Nvidia họp toàn thể sau khi Jensen Huang từ chức.

Nvidia tìm đường đi tiếp khi nhân viên muốn Jensen Huang trở lại

Trong cuộc họp toàn thể đầu tiên sau khi Jensen Huang từ chức, CEO tạm quyền Colette Kress kêu gọi nhân viên đoàn kết, trong khi những lời kêu gọi đưa nhà sáng lập trở lại vẫn chưa lắng xuống.

Tập đoàn sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI) Nvidia đang đối mặt với một trong những cuộc chuyển giao lãnh đạo nhạy cảm nhất trong lịch sử phát triển. Dù vừa công bố kết quả kinh doanh quý III vượt kỳ vọng của Phố Wall, doanh nghiệp này vẫn phải tìm cách ổn định nội bộ sau sự ra đi của Jensen Huang, người đồng sáng lập và từng giữ vai trò CEO trong nhiều thập kỷ.

Ngày 18/11, CEO tạm quyền Colette Kress chủ trì cuộc họp toàn thể nhân viên đầu tiên kể từ khi Jensen Huang từ chức. Theo CNBC, bà mở đầu bằng thông điệp ngắn gọn: “Hãy cùng tiến về phía trước”.

Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh một bộ phận nhân viên Nvidia vẫn mong muốn người sáng lập trở lại, trong khi hội đồng quản trị đã công khai khẳng định không có kế hoạch phục chức cho ông.

CEO tạm quyền tìm cách ổn định nội bộ Nvidia

Theo CNBC, cuộc họp ngày 18/11 diễn ra trực tiếp kết hợp phát trực tuyến qua Microsoft Teams, kéo dài khoảng một giờ với sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao Nvidia.

Bên cạnh Colette Kress còn có Chủ tịch hội đồng quản trị mới Harvey Jones, lãnh đạo mảng điện toán siêu quy mô và hiệu năng cao Ian Buck cùng các nhân sự kỳ cựu như Jeff Fisher, Dwight Diercks, Jonah Alben, Debora Shoquist và đồng sáng lập Chris Malachowsky. Sự xuất hiện của nhiều thành viên trong ban lãnh đạo cho thấy Nvidia đang tìm cách duy trì tính liên tục trong hoạt động điều hành sau biến động ở vị trí cao nhất.

Một trong những nội dung được Colette Kress đề cập là chính sách đãi ngộ nhân viên. Theo nguồn tin tham dự cuộc họp, Nvidia sẽ chuyển quy trình đánh giá thường niên từ tháng 3 lên tháng 12, thời điểm người lao động thường được xem xét tăng lương và nhận thêm cổ phiếu.

Động thái này diễn ra khi cổ phiếu Nvidia đã giảm 37% so với mức cao nhất trong 52 tuần, tạo thêm áp lực đối với những nhân viên có thu nhập gắn với cổ phiếu doanh nghiệp.

Đối với các tập đoàn công nghệ Mỹ, cổ phiếu thưởng là một phần quan trọng trong chính sách thu hút và giữ chân kỹ sư, chuyên gia nghiên cứu cũng như đội ngũ quản lý. Khi giá cổ phiếu giảm mạnh, giá trị tài sản gắn với những khoản thưởng này cũng có thể suy giảm, tùy theo thời điểm và điều kiện nhận thưởng.

Việc Nvidia đẩy sớm lịch đánh giá nhân sự có thể góp phần trấn an người lao động trong giai đoạn chuyển giao lãnh đạo. Tuy nhiên, thông tin hiện có chưa đủ để khẳng định đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định thay đổi lịch đánh giá. Trong cuộc họp, Colette Kress cũng tóm tắt kết quả kinh doanh quý III vừa được Nvidia công bố một ngày trước đó và mô tả đây là một “quý tuyệt vời”.

Điều này phản ánh nghịch lý mà Nvidia đang đối mặt: hoạt động kinh doanh vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh, nhưng những biến động ở cấp lãnh đạo khiến tâm lý nhân viên và nhà đầu tư trở nên nhạy cảm.

Nhân viên muốn Jensen Huang trở lại, hội đồng quản trị nói không

Vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm nhất sau cuộc họp là khả năng Jensen Huang quay lại vị trí CEO. Theo CNBC, một số nhân viên Nvidia đã công khai bày tỏ mong muốn ông Huang trở lại lãnh đạo công ty trên mạng xã hội X. Một nhân sự cấp cao cũng được cho là đã gửi thư đến hội đồng quản trị, cảnh báo nguy cơ Nvidia đánh mất những nhân tài khó thay thế nếu không cân nhắc việc phục chức cho người sáng lập.

Tuy nhiên, các nguồn tin đưa ra những đánh giá khác nhau về tâm trạng thực tế trong cuộc họp. Một nguồn cho rằng nhiều nhân viên mong Jensen Huang trở lại, trong khi nguồn khác nhận xét người lao động hoan nghênh việc ban lãnh đạo trực tiếp trao đổi và giải đáp các vấn đề đang được quan tâm.

Sự khác biệt này cho thấy chưa thể kết luận toàn bộ nhân viên Nvidia có chung quan điểm về tương lai của Jensen Huang. Trước đó, trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh ngày 17/11, Chủ tịch Harvey Jones tuyên bố hội đồng quản trị đã nhất trí chấp nhận đơn từ chức của Jensen Huang và không có ý định đưa ông trở lại vị trí CEO.

Tuyên bố này gây tranh luận trong nội bộ, bởi cuộc điều tra liên quan đến cựu lãnh đạo Nvidia vẫn đang diễn ra. Một nhân viên đặt câu hỏi với CNBC về lý do hội đồng quản trị đưa ra quyết định dứt khoát khi cuộc điều tra chưa kết thúc.

Trong khi đó, Jensen Huang đã công khai cho biết ông sẵn sàng trở lại điều hành Nvidia nếu nhận được sự đồng thuận từ hội đồng quản trị. Theo một số nhân viên trao đổi với CNBC, thông điệp của ông đã tạo động lực tinh thần cho nhiều người trong công ty. Dù vậy, mong muốn của người sáng lập và sự ủng hộ từ nhân viên không đồng nghĩa với khả năng ông chắc chắn quay trở lại.

Quyết định cuối cùng thuộc về hội đồng quản trị, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát hoạt động điều hành và bảo vệ lợi ích lâu dài của doanh nghiệp. Với Nvidia, đây không đơn thuần là câu chuyện thay đổi một CEO. Jensen Huang đã gắn bó với công ty từ khi thành lập năm 1993 và đóng vai trò trung tâm trong quá trình đưa Nvidia từ nhà sản xuất bộ xử lý đồ họa trở thành doanh nghiệp có ảnh hưởng sâu rộng đến ngành công nghiệp AI toàn cầu.

Trong nhiều năm, ông trực tiếp định hình chiến lược sản phẩm, xây dựng quan hệ với các đối tác công nghệ và trở thành gương mặt đại diện cho Nvidia trước giới đầu tư. Bởi vậy, sự ra đi của Jensen Huang đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì bản sắc doanh nghiệp, sự gắn kết của đội ngũ kỹ thuật và tính liên tục của chiến lược phát triển.

Nvidia tăng trưởng mạnh nhưng vẫn đối mặt bài toán kế nhiệm

Theo thông tin CNBC công bố ngày 18/11, cổ phiếu Nvidia tiếp tục giảm trong phiên giao dịch sau khi doanh nghiệp báo cáo kết quả kinh doanh quý III vượt dự báo của Phố Wall. Diễn biến này cho thấy kết quả kinh doanh tích cực chưa đủ để xóa bỏ những lo ngại xoay quanh tương lai ban lãnh đạo.

Trong lĩnh vực chip AI, Nvidia hiện giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp bộ xử lý đồ họa, nền tảng phần mềm và hệ thống tính toán cho các trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Các sản phẩm của hãng phục vụ nhu cầu huấn luyện và vận hành mô hình AI, lĩnh vực đang thu hút nguồn vốn đầu tư lớn từ các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của Nvidia không chỉ phụ thuộc vào phần cứng. Hệ sinh thái phần mềm CUDA, các công cụ phát triển và mạng lưới đối tác cũng là những yếu tố giúp doanh nghiệp duy trì vị thế trên thị trường.

Vì vậy, một cuộc chuyển giao lãnh đạo kéo dài hoặc gây chia rẽ nội bộ có thể ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định, giữ chân nhân tài và duy trì quan hệ với các khách hàng lớn. Đây là những rủi ro cần theo dõi, chưa phải những thiệt hại đã được xác nhận. Trước thực trạng đó, Colette Kress phải đảm nhiệm hai nhiệm vụ song song: bảo đảm hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn và tạo niềm tin rằng Nvidia vẫn có thể phát triển mà không phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân.

Đối với thị trường công nghệ toàn cầu, cuộc chuyển giao tại Nvidia còn đặt ra câu hỏi lớn hơn về tính bền vững của các tập đoàn công nghệ gắn chặt với hình ảnh người sáng lập.

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp công nghệ, trung tâm dữ liệu và đơn vị phát triển AI cũng phụ thuộc vào hệ sinh thái phần cứng, phần mềm của Nvidia. Nếu biến động lãnh đạo ảnh hưởng đến lộ trình sản phẩm hoặc chính sách hợp tác của hãng, các đối tác Việt Nam có thể phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư và triển khai công nghệ. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy việc Jensen Huang từ chức đã trực tiếp làm gián đoạn nguồn cung chip hoặc hoạt động hợp tác của Nvidia tại Việt Nam.

Cuộc họp ngày 18/11 vì thế có thể xem là một nỗ lực khôi phục sự ổn định trong nội bộ, nhưng chưa giải quyết được toàn bộ những câu hỏi về tương lai tập đoàn. Khi hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm CEO chính thức, thách thức lớn nhất đối với Nvidia là chứng minh rằng sức mạnh công nghệ, đội ngũ nhân sự và hệ sinh thái sản phẩm đủ khả năng duy trì đà tăng trưởng, ngay cả khi người từng dẫn dắt công ty suốt nhiều thập kỷ không còn ở vị trí điều hành cao nhất.