuất chipset, giúp người tham gia hình dung các công đoạn và cấu trúc của vi mạch.

Samsung mở rộng đào tạo nhân lực công nghệ cao

Samsung Innovation Campus là chương trình giáo dục công nghệ quy mô toàn cầu của Samsung, được triển khai tại Việt Nam từ năm 2019. Trong quá trình hoạt động, chương trình tập trung đào tạo và nâng cao năng lực công nghệ cho học sinh, sinh viên và giáo viên thông qua các khóa học về AI, IoT và Big Data.

Năm 2026, Samsung Innovation Campus đặt mục tiêu đào tạo khoảng 2.200 sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Một điểm mới của chương trình năm nay là lần đầu đưa nội dung công nghệ bán dẫn vào giảng dạy với ba cấp độ gồm nhập môn, cơ bản và nâng cao, kết hợp mô hình đào tạo giảng viên nguồn (ToT).

Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội khám phá AI, IoT và bán dẫn tại SIC Tech Day 2026
Không khí nhộn nhịp tại khu vực trải nghiệm thực tế ảo khám phá quy trình sản xuất chipset.

Việc bổ sung nội dung bán dẫn mở rộng phạm vi đào tạo của SIC, đồng thời góp phần tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận một lĩnh vực công nghệ đang được quan tâm trong quá trình phát triển công nghiệp và chuyển đổi số.

Theo chương trình, hoạt động đào tạo cũng hướng tới mục tiêu chung của Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực bán dẫn, trong đó có mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030.

Song song với đổi mới nội dung đào tạo, từ năm 2026, Samsung đẩy mạnh nâng cấp và nhân rộng mô hình Samsung Innovation Campus (SIC) Lab. Đây là không gian đào tạo công nghệ cao chuyên dụng được triển khai tại các cơ sở giáo dục và trung tâm đổi mới sáng tạo.

Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội khám phá AI, IoT và bán dẫn tại SIC Tech Day 2026
Hoạt động thử thách điều khiển Robot về đích thu hút các bạn trẻ tham gia.

Đến nay, mô hình SIC Lab đã hiện diện tại 4 địa bàn gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh và Thái Nguyên. Tại Hà Nội, SIC Lab được đặt tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC); tại Đà Nẵng là Trường Đại học Duy Tân; tại Bắc Ninh là Trường Cao đẳng Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang; và tại Thái Nguyên là Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU), Đại học Thái Nguyên.

Thông qua việc mở rộng các không gian đào tạo và cập nhật nội dung theo hướng chuyên sâu, thực hành, Samsung Innovation Campus hướng tới tăng cơ hội tiếp cận công nghệ cho thế hệ trẻ, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo trong nhà trường và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

SIC Tech Day 2026 Samsung Innovation Campus

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Chủ nhật, 27/09/2026 00:00
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Khánh Hòa

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
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25°C
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24°C
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35°C
Nghệ An

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Cảm giác: 32°C
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Phan Thiết

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Quảng Bình

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31°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Hà Nội - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Đà Nẵng - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Miền Tây - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Tây Nguyên - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Cập nhật: 24/09/2026 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 ▼110K 14,440 ▼110K
Miếng SJC Nghệ An 14,140 ▼110K 14,440 ▼110K
Miếng SJC Thái Bình 14,140 ▼110K 14,440 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 ▼110K 14,490 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 ▼110K 14,490 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 ▼110K 14,490 ▼110K
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 ▼110K 14,400 ▼110K
Trang sức 99.99 13,810 ▼110K 14,410 ▼110K
Cập nhật: 24/09/2026 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 ▼11K 14,442 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 ▼11K 14,443 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 ▲1267K 1,439 ▲1294K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 ▲1267K 144 ▼1307K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 ▼11K 1,429 ▲1285K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 ▼1089K 141,485 ▼1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 ▼825K 107,336 ▼825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 ▲78704K 97,332 ▲87524K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 ▼671K 87,328 ▼671K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 ▲66238K 83,469 ▲75058K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 ▼459K 59,745 ▼459K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Cập nhật: 24/09/2026 13:00
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Cập nhật: 24/09/2026 13:00
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Cập nhật: 24/09/2026 13:00
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DKK 0 3970 0
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Cập nhật: 24/09/2026 13:00
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Cập nhật: 24/09/2026 13:00

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