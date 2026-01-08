Dell và những điểm nhấn đáng chú ý tại CES 2026

Theo ông Jeff Clarke, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Vận hành, Dell Technologies: "Chúng tôi đang tìm lại giá trị cốt lõi của mình thông qua việc tái khẳng định trọng tâm vào phân khúc thiết bị dành cho người tiêu dùng và chơi game. Thương hiệu XPS đã chính thức trở lại và hoàn thiện hơn bao giờ hết với sự lột xác toàn diện về thiết kế, phô diễn kỹ nghệ chế tác tinh xảo thông qua những kiểu dáng mỏng và nhẹ nhất từ trước đến nay. Chúng tôi cũng đưa XPS 13 trở lại vị thế sản phẩm XPS có mức giá dễ tiếp cận nhất. Trong mảng thiết bị chơi game, chúng tôi đang thực hiện một bước đi táo bạo khi mở rộng gấp đôi danh mục laptop Alienware dựa trên đà tăng trưởng ấn tượng trong thời gian qua. Những động thái chiến lược này đều nhằm mở rộng danh mục và gia tăng độ phủ của Dell trên thị trường, qua đó tiếp cận nhiều khách hàng hơn bằng những sản phẩm tốt nhất ở mọi phân khúc giá.”

XPS 14 và XPS 16

Sự trở lại của XPS với diện mạo hoàn toàn mới nhờ thiết kế được tinh giản tối đa, logo XPS mang tính biểu tượng xuất hiện đầy kiêu hãnh ngay trên nắp máy, đánh dấu một sự trở lại ngoạn mục. Bộ đôi XPS 14 và XPS 16 có vẻ ngoài sang trọng nhờ lớp vỏ nhôm nguyên khối được gia công CNC, các chi tiết hoàn thiện tinh xảo, màn hình sống động cùng hiệu năng được tối ưu hóa toàn diện. Những thiết bị này mang đến khả năng phát trực tuyến Netflix lên đến 27 giờ hoặc hơn 40 giờ khi phát trực tiếp video lưu trữ trên máy.

Đây cũng là những mẫu laptop mỏng nhất của Dell ở thời điểm hiện tại, với độ dày chỉ 14,6mm, trọng lượng cũng chỉ 1,36kg trên XPS 14, nhẹ hơn 0,22kg so với thế hệ trước, còn XPS 16 cũng nặng chỉ 1,63kg, nhẹ hơn gần 0,45kg so với người tiền nhiệm.

XPS Hero và XPS 13

Ngoài ra, máy còn được trang bị tùy chọn màn hình Tandem OLED, và trang bị dòng vi xử lý Intel® Core™ Ultra Series 3 với card đồ họa Intel® Arc tích hợp (12 nhân Xe), các sản phẩm XPS mới mang lại trải nghiệm thị giác ấn tượng cùng sự cân bằng hoàn hảo giữa tính di động và năng lực xử lý.

Theo Dell, vào dịp cuối năm này Dell cũng sẽ tiếp tục mở rộng danh mục XPS với các sản phẩm mới đa dạng về phân khúc giá và kích thước, với sự trở lại đáng chú ý của XPS 13, hứa hẹn sẽ là mẫu laptop XPS mỏng nhẹ nhất có mức giá dễ tiếp cận nhất từ trước đến nay.

Alienware 16 và Alienware 18

Alienware cũng được bổ sung thêm sản phẩm mới để tiếp cận cộng đồng game thủ. Theo đó, người dùng sẽ có 2 sự lựa chọn hoàn toàn độc lập, bao gồm: một dòng laptop chơi game siêu mỏng (độ dày chỉ khoảng 17mm) kết hợp với hiệu năng đỉnh cao và tính di động tuyệt vời; và một dòng laptop phổ thông để mang thương hiệu Alienware đến gần hơn với phần đông game thủ nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn.

Thông qua sự bổ sung này, Alienware cam kết mang đến sự lựa chọn phù hợp cho mọi nhu cầu của người dùng, từ game thủ gạo cội, hay đơn thuần chỉ chơi để giải trí, cho đến những người dùng vừa làm việc, vừa chơi game.

Bên cạnh đó, Alienware lần đầu tiên giới thiệu màn hình OLED chống chói trên các mẫu laptop 16 Area-51 và 16X Aurora để mang đến chất lượng hình ảnh sống động của OLED kết hợp với công nghệ chống chói đột phá. Công nghệ màn hình này thể hiện sự lắng nghe của hãng với một trong những yêu cầu được cộng đồng hưởng ứng nhất khi chúng giúp trải nghiệm hình ảnh của game thủ tốt hơn với màu đen sâu, màu sắc rực rỡ, và độ tương phản tuyệt vời của OLED trong mọi điều kiện ánh sáng. Về cấu hình, hai mẫu laptop kể trên cùng với Alienware 18 Area-51 sẽ trang bị dòng vi xử lý mạnh mẽ Intel® Core™ Ultra 200HX. Vi xử lý Ryzen™ 9850X3D mới của AMD với công nghệ 3D V-Cache™, sản phẩm máy bàn Alienware Area-51 hứa hẹn sẽ phá vỡ mọi giới hạn về hiệu năng chơi game.

Alienware Ultra-Slim & Entry-Level Laptops - Coming Soon

Cũng tại CES 2026, Dell tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu ở thị trường màn hình khi mang đến trình diễn mẫu màn hình thế hệ mới Dell UltraSharp. Người dùng sẽ có 2 sự lựa chọn, bao gồm Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub và Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED. Trong đó, Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub là màn hình 52” 6K đầu tiên trên thế giới đạt cấp độ cao nhất về chứng nhận ánh sáng xanh thấp của TÜV Rheinland. Sản phẩm được thiết kế riêng cho những người cần không gian hiển thị lớn nhất có thể mà không muốn sử dụng cùng lúc nhiều màn hình, như các nhà giao dịch tài chính, chuyên gia khoa học dữ liệu, kỹ sư, và các nhà điều hành cấp cao.

Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub và Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED

Còn màn hình Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED là sản phẩm nhận được giải thưởng Sáng tạo (Innovation Award) CES 2026. Đây là màn hình QD-OLED thương mại đạt chuẩn DisplayHDR True Black 500 đầu tiên trên thế giới được trang bị công nghệ chống chói và phản xạ thấp (AGLR). Với tấm nền này Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED không chỉ được cải tiến về hiệu suất, khả năng hiển thị HDR mà còn có công nghệ chống chói, giúp mang đến trải nghiệm mới cho các nhà sáng tạo, những người yêu cầu độ chuẩn màu tuyệt đối trong mọi điều kiện ánh sáng.