Samsung đào tạo gần 20.000 học viên qua dự án Innovation Campus tại Việt Nam

Võ Vinh

Võ Vinh

12:41 | 13/09/2025
Ngày 11/9, Samsung Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết dự án Phát triển Nhân tài Công nghệ – Samsung Innovation Campus năm học 2024 – 2025 (SIC 2024 -2025) nhằm tổng kết và đánh giá hiệu quả thực hiện của dự án.
Chương trình cũng có sự tham dự của đại diện nhiều trường THCS, THPT và Đại học tại Việt Nam.

Dự án Phát triển Nhân tài Công nghệ – Samsung Innovation Campus năm học 2024 – 2025 được chính thức khởi động vào tháng 11 năm 2024 nhằm phát triển năng lực công nghệ cao cho thế hệ trẻ Việt Nam – là những người sẽ dẫn dắt sự thành công của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam trong tương lai.

Samsung Việt Nam
Ông Bùi Hoàng Phương – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ tại sự kiện.

Dự án cung cấp 3 khóa học phát triển năng lực Công nghệ dành cho thanh thiếu niên 12 -22 tuổi, bao gồm: Khóa học Vạn vật kết nối (Internet of Things – IoT), Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), Dữ liệu lớn (Big Data) và 1 Khóa học kỹ năng Lập trình cơ bản (Coding & Programming – C&P). Các khóa học được kết hợp giữa 2 hình thức đào tạo trực tuyến (E-Learning) và trực tiếp nhằm tiếp cận các em học sinh tại nhiều tỉnh thành và vùng miền trên cả nước. Cùng với các kiến thức chuyên môn, dự án còn cung cấp nội dung kỹ năng hướng nghiệp và kỹ năng mềm nhằm bổ trợ và nâng cao năng lực cho người học xuyên suốt chương trình.

Đến nay, sau gần 1 năm thực hiện, dự án SIC 2024 – 2025 đã được triển khai tại 69 trường học bao gồm các trường THCS, THPT và Đại học ở 10/34 tỉnh thành trên cả nước và ghi nhận kết quả tích cực với gần 7000 học sinh, sinh viên và giáo viên tham gia, đã có gần 40,626 giờ học được giảng dạy tại 249 lớp học cùng với 9,534 giờ học E-learning đã được hoàn thành.

Đánh giá cao những nỗ lực của Samsung Việt Nam, Ông Bùi Hoàng Phương – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ: “Việt Nam đã khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là nhân tố quyết định và động lực chủ yếu để phát triển nhanh, bền vững, hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam trở nên hùng cường, thịnh vượng. Trong bối cảnh đó, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một khâu then chốt để giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu này. Samsung Innovation Campus là một minh chứng rất rõ ràng cho định hướng này của Việt Nam.

Samsung Việt Nam
Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam.

Chúng tôi đánh giá rằng đây là một trong những mô hình tiêu biểu và rất mong là Samsung trong thời gian tới tiếp tục duy trì, phát huy và đẩy mạnh, nhân rộng những hoạt động này ở Việt Nam.”

Phát biểu tại sự kiện, Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết:“Cùng với những chính sách hỗ trợ tích cực từ Chính Phủ, các trường học trong việc nuôi dưỡng tài năng CNTT thì Samsung Việt Nam cũng đang nỗ lực nhằm đóng góp vào mục tiêu này. Tôi hy vọng rằng, với tinh thần không ngại thử thách, các bạn sẽ nắm bắt trọn vẹn cơ hội hôm nay và tiên phong dẫn dắt tương lai. Thông qua chương trình Samsung Innovation Campus, Samsung Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh thiếu niên Việt Nam để các em có thể vững bước trở thành những chủ nhân tương lai.”

Cũng nằm trong khuôn khổ dự án, với mong muốn xây dựng sân chơi lành mạnh để các em học sinh, sinh viên được thể hiện trọn vẹn các kiến thức và kỹ năng thu được từ chương trình cũng như có cơ hội giao lưu cùng bè bạn chung đam mê trên toàn quốc, năm nay, ban điều phối dự án tiếp tục tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Khoa học công nghệ “Innovation Tech Challenge – 2025” dành cho các học viên của dự án SIC, với hình thức cuộc thi “Robot Cup – Robot đá bóng”. Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 10 đội thi khối Đại học và 15 đội thi khối Trung học đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Samsung Việt Nam
Giải Nhất thuộc về 2 đội thi LQĐ-Piogineers - Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng (Bảng A) và DTU-TT - Đại học Duy Tân - Đà Nẵng (Bảng B).

Các đội thi nghiên cứu và phát triển các giải pháp thiết kế và lập trình 2 mô hình robot thông minh, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), xử lý hình ảnh, cảm biến và điều khiển tự động. Các robot được lập trình có khả năng di chuyển, phối hợp chiến thuật, xử lý tình huống linh hoạt để thực hiện các nhiệm vụ thi đấu đối kháng trực tiếp trên sân mô phỏng trò chơi bóng đá. Điểm nhấn của cuộc thi là phần thi đối kháng đưa bóng vào lưới. Hai đội phải thi đấu đối kháng với nhau, kết hợp giữa hai robot để đưa bóng vào lưới nhanh nhất ghi nhiều điểm số nhất. Đặc biệt đội nào ghi được 3 bàn thắng vào 3 ô lưới khác nhau và cả hai robot đều ghi được điểm sẽ là đội dành được chiến thắng tuyệt đối.

Kết quả chung cuộc, sau những màn thi đấu kịch tính, với sự khéo léo trong kỹ năng cùng với sản phẩm hoạt động chính xác, 2 đội thi LQĐ-Piogineers - Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng (Bảng A) và DTU-TT - Đại học Duy Tân - Đà Nẵng (Bảng B) đã trở thành 2 đội thi chiến thắng của cuộc thi.

Samsung Việt Nam
Trao học bổng cho học viên có thành tích xuất sắc tham gia chương trình SIC.

Cũng tại sự kiện, Samsung đã trao tặng 98 suất học bổng cho 98 em học viên xuất sắc nhất của chương trình SIC 2024 – 2025.

Dự án Samsung Innovation Campus được ra mắt chính thức trên toàn cầu vào năm 2019. Đây là một trong những chương trình trách nhiệm xã hội tiêu biểu của Samsung và đã mở rộng tới 40 quốc gia trên toàn thế giới như Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Singapore, Malaysia, Thái Lan…

Tại Việt Nam, chương trình cũng được triển khai từ năm 2019. Đến nay, dự án đã mở rộng ra tại khoảng 140 trường học và 18/34 tỉnh thành trên toàn quốc, mang lại cơ hội được đào tạo và phát triển năng lực công nghệ cao cho gần 20.000 học sinh, sinh viên và giáo viên.

Samsung Việt Nam phát triển Nhân tài Công nghệ Dự án Phát triển Nhân tài Công nghệ

