TikTok Shop tôn vinh văn hóa Việt qua thương mại Tết

Phạm Anh

Phạm Anh

11:35 | 30/12/2025
Mục tiêu của chiến dịch nhằm tạo đà bứt phá cho cộng đồng tiểu thương và doanh nghiệp Việt, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSME), đồng thời tôn vinh giá trị hàng Việt trong mùa mua sắm trọng điểm Tết cổ truyền 2026.
Mới đây, chiến dịch đã chính thức được khởi động tại Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025 (tỉnh Đồng Tháp) bằng phiên Mega livestream "Chở Xuân Về Nhà" được dẫn dắt bởi Nhà sáng tạo nội dung Thiện Nhân (@thiennhanreview), Ngọc Kem (@ngockemm) và sự góp mặt của Ông Đặng Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp.

TikTok Shop tôn vinh văn hóa Việt qua thương mại Tết
Ông Đặng Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp góp mặt tại phiên livestream của nhà sáng tạo nội dung và cũng là một người con của Đồng Tháp - Thiện Nhân.

Không chỉ hỗ trợ người dân địa phương thúc đẩy tiêu thụ vụ sớm các loại hoa, kiểng Tết qua thương mại điện tử (TMĐT), phiên LIVE còn tôn vinh nghề trồng hoa, kiểng Sa Đéc, góp phần nâng cao hình ảnh địa phương và thu hút khách du lịch. Chương trình đã thu hút sự góp mặt và hỗ trợ của nhiều nhà sáng tạo nội dung miền Tây nổi bật gồm Min Mặn Mồi (@minmanmoi1692), Huyền Phi (@huyenphi_97), Đức Hoà (@duchoa1509), Đường Lâm Tú Tú (@dltt0406), Vựa Cây Giống Huyền Linh (@caygionghuyenlinh), Tạ Công Bằng (@tacongbang2000), và Duy Nhất (@dailywithzii).

Cùng nằm trong khuôn khổ chương trình, hơn 100 doanh nghiệp và nhà vườn cây kiểng tại Đồng Tháp đã được đào tạo nâng cao năng lực bán hàng qua TikTok Shop. Sau phiên LIVE "Chở Xuân Về Nhà" tiếp cận gần 9 triệu lượt xem chỉ sau 4 tiếng đồng hồ, hơn 5.000 chậu hoa, kiểng đã được bán ra cho người dùng trên khắp cả nước. Kết quả cho thấy hiệu quả của việc xây dựng thương hiệu vùng miền và đổi mới kênh tiêu thụ cho ngành hàng hoa và cây cảnh qua TikTok Shop.

TikTok Shop tôn vinh văn hóa Việt qua thương mại Tết
Phiên Mega Live "Chở Xuân Về Nhà" đã thành công bán ra hơn 5.000 chậu hoa, kiểng cho người tiêu dùng toàn quốc qua TikTok Shop

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc trách nhiệm xã hội, TikTok Shop cho hay, đây là khởi đầu cho mục tiêu tiêu thụ 100.000 chậu hoa và cây cảnh trước thềm Tết Nguyên Đán 2026 của TikTok Shop, tương ứng với mức tăng trưởng 500% so với mùa Tết cổ truyền 2025. Được biết, các phiên LIVE "Chở Xuân Về Nhà" diễn ra xuyên suốt trong tháng 1/2026 của TikTok Shop, người mua có thể đặt trước các mẫu hoa, kiểng và chọn thời điểm giao hàng cận Tết.

Chị Hồ Thị Mộng Thơ, đại diện Vựa Cây Giống Huyền Linh - một trong những tiểu thương tiêu biểu trong hành trình số hoá nghề hoa, kiểng tại Vĩnh Long - cho biết Tết năm nay chị đặt mục tiêu tiêu thụ 30.000 chậu cúc trên TikTok Shop, tăng 10.000 chậu so với năm ngoái.

TikTok Shop tôn vinh văn hóa Việt qua thương mại Tết
Các nhà sáng tạo nội dung nổi bật khu vực Miền Tây tụ họp hỗ trợ chiến dịch

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển TMĐT và Công nghệ số (eComDX) cho biết: "Sự đồng hành cùng TikTok Shop trong chiến dịch 'Buôn Vui Bán Đắt - Tết Ta Ba Miền' là nỗ lực trọng điểm của eComDX nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các hộ kinh doanh truyền thống. Bằng cách kết hợp giữa thế mạnh công nghệ của nền tảng và các giá trị văn hóa địa phương, chúng tôi không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa doanh thu trong mùa cao điểm Tết mà còn góp phần khẳng định vị thế của hàng Việt. Đây là cầu nối vững chắc để nông sản và sản phẩm làng nghề Việt Nam vươn xa, tiếp cận người tiêu dùng hiện đại một cách sáng tạo và hiệu quả hơn."

Ông Nguyễn Lâm Thanh - Đại diện TikTok Việt Nam nhận định: “Với MSMEs, Tết là mùa 'được - mất', bởi doanh thu giai đoạn này gần như quyết định kết quả kinh doanh của cả một năm. Thông qua “Buôn Vui Bán Đắt - Tết Ta Ba Miền”, chúng tôi muốn giúp cộng đồng tiểu thương và MSMEs thu hẹp khoảng cách cạnh tranh và bứt phá. Chiến dịch cũng cho thấy tâm huyết của TikTok Shop trong việc tôn vinh văn hóa Việt, để mỗi sản phẩm bán ra sẽ không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần đưa Hàng Việt trở lại vị trí trung tâm trong mùa Tết Cổ Truyền, giữ gìn những giá trị tinh thần đã làm nên linh hồn Tết Việt."

Sau sự kiện tại Sa Đéc, TikTok Shop sẽ tiếp tục tổ chức chuỗi chương trình livestream O2O (Offline to Online) "Tết Ta Ba Miền" tại các làng nghề và vùng nông sản trên khắp ba miền Bắc - Trung – Nam như:

Sự kiện livestream "Chở Xuân Về Nhà": Thúc đẩy tiêu thụ các loại hoa và cây cảnh ngày Tết, góp phần giải quyết các vấn đề của ngành hàng đã nhiều năm nay: mùa vụ ngắn, rủi ro hàng tồn cao, phụ thuộc lớn vào sức mua của khách địa phương,... đồng thời mang sắc Tết điểm vào từng căn nhà Việt.

Sự kiện livestream "Hương Xưa Đầy Nhà": Tôn vinh và thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm thủ công truyền thống làm nên ký ức văn hoá Tết đã được truyền qua nhiều thế hệ, từ nhang trầm hương, mây tre đan đến gốm sứ.

Sự kiện livestream "Trái Ngọt Vị Nhà": Quảng bá và hỗ trợ bà con thúc đẩy tiêu thụ đặc sản trái cây ngày Tết như bưởi, cam canh,... để mâm ngũ quả ngày Tết thêm tròn đầy, phong tục Tết Việt tiếp tục được giữ gìn trong nhịp sống hiện đại.

TikTok Shop tôn vinh văn hóa Việt qua thương mại Tết

Cộng đồng mạng rủ nhau chuẩn bị Tết Sớm tưng bừng trên TikTok

Bên cạnh đó là các hoạt động offline, diễn ra xuyên suốt từ 27/12/2025 tới 10/02/2026. Đồng thời, TikTok Shop cũng triển khai chương trình siêu sale online "Buôn Vui Bán Đắt - Tết Ta Ba Miền" ở tất cả các ngành hàng, đặc biệt là các sản phẩm thuộc nhóm chủ đề 'Dọn nhà - Tân trang - Sắm Tết'. Tham gia mua sắm hàng Việt trong thời gian này, người tiêu dùng sẽ có cơ hội nhận loạt voucher ưu đãi lên đến 50%. Bên cạnh đó, hơn 100.000 mã giảm giá chỉ dành riêng cho hàng Việt cũng sẽ được TikTok Shop tung ra thêm trong thời gian này.

Song song với đó, TikTok Shop cũng phát động thử thách sáng tạo (hashtag challenge) mang chủ đề Sắm Tết Bao Vui - Tết Ta Ba Miền như #SamTetBaoVui #TetTaBaMien và #TetSomBaoVui, khuyến khích cộng đồng nhà bán hàng, nhà sáng tạo nội dung và người dùng chia sẻ các khoảnh khắc Tết, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của quê hương. Mục tiêu của hoạt động này là tạo ra dòng chảy nội dung thương mại Tết giàu bản sắc, nơi mỗi video không chỉ giới thiệu hàng hóa mà còn kể lại những phong tục, tập quán và ký ức văn hóa của ngày Tết Cổ truyền Việt Nam. Hoạt động được kỳ vọng sẽ mở đường cho doanh nghiệp Việt chạm tới thị trường Tết hiệu quả qua đánh thức và tạo ra lực đẩy cảm xúc đúng lúc.

TikTok Shop tôn vinh văn hóa Việt qua thương mại Tết
TikTok Shop chính thức khởi động chiến dịch "Tết ta - Chở xuân về nhà"

Bên cạnh các hoạt động quảng bá và thúc đẩy thưởng mại, các giải pháp thiết thực về vận hành và giao nhận nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và vận đơn trong mùa cao điểm cũng được TikTok Shop triển khai. Đối với nhà bán hàng mới, cụ thể là các hộ kinh doanh hoa và cây cảnh, nền tảng cung cấp đội ngũ hỗ trợ đặc biệt để giúp bà con đăng ký gian hàng trên TikTok Shop một cách nhanh chóng, đồng thời tổ chức các khóa đào tạo cấp tốc tại Học viện Nhà Bán Hàng để họ kịp thời bắt nhịp với TMĐT ngay trước mùa mua sắm trọng điểm.

TikTok Shop Tết ta chở xuân về nhà Buôn Vui Bán Đắt - Tết Ta Ba Miền doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSME), Tết cổ truyền Tết Bính Ngọ 2026

