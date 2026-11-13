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CEO NVIDIA Jensen Huang từ chức sau 33 năm lãnh đạo

Đình Tưởng
Đình Tưởng
09:35 | 13/11/2026
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Ngày 12/11, NVIDIA xác nhận ông Jensen Huang từ chức Tổng giám đốc điều hành và rời Hội đồng quản trị. Giám đốc tài chính Colette Kress tạm thời tiếp quản vị trí này.
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Tập đoàn công nghệ NVIDIA ngày 12/11/2026 chính thức thông báo ông Jensen Huang từ chức Chủ tịch điều hành, Tổng giám đốc điều hành (CEO) và thành viên Hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức. Quyết định đánh dấu sự thay đổi lãnh đạo lớn nhất của nhà sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới kể từ khi thành lập năm 1993.

Theo thông báo của NVIDIA, bà Colette Kress, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính (CFO), được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền. Bà tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính trong thời gian Hội đồng quản trị tìm kiếm người kế nhiệm chính thức. Quá trình lựa chọn sẽ xem xét cả ứng viên nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp.

Bà Kress gia nhập NVIDIA từ tháng 9/2013, giữ vai trò điều hành hoạt động tài chính và tham gia quản lý doanh nghiệp trong giai đoạn tăng trưởng mạnh. Trước đó, bà có gần 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính tại các tập đoàn công nghệ lớn, trong đó có Cisco và Microsoft.

Cùng với việc thay đổi CEO, NVIDIA bổ nhiệm ông Harvey C. Jones làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đầu tiên trong lịch sử công ty. Ông Jones từng giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao tại Synopsys và có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, đầu tư và quản trị doanh nghiệp.

Ông Jensen Huang, nhà đồng sáng lập NVIDIA, từ chức CEO sau 33 năm lãnh đạo tập đoàn. Ảnh: NVIDIA.
Ông Jensen Huang, nhà đồng sáng lập NVIDIA, từ chức CEO sau 33 năm lãnh đạo tập đoàn. Ảnh: NVIDIA.

Sự ra đi của ông Jensen Huang diễn ra giữa lúc NVIDIA đối mặt với những tranh cãi liên quan đến đời tư của nhà sáng lập. Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin về mối quan hệ giữa ông Huang và một nữ doanh nhân bị giới chức Mỹ nghi ngờ có liên hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc. Những thông tin này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến bí mật công nghệ và hoạt động kinh doanh của NVIDIA.

Ngày 8/11, Hội đồng quản trị NVIDIA thông báo mở cuộc điều tra độc lập để làm rõ liệu ông Huang có trở thành mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài hay không. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhấn mạnh tại thời điểm đó chưa có căn cứ cho thấy bí mật công ty hoặc an ninh quốc gia đã bị xâm phạm. Các cáo buộc liên quan đến hoạt động tình báo vẫn cần được xác minh và không đồng nghĩa với kết luận vi phạm.

Theo Reuters, áp lực đối với ông Huang tiếp tục gia tăng sau khi xuất hiện thông tin về một mối quan hệ ngoài hôn nhân khác với một nữ lãnh đạo tại NVIDIA. Hội đồng quản trị đã họp để xem xét tương lai của ông tại doanh nghiệp trước khi quyết định từ chức được công bố.

Thông tin thay đổi lãnh đạo khiến cổ phiếu NVIDIA giảm hơn 10% trong giao dịch trước giờ mở cửa thị trường Mỹ ngày 12/11. Diễn biến này phản ánh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư về tương lai quản trị và khả năng duy trì chiến lược phát triển của tập đoàn có giá trị vốn hóa khoảng 4.000 tỷ USD.

Ông Jensen Huang là một trong ba nhà đồng sáng lập NVIDIA năm 1993 và giữ vai trò CEO trong suốt 33 năm. Dưới sự điều hành của ông, doanh nghiệp chuyển mình từ nhà sản xuất bộ xử lý đồ họa phục vụ trò chơi điện tử thành nhà cung cấp hạ tầng tính toán quan trọng cho ngành công nghiệp AI toàn cầu.

Trong thông báo mới nhất, Hội đồng quản trị NVIDIA khẳng định tin tưởng vào bà Colette Kress cùng đội ngũ lãnh đạo hiện tại, đồng thời kỳ vọng hoạt động kinh doanh, các cam kết với khách hàng và lộ trình phát triển sản phẩm sẽ tiếp tục được triển khai không gián đoạn.

NVIDIA dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý III năm tài chính 2027 vào ngày 17/11. Đây sẽ là một trong những thời điểm được giới đầu tư đặc biệt quan tâm sau biến động nhân sự cấp cao tại tập đoàn công nghệ Mỹ.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Hà Nội - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Miền Tây - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Cập nhật: 13/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
Trang sức 99.9 13,060 ▼100K 13,660 ▼100K
Trang sức 99.99 13,070 ▼100K 13,670 ▼100K
Vàng 99.9 12,600 ▼100K
Vàng 99.99 12,750 ▼100K
Cập nhật: 13/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 ▼1K 13,802 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 ▼1K 13,803 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,338 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,338 ▼10K 1,379 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,321 ▼10K 1,368 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,446 ▼990K 135,446 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,296 ▼75K 10,276 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,383 ▼680K 93,183 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,806 ▼610K 83,606 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,112 ▼583K 79,912 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,401 ▼417K 57,201 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
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Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

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Chứng khoán 12/11: VN-Index mất hơn 12 điểm, cổ phiếu ngân hàng và công nghệ chịu sức ép

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