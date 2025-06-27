Được biết, chương trình sẽ được tổ chức định kỳ hàng tháng, kết hợp linh hoạt giữa đào tạo trực tiếp và trực tuyến, tiếp cận cộng đồng nhà bán hàng, nhà sáng tạo TikTok Shop trên cả nước.

TikTok Shop đào tạo pháp lý cho nhà bán hàng

Đây là một phần trong chiến lược hợp tác dài hạn giữa Bộ Công Thương và TikTok Shop nhằm hỗ trợ doanh nghiệp địa phương, tiểu thương, các KOL, KOC và lực lượng lao động trẻ nâng cao hiểu biết về pháp lý - thuế trong TMĐT.

Chương trình quy tụ các chuyên gia hàng đầu đến từ Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử và Công nghệ số (Cục Thương mại điện tử & Kinh tế số - Bộ Công Thương), Chi cục Quản lý thuế Thương mại điện tử (Tổng Cục thuế - Bộ Tài chính), Đội ngũ TikTok Shop và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV.

Lớp đào tạo đầu tiên sẽ diễn trong chuỗi sự kiện tại TikTok Creator House, Hà Nội đã thu hút sự góp mặt của hơn 700 nhà bán hàng và nhà sáng tạo tiếp thị liên kết có cơ hội tham gia tìm hiểu.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số - Bộ Công Thương

“Sáng tạo là chìa khóa nhưng bền vững nằm ở đạo đức và tuân thủ pháp luật. Đạo đức kinh doanh là cam kết minh bạch với khách hàng. Tuân thủ pháp luật là trụ cột kiến tạo môi trường TMĐT công bằng, minh bạch. Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu đúng và đầy đủ về luật, nghĩa vụ thuế và quảng cáo trung thực - những yếu tố quyết định uy tín và phát triển dài hạn.” Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử và Công nghệ số cho biết.

Ông Nguyễn Việt Hoà - Trưởng phòng Quản lý thuế số 2, Chi cục thuế TMĐT - Cục Thuế - Bộ Tài Chính

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam khẳng định: “Chương trình đào tạo 'Kinh doanh dài lâu - Bắt đầu từ luật' là cam kết của chúng tôi trong việc đóng góp vào sự phát triển bền vững của TMĐT tại Việt Nam. TikTok Shop không chỉ trao công cụ tăng trưởng mà còn luôn sẵn sàng đồng hành với cơ quan quản lý nhà nước nhằm trang bị kiến thức pháp lý vững chắc cho các nhà bán hàng và nhà sáng tạo trong hệ sinh thái của TikTok Shop. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Bộ Công Thương kiến tạo thế hệ số vừa sáng tạo, vừa am tường pháp lý, xây dựng hệ sinh thái TMĐT chuyên nghiệp, đáng tin cậy, là cơ sở để người tiêu dùng an tâm vui sắm.”

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam

Chương trình “Kinh doanh dài lâu - Bắt đầu từ luật” kỳ vọng sẽ tạo nên tác động kép. Một mặt, giúp người kinh doanh vận hành hiệu quả, đúng luật, mặt khác củng cố niềm tin người tiêu dùng với nền tảng TMĐT. Khi quy định được tuân thủ, thông tin minh bạch, người tiêu dùng sẽ có được trải nghiệm mua sắm an toàn, tích cực, tạo đà phát triển bền vững cho tất cả các bên.

Đồng thời, các chương trình hành động cụ thể, thiết thực từ các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên môn từ các chuyên gia và cam kết mạnh mẽ từ TikTok Shop hứa hẹn hình thành cộng đồng kinh doanh số năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp và có trách nhiệm, đóng góp tích cực vào sự phát triển mạnh mẽ, minh bạch của nền kinh tế số Việt Nam.