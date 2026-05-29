Michael Dell đang nổi lên như một trong những tỷ phú công nghệ hưởng lợi rõ rệt nhất từ nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.

Chỉ trong vòng chưa đầy một năm kể từ khi ông Trump quay lại Nhà Trắng, Dell Technologies liên tục xuất hiện trong các hoạt động chính trị và kinh doanh gắn trực tiếp với chính quyền Mỹ. Song song với đó, cổ phiếu công ty tăng gần gấp ba, giá trị vốn hóa vượt 200 tỷ USD và mảng máy chủ AI tăng trưởng bùng nổ.

Tuy nhiên, sự thăng hoa này cũng kéo theo nhiều tranh cãi liên quan đến xung đột lợi ích, ảnh hưởng chính trị và mối quan hệ ngày càng trực diện giữa các tập đoàn công nghệ với quyền lực Nhà Trắng.

Dell trở thành “ngôi sao” mới trong hệ sinh thái Trump

Ngay từ đầu nhiệm kỳ hai của Donald Trump, Michael Dell đã xuất hiện trong nhiều sự kiện quan trọng của Nhà Trắng.

Tháng 6/2025, ông tham dự Invest America Roundtable cùng tổng thống Mỹ. Đến tháng 12, Donald Trump công khai giới thiệu Michael Dell và vợ ông, Susan Dell, khi hai người công bố khoản quyên góp lên tới 6,25 tỷ USD cho chương trình “Trump Account”, một sáng kiến tài khoản đầu tư dành cho trẻ em Mỹ mang thương hiệu Trump.

Tháng này, ông Trump tiếp tục công khai kêu gọi người dân Mỹ “hãy ra ngoài và mua một chiếc máy tính Dell”.

Động thái gây chú ý nhất diễn ra trong tuần này khi Lầu Năm Góc trao cho Dell Federal Systems hợp đồng trị giá 9,7 tỷ USD để cung cấp bộ phần mềm phục vụ quân đội Mỹ.

Dù Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định hợp đồng được trao sau quá trình đấu thầu cạnh tranh, nhiều chuyên gia giám sát chính phủ vẫn đặt câu hỏi về tính minh bạch.

Greg Williams, Giám đốc Trung tâm Thông tin Quốc phòng thuộc Dự án Giám sát Chính phủ Mỹ, cho rằng thương vụ này “trông rất tệ” vì dễ tạo cảm giác doanh nghiệp đang dùng quyên góp để đổi lấy quyền tiếp cận tổng thống hoặc lợi ích chính sách.

AI mới là động cơ giúp Dell tăng tốc

Bên cạnh yếu tố chính trị, làn sóng trí tuệ nhân tạo mới là động lực tài chính quan trọng nhất giúp Dell bứt phá trên Phố Wall.

Dell Technologies đang hưởng lợi mạnh từ nhu cầu máy chủ AI trên toàn cầu. Công ty cho biết các “neocloud” – nhóm nhà cung cấp hạ tầng AI thế hệ mới – đang mua lượng lớn máy chủ Dell tích hợp GPU để vận hành mô hình AI tạo sinh.

Trong quý gần nhất, doanh thu máy chủ AI của Dell tăng tới 757%, còn tổng doanh thu tăng gần 88%.

Trước đó, công ty cũng ghi nhận doanh số máy chủ AI tăng 342% và lợi nhuận tăng 47%.

Sự bùng nổ này phản ánh một xu hướng lớn hơn trên thị trường công nghệ toàn cầu: các doanh nghiệp sở hữu năng lực hạ tầng AI đang trở thành nhóm hưởng lợi lớn nhất từ cuộc đua AI tạo sinh.

Không giống nhiều hãng công nghệ tiêu dùng phụ thuộc vào smartphone hay quảng cáo số, Dell hiện chuyển mạnh sang hạ tầng AI doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu và điện toán hiệu năng cao.

Điều này giúp công ty hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư AI của các tập đoàn và chính phủ.

Trump cũng mua cổ phiếu Dell

Một chi tiết gây chú ý khác là chính Donald Trump cũng đang nắm giữ cổ phiếu Dell.

Theo hồ sơ đạo đức chính phủ Mỹ, ngày 10/2, ông Trump đã mua từ 1 đến 5 triệu USD cổ phiếu Dell Technologies ở mức giá khoảng 126 USD/cổ phiếu.

Sau đợt tăng giá mới nhất, cổ phiếu Dell đã lên trên 440 USD trong giao dịch ngoài giờ. Nếu vẫn nắm giữ lượng cổ phiếu này, tổng thống Mỹ có thể đang lãi trên giấy từ 1,5 đến 7,5 triệu USD.

Điều này càng làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa lợi ích công và lợi ích cá nhân trong bối cảnh các doanh nghiệp công nghệ lớn ngày càng gắn chặt với chính quyền Mỹ.

Ảnh chụp Susan Dell và Michael Dell tham dự Lễ Gala Mack, Jack & McConaughey thường niên lần thứ 12 tại ACL Live vào ngày 25/4/2024 tại Austin, Texas - Getty.

Từ thiện hay đầu tư chính trị?

Gia đình Dell vốn nổi tiếng trong lĩnh vực từ thiện từ nhiều thập kỷ qua. Quỹ Michael & Susan Dell Foundation được thành lập năm 1999, tập trung vào giáo dục, y tế và giảm nghèo cho trẻ em.

Tuy nhiên, khoản quyên góp 6,25 tỷ USD cho chương trình Trump Account lại bị xem là bước ngoặt khác thường.

Theo Megan Tompkins Stange, Phó giáo sư Trường Chính sách Công Ford thuộc Đại học Michigan, giới tỷ phú công nghệ trước đây thường quyên góp thông qua quỹ phi lợi nhuận hoặc các tổ chức trung gian để giảm màu sắc chính trị trực tiếp.

Trong khi đó, gia đình Dell lại quyên góp trực tiếp vào chương trình mang thương hiệu Trump.

“Việc này liên kết trực tiếp với chính quyền theo cách mà chúng ta chưa từng thấy trước đây”, bà nhận xét.

Theo chuyên gia này, điều bất thường không nằm ở quy mô khoản tiền mà ở cấu trúc dòng tiền và mức độ gắn kết công khai với tổng thống Mỹ.

Quan hệ chính trị đang trở thành lợi thế cạnh tranh mới?

Sự trỗi dậy của Dell phản ánh xu hướng đáng chú ý tại Mỹ: các tập đoàn công nghệ ngày càng công khai xây dựng quan hệ chính trị để bảo vệ vị thế trong thời kỳ AI và cạnh tranh địa chính trị.

Trong nhiệm kỳ đầu của Donald Trump, nhiều công ty công nghệ lớn giữ khoảng cách với Nhà Trắng vì lo ngại phản ứng xã hội và rủi ro hình ảnh.

Nhưng sang nhiệm kỳ hai, cách tiếp cận đã thay đổi đáng kể.

Các tập đoàn hiện không còn che giấu sự ủng hộ công khai với chính quyền nếu điều đó giúp họ tiếp cận hợp đồng quốc phòng, ưu đãi chính sách hoặc vị thế chiến lược trong cuộc đua AI.

Điều này đặc biệt quan trọng khi Mỹ xem AI là lĩnh vực cạnh tranh sống còn với Trung Quốc.

Với Dell Technologies, AI giúp công ty tăng trưởng mạnh. Nhưng mối quan hệ chính trị ngày càng gần gũi với Nhà Trắng cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu các cuộc điều tra về xung đột lợi ích xuất hiện trong tương lai.