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Samsung Solve for Tomorrow 2026 phát động tại miền Trung

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08:38 | 17/05/2026
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Samsung Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính, đẩy mạnh phong trào STEM thông qua cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 tới học sinh THCS, THPT tại khu vực miền Trung.
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Ngày 15/5, tại Đà Nẵng, Samsung Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tổ chức lễ phát động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 khu vực miền Trung.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi roadshow triển khai tại ba miền Bắc – Trung – Nam nhằm lan tỏa phong trào học tập STEM và đổi mới sáng tạo tới học sinh trên cả nước.

Samsung Solve for Tomorrow 2026 phát động tại miền Trung
Ông Noh Seung Woo - Giám đốc Trách nhiệm xã hội Samsung Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Cuộc thi năm nay tập trung vào ba chủ đề gồm: phát triển môi trường bền vững thông qua công nghệ; kết hợp thể thao và công nghệ nhằm thay đổi xã hội; ứng dụng công nghệ nhằm phát triển xã hội bền vững.

Sự kiện có sự tham dự của bà Tân Anh - Phụ trách Ban Phát triển nguồn nhân lực NIC; ông Trần Nguyễn Minh Thành - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng; ông Noh Seung Woo - Giám đốc Trách nhiệm xã hội Samsung Việt Nam cùng đông đảo giáo viên, học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố.

Hơn 13 tỉnh, thành triển khai Samsung Solve for Tomorrow 2026

Trước đó, cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 đã chính thức khởi động tại Hà Nội vào ngày 11/4. Sau lễ khởi động, Ban tổ chức đã tích cực triển khai nhiều hoạt động đồng hành tại các địa phương nhằm đưa cuộc thi đến gần hơn với học sinh và giáo viên trên cả nước. Đến nay, đã có hơn 13 tỉnh, thành phố triển khai cuộc thi tới các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các trường THCS, THPT.

Để hỗ trợ học sinh và giáo viên tiếp cận cuộc thi hiệu quả, Ban tổ chức đã tổ chức hơn 20 workshop trực tiếp tại nhiều trường học nhằm hướng dẫn thể lệ, định hướng phát triển ý tưởng và đào tạo tư duy thiết kế (Design Thinking). Đồng thời, một buổi tập huấn trực tuyến quy mô lớn với gần 300 điểm cầu trên toàn quốc cũng được triển khai để hướng dẫn đăng ký khóa học trực tuyến và quy trình nộp bài dự thi.

Samsung Solve for Tomorrow 2026 phát động tại miền Trung
Ông Trần Nguyễn Minh Thành - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng phát biểu tại sự kiện.

Các hoạt động này góp phần hỗ trợ học sinh tiếp cận cuộc thi một cách bài bản, nâng cao kỹ năng xây dựng dự án và tăng khả năng hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo thành những giải pháp có giá trị cho cộng đồng.

Năm 2026, lần đầu tiên Samsung Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia triển khai chương trình này. Thông qua vai trò đầu mối kết nối giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, NIC không chỉ đồng hành trong công tác tổ chức cuộc thi mà còn góp phần định hướng nội dung, qua đó khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong học sinh THCS và THPT.

Đặc biệt, với kinh nghiệm bảo trợ, đồng hành, đồng tổ chức nhiều cuộc thi lớn về STEM, Robotics tại Việt Nam và triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong những năm qua, NIC đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hệ sinh thái STEM tại Việt Nam, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận sớm với tư duy đổi mới sáng tạo, công nghệ mới và các bài toán thực tiễn của xã hội.

Sự hợp tác giữa Samsung Việt Nam và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) được kỳ vọng sẽ mang đến sức mạnh cộng hưởng, tạo hiệu ứng lan tỏa của phong trào học tập STEM tới hàng nghìn trường học trên cả nước, góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như: Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam.

Tăng cường hợp tác thúc đẩy giáo dục STEM và đổi mới sáng tạo

Như thường lệ, chương trình Samsung Solve for Tomorrow 2026 được triển khai trên toàn quốc với hai bảng thi, bao gồm bảng A dành cho học sinh THCS và bảng B dành cho học sinh THPT. Các đội thi, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, được khuyến khích khai thác những ý tưởng thuộc một trong ba chủ đề: Phát triển Môi trường bền vững thông qua công nghệ; Kết hợp Thể thao và Công nghệ nhằm thay đổi xã hội (hướng tới giáo dục và phát triển tương lai); Ứng dụng công nghệ nhằm phát triển Xã hội bền vững. Không dừng lại ở ý tưởng trên văn bản, chương trình còn đặt ra yêu cầu và lộ trình để biến các sáng kiến trở thành giải pháp có khả năng áp dụng thực tiễn tại địa phương, qua đó góp phần giải quyết những thách thức cụ thể mà cộng đồng đang đối mặt.

Samsung Solve for Tomorrow 2026 phát động tại miền Trung
Bà Tân Anh - Phụ trách Ban Phát triển nguồn nhân lực NIC.

Samsung Solve for Tomorrow 2026 không chỉ trao những giải thưởng hấp dẫn cho các đội thi có thành tích cao mà còn mang đến sự hỗ trợ thiết thực về cơ sở vật chất cho các trường học có đội thi đạt giải cao.

Cụ thể, trường có đội thi đạt giải Nhất ở mỗi bảng sẽ được Samsung tài trợ phòng học chức năng STEM Lab trị giá 60.000 USD mỗi trường, trường có đội thi đạt giải Nhì ở mỗi bảng sẽ được trang bị bảng tương tác thông minh. Bên cạnh đó, chương trình còn ghi nhận và trao thưởng cho các Tỉnh, Thành phố và trường học có tỷ lệ học sinh tham gia đào tạo trực tuyến cao nhất, qua đó khuyến khích sự lan tỏa rộng rãi tinh thần học tập và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại Lễ Phát động Samsung Solve for Tomorrow 2026 tại khu vực miền Trung, ông Noh Seung Woo, Giám đốc Trách nhiệm xã hội Samsung Việt Nam cho biết: “Chương trình Samsung Solve for Tomorrow chính là một ‘sân chơi đổi mới sáng tạo’, nơi các em học sinh có thể vận dụng kiến thức STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học) để giải quyết một cách sáng tạo những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.

Kể từ khi bắt đầu vào năm 2019, mỗi năm chúng tôi đều được chứng kiến những ý tưởng đột phá và sự trưởng thành về mặt kỹ thuật của các em. Điều đó càng củng cố niềm tin của chúng tôi vào tương lai tươi sáng của Việt Nam. Đặc biệt, học sinh đến từ khu vực miền Trung, trong đó có Đà Nẵng, luôn đạt được những thành tích vô cùng ấn tượng qua mỗi năm.”

Trong khi đó, bà Tân Anh - Phụ trách Ban Phát triển nguồn nhân lực - Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Anh nhấn mạnh, sự phối hợp giữa Samsung, NIC và ngành giáo dục địa phương sẽ tạo nên mô hình hợp tác thiết thực giữa Nhà nước – doanh nghiệp – nhà trường trong phát triển giáo dục STEM và chuẩn bị hành trang cho thế hệ trẻ trong thời đại số.

Samsung Solve for Tomorrow 2026 phát động tại miền Trung
Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 khu vực miền Trung.

Đại diện lãnh đạo địa phương, ông Trần Nguyễn Minh Thành - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng Thành cho biết Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh lan tỏa cuộc thi tới các trường THCS, THPT trên địa bàn, tạo điều kiện để học sinh tham gia và phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng công nghệ.

Với cách tiếp cận gắn kết giữa giáo dục STEM và các vấn đề xã hội, cùng sự đồng hành chặt chẽ giữa Samsung và NIC, Samsung Solve for Tomorrow 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành một thế hệ học sinh không chỉ giỏi kiến thức mà còn có trách nhiệm xã hội, sẵn sàng tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai. Chương trình sẽ tiếp tục được phát động tại khu vực miền Nam trong thời gian tới để hoàn thành chuỗi roadshow khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026 tại cả ba miền.

Samsung Việt Nam Samsung Solve for tomorrow 2026

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Phát động cuộc thi

Phát động cuộc thi 'Samsung Solve for Tomorrow' 2026 tại khu vực phía Nam

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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CAD 17901 18176 18793
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00

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