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Khởi động Chương trình đào tạo nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC) năm 2026

Hương Sơn

Hương Sơn

15:02 | 15/04/2026
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Dự kiến sẽ có khoảng 2.200 sinh viên được đào tạo và phát triển năng lực công nghệ cao thông qua dự án Samsung Innovation Campus (SIC) trong năm 2026
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Samsung Việt Nam vừa phối hợp cùng Trung tâm đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) và Công ty TNHH Letuin High Tech Việt Nam tổ chức lễ khởi động Chương trình đào tạo nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC) năm 2026, đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghệ trọng điểm tại Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghệ trọng điểm tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang diễn ra mạnh mẽ.

Khởi động Chương trình đào tạo nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC) năm 2026
Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam.

Trong bối cảnh công nghiệp bán dẫn ngày càng giữ vai trò chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ Việt Nam trong việc đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, chương trình Samsung Innovation Campus (SIC) 2026 lần đầu tiên đưa nội dung bán dẫn vào đào tạo ở 3 cấp độ: nhập môn, cơ bản và nâng cao.

Song song, chương trình tiếp tục đào tạo Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn (Big Data) và chuyển dịch theo hướng tập trung thực hành nhiều hơn so với những năm trước nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn, qua đó nâng cao khả năng ứng dụng của học viên ngay sau khi hoàn thành khóa học. Đặc biệt, mô hình đào tạo giảng viên (Training of Trainers – ToT) được áp dụng cho lĩnh vực bán dẫn nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy và khả năng nhân rộng trong tương lai.

Khởi động Chương trình đào tạo nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC) năm 2026
Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.

Năm nay, với mục tiêu đào tạo cho khoảng 2.200 sinh viên, chương trình Samsung Innovation Campus 2026 được thực hiện dựa trên sự hợp tác chặt chẽ giữa Samsung Việt Nam, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Công ty Letuin High Tech và gần 20 trường đại học/cao đẳng trên toàn quốc. Mô hình phối hợp đa bên giữa Chính phủ – doanh nghiệp – trường đại học này giúp dự án Samsung Innovation Campus (SIC) được kỳ vọng không chỉ là một chương trình đào tạo, mà còn là nền tảng kết nối và phát triển nguồn nhân lực công nghệ mang tính chiến lược, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang diễn ra mạnh mẽ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam chia sẻ: “Samsung nhận thức rõ rằng đầu tư vào giáo dục và khoa học công nghệ không chỉ là đầu tư cho hiện tại mà còn là đầu tư cho năng lực cạnh tranh trong tương lai và phát triển bền vững. Việc liên tục phát triển Chương trình Samsung Innovation Campus chính là cam kết quan trọng của Samsung Việt Nam nhằm góp phần đưa Việt Nam cất cánh trở thành quốc gia công nghiệp công nghệ cao. Để đạt được mục tiêu này, Samsung Việt Nam sẽ thúc đẩy một chương trình giáo dục bài bản hơn nữa thông qua hợp tác với các trường đào tạo chuyên ngành bán dẫn Letutin và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC).”

Khởi động Chương trình đào tạo nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC) năm 2026
Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus.

Tiếp theo sự thành công của phòng SIC Lab tại Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), từ năm 2026, mô hình SIC Lab chuyên dụng sẽ được nâng cấp thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus và mở rộng đến các tỉnh, thành của Việt Nam nhằm tạo không gian đào tạo trải nghiệm công nghệ hiện đại, phục vụ đào tạo thực hành, nghiên cứu, đồng thời hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ cao và lĩnh vực bán dẫn theo định hướng của Việt Nam.

Cùng ngày, ngay sau lễ khởi động Chương trình đào tạo nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus năm 2026, Samsung đã khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus, được đặt tại trường Cao đẳng Công nghệ Việt-Hàn Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao SIC tại đây có tổng diện tích 725m², bao gồm 01 phòng học SIC, 01 phòng STEM Lab, 02 phòng thực hành XR/VR, 01 phòng thực hành mô phỏng lắp ráp bán dẫn, 02 phòng họp và 01 khu vực nghỉ.

Khởi động Chương trình đào tạo nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC) năm 2026
Các vị đại biểu tham quan Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Bắc Ninh.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại chương trình, ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: “Tỉnh Bắc Ninh xác định đầu tư cho nguồn nhân lực công nghệ cao là đầu tư cho tương lai. Việc khởi động Chương trình Samsung Innovation Campus năm 2026 và đưa vào hoạt động Trung tâm phát triển nhân tài công nghệ cao SIC hôm nay là bước khởi đầu quan trọng để hình thành chuỗi đào tạo liên thông từ nhà trường đến doanh nghiệp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh. Tôi tin tưởng rằng, với sự đồng hành của Samsung Việt Nam và các đơn vị liên quan, Chương trình Samsung Innovation Campus cùng Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao SIC sẽ phát huy hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực vào việc xây dựng đội ngũ nhân lực công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.”

SIC được ra mắt chính thức trên toàn cầu vào năm 2019. Đây là một trong những dự án trách nhiệm xã hội cốt lõi của Samsung và đã mở rộng tới 36 quốc gia trên toàn thế giới như Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Singapore, Malaysia, Thái Lan… Tại Việt Nam, dự án cũng được triển khai từ năm 2019.

Samsung Việt Nam

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
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Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

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ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

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VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

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Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu