Gaming

Dell và những điểm nhấn đáng chú ý tại CES 2026

Hồng Nhung

Hồng Nhung

13:41 | 08/01/2026
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Cũng tại CES 2026, Dell Technologies công bố chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm mới dành cho người tiêu dùng và game thủ.
Dell Technologies dẫn đầu xu hướng AI PC bằng loạt sản phẩm mới Dell Technologies mang đến nhiều đột phá mới Năm 2026 và tầm nhìn APJC từ Dell Technologies

Theo ông Jeff Clarke, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Vận hành, Dell Technologies: "Chúng tôi đang tìm lại giá trị cốt lõi của mình thông qua việc tái khẳng định trọng tâm vào phân khúc thiết bị dành cho người tiêu dùng và chơi game. Thương hiệu XPS đã chính thức trở lại và hoàn thiện hơn bao giờ hết với sự lột xác toàn diện về thiết kế, phô diễn kỹ nghệ chế tác tinh xảo thông qua những kiểu dáng mỏng và nhẹ nhất từ trước đến nay. Chúng tôi cũng đưa XPS 13 trở lại vị thế sản phẩm XPS có mức giá dễ tiếp cận nhất. Trong mảng thiết bị chơi game, chúng tôi đang thực hiện một bước đi táo bạo khi mở rộng gấp đôi danh mục laptop Alienware dựa trên đà tăng trưởng ấn tượng trong thời gian qua. Những động thái chiến lược này đều nhằm mở rộng danh mục và gia tăng độ phủ của Dell trên thị trường, qua đó tiếp cận nhiều khách hàng hơn bằng những sản phẩm tốt nhất ở mọi phân khúc giá.”

Dell và những điểm nhấn đáng chú ý tại CES 2026
Dell và những điểm nhấn đáng chú ý tại CES 2026

XPS 14 và XPS 16

Sự trở lại của XPS với diện mạo hoàn toàn mới nhờ thiết kế được tinh giản tối đa, logo XPS mang tính biểu tượng xuất hiện đầy kiêu hãnh ngay trên nắp máy, đánh dấu một sự trở lại ngoạn mục. Bộ đôi XPS 14 và XPS 16 có vẻ ngoài sang trọng nhờ lớp vỏ nhôm nguyên khối được gia công CNC, các chi tiết hoàn thiện tinh xảo, màn hình sống động cùng hiệu năng được tối ưu hóa toàn diện. Những thiết bị này mang đến khả năng phát trực tuyến Netflix lên đến 27 giờ hoặc hơn 40 giờ khi phát trực tiếp video lưu trữ trên máy.

Đây cũng là những mẫu laptop mỏng nhất của Dell ở thời điểm hiện tại, với độ dày chỉ 14,6mm, trọng lượng cũng chỉ 1,36kg trên XPS 14, nhẹ hơn 0,22kg so với thế hệ trước, còn XPS 16 cũng nặng chỉ 1,63kg, nhẹ hơn gần 0,45kg so với người tiền nhiệm.

Dell và những điểm nhấn đáng chú ý tại CES 2026
Dell và những điểm nhấn đáng chú ý tại CES 2026

XPS Hero và XPS 13

Ngoài ra, máy còn được trang bị tùy chọn màn hình Tandem OLED, và trang bị dòng vi xử lý Intel® Core™ Ultra Series 3 với card đồ họa Intel® Arc tích hợp (12 nhân Xe), các sản phẩm XPS mới mang lại trải nghiệm thị giác ấn tượng cùng sự cân bằng hoàn hảo giữa tính di động và năng lực xử lý.

Theo Dell, vào dịp cuối năm này Dell cũng sẽ tiếp tục mở rộng danh mục XPS với các sản phẩm mới đa dạng về phân khúc giá và kích thước, với sự trở lại đáng chú ý của XPS 13, hứa hẹn sẽ là mẫu laptop XPS mỏng nhẹ nhất có mức giá dễ tiếp cận nhất từ trước đến nay.

Dell và những điểm nhấn đáng chú ý tại CES 2026
Dell và những điểm nhấn đáng chú ý tại CES 2026

Alienware 16 và Alienware 18

Alienware cũng được bổ sung thêm sản phẩm mới để tiếp cận cộng đồng game thủ. Theo đó, người dùng sẽ có 2 sự lựa chọn hoàn toàn độc lập, bao gồm: một dòng laptop chơi game siêu mỏng (độ dày chỉ khoảng 17mm) kết hợp với hiệu năng đỉnh cao và tính di động tuyệt vời; và một dòng laptop phổ thông để mang thương hiệu Alienware đến gần hơn với phần đông game thủ nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn.

Thông qua sự bổ sung này, Alienware cam kết mang đến sự lựa chọn phù hợp cho mọi nhu cầu của người dùng, từ game thủ gạo cội, hay đơn thuần chỉ chơi để giải trí, cho đến những người dùng vừa làm việc, vừa chơi game.

Bên cạnh đó, Alienware lần đầu tiên giới thiệu màn hình OLED chống chói trên các mẫu laptop 16 Area-51 và 16X Aurora để mang đến chất lượng hình ảnh sống động của OLED kết hợp với công nghệ chống chói đột phá. Công nghệ màn hình này thể hiện sự lắng nghe của hãng với một trong những yêu cầu được cộng đồng hưởng ứng nhất khi chúng giúp trải nghiệm hình ảnh của game thủ tốt hơn với màu đen sâu, màu sắc rực rỡ, và độ tương phản tuyệt vời của OLED trong mọi điều kiện ánh sáng. Về cấu hình, hai mẫu laptop kể trên cùng với Alienware 18 Area-51 sẽ trang bị dòng vi xử lý mạnh mẽ Intel® Core™ Ultra 200HX. Vi xử lý Ryzen™ 9850X3D mới của AMD với công nghệ 3D V-Cache™, sản phẩm máy bàn Alienware Area-51 hứa hẹn sẽ phá vỡ mọi giới hạn về hiệu năng chơi game.

Dell và những điểm nhấn đáng chú ý tại CES 2026
Alienware Ultra-Slim & Entry-Level Laptops - Coming Soon

Cũng tại CES 2026, Dell tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu ở thị trường màn hình khi mang đến trình diễn mẫu màn hình thế hệ mới Dell UltraSharp. Người dùng sẽ có 2 sự lựa chọn, bao gồm Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub và Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED. Trong đó, Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub là màn hình 52” 6K đầu tiên trên thế giới đạt cấp độ cao nhất về chứng nhận ánh sáng xanh thấp của TÜV Rheinland. Sản phẩm được thiết kế riêng cho những người cần không gian hiển thị lớn nhất có thể mà không muốn sử dụng cùng lúc nhiều màn hình, như các nhà giao dịch tài chính, chuyên gia khoa học dữ liệu, kỹ sư, và các nhà điều hành cấp cao.

Dell và những điểm nhấn đáng chú ý tại CES 2026
Dell và những điểm nhấn đáng chú ý tại CES 2026

Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub và Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED

Còn màn hình Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED là sản phẩm nhận được giải thưởng Sáng tạo (Innovation Award) CES 2026. Đây là màn hình QD-OLED thương mại đạt chuẩn DisplayHDR True Black 500 đầu tiên trên thế giới được trang bị công nghệ chống chói và phản xạ thấp (AGLR). Với tấm nền này Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED không chỉ được cải tiến về hiệu suất, khả năng hiển thị HDR mà còn có công nghệ chống chói, giúp mang đến trải nghiệm mới cho các nhà sáng tạo, những người yêu cầu độ chuẩn màu tuyệt đối trong mọi điều kiện ánh sáng.

CES 2026 Dell Technologies sản phẩm mới

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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