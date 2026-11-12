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Cảm biến xúc giác robot nhạy hơn nhờ chip Microchip ATFCD52

Công Trí
Công Trí
10:39 | 12/11/2026
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Cảm biến xúc giác robot vừa có thêm một lời giải mới khi Microchip ATFCD52 được giới thiệu ngày 12/11, với khả năng nhận ra thay đổi điện dung dưới 1 femtofarad và tốc độ khung tín hiệu lên tới 800 Hz, giúp bàn tay máy biết mình đang giữ chặt hay sắp đánh rơi đồ vật.
Cảm biến xúc giác robot dùng chip Microchip ATFCD52 trên tay kẹp
Cảm biến xúc giác robot dùng chip Microchip ATFCD52 trên tay kẹp

Vì sao camera thôi chưa đủ để robot cầm nắm an toàn

Thị giác máy tính đã giúp robot xác định khá chính xác vị trí của một vật thể, song mỗi khi phải nhấc lên những món đồ mềm, dễ vỡ hoặc có hình dạng không đồng nhất, chiếc camera lại đành bó tay trước câu hỏi vật đang được giữ chặt đến đâu và liệu nó đã bắt đầu tuột khỏi tay kẹp hay chưa. Muốn trả lời, robot cần đến cảm biến xúc giác, bộ phận cung cấp thông tin tiếp xúc mà mắt máy không thể thay thế, và đó cũng là lý do giới chế tạo ngày càng coi cảm biến xúc giác robot như mảnh ghép còn thiếu của khâu thao tác.

Hãng thiết kế chip Microchip (có trụ sở tại Mỹ) nhắm đúng khoảng trống ấy khi tung ra ATFCD52, bộ số hóa điện dung tốc độ cao có nhiệm vụ chuyển tín hiệu từ các mảng cảm biến điện dung hai chiều dạng lưới mịn thành dữ liệu số có độ nhạy cao. Từ nguồn dữ liệu đó, các bộ xử lý bên ngoài sẽ tính ra lực pháp tuyến cùng lực cắt, tức lực trượt, rồi giúp bộ kẹp của robot hay bàn tay linh hoạt của robot hình người điều chỉnh cách cầm và thao tác với vật thể.

"Robot ngày càng có khả năng nhìn và thấu hiểu môi trường xung quanh tốt hơn, nhưng khả năng cảm nhận và phản ứng với tiếp xúc vật lý vẫn là một thách thức lớn", ông Giovanni Fontana, Giám đốc cấp cao phụ trách bộ phận giao diện người máy của Microchip, cho biết. Theo ông, ATFCD52 được thiết kế để cung cấp dữ liệu xúc giác theo thời gian thực, tạo nền tảng cho những thế hệ robot linh hoạt hơn và thúc đẩy AI vật lý phát triển.

Chip bảo mật VGC v1.0 của Viettel có gì đặc biệt?
Chip bảo mật VGC v1.0 của Viettel có gì đặc biệt?

Microchip ATFCD52 hỗ trợ tối đa 52 kênh, trong đó có nhiều nhất 32 kênh phát (TX) và 20 kênh thu (RX), cho phép những mảng cảm biến điện dung hai chiều mật độ cao gom dữ liệu trên khắp bề mặt tiếp xúc. Hai mươi đầu cảm biến analog chạy song song ngay trên chip cùng lúc tiếp nhận toàn bộ dữ liệu ở các kênh thu, nhờ vậy tốc độ khung tín hiệu đạt tới 800 Hz, tùy theo kích thước mảng cảm biến. Với nhịp thu nhận nhanh như thế, cảm biến xúc giác robot đủ sức báo hiệu hiện tượng trượt để hệ thống kịp chỉnh lại độ bám trước khi vật thể rơi xuống hoặc bị bóp nát.

Độ nhạy là yếu tố thứ hai Microchip tập trung phát triển. Chip ATFCD52 có thể phát hiện những thay đổi điện dung nhỏ hơn 1 femtofarad (fF), ngưỡng cần thiết để nhận biết biến dạng rất nhỏ trên lớp vật liệu xúc giác. Khả năng này đặc biệt quan trọng khi robot thực hiện những cú chạm nhẹ, bởi tín hiệu điện dung thường rất yếu và dễ bị nhiễu. Bên trong robot, động cơ servo, mạch điện tử công suất và bộ nguồn chuyển mạch liên tục phát sinh nhiễu điện, có thể làm sai lệch kết quả đo của cảm biến. Để duy trì khả năng nhận diện chính xác, Microchip tích hợp công nghệ nhảy tần và kỹ thuật lấy mẫu dư (oversampling), giúp giảm ảnh hưởng của nhiễu điện lên tín hiệu cảm biến.

Microchip ATFCD52 hướng đến ứng dụng trong robot, kính thực tế tăng cường và da điện tử

Ở cấp độ hệ thống, Microchip ATFCD52 có thể kết hợp với các dòng vi điều khiển (MCU), vi xử lý (MPU) hoặc FPGA của hãng, tùy yêu cầu hiệu năng của từng ứng dụng. Cách thiết kế này cho phép nhà phát triển lựa chọn kiến trúc xử lý phù hợp, từ điều khiển cục bộ đến xử lý dữ liệu tốc độ cao, đồng thời tích hợp bộ số hóa điện dung vào nhiều giải pháp hệ thống khác nhau.

Đối tượng hưởng lợi trước hết là các doanh nghiệp chế tạo tay kẹp và robot hình người, những đơn vị đang cần cảm biến xúc giác robot đủ nhanh, đủ nhạy để xử lý đồ vật mềm và dễ vỡ. Tuy vậy, theo Microchip, độ linh hoạt của ATFCD52 còn phù hợp với thực tế tăng cường, phụ kiện chơi game, găng tay và thảm lót chân dùng để thu thập dữ liệu, cũng như các cảm biến đeo trên cơ thể như da điện tử, mở ra cánh cửa cho người dùng phổ thông được chạm vào công nghệ xúc giác trong đời sống hằng ngày.

Để kỹ sư sớm bắt tay vào thử nghiệm, Microchip cung cấp bảng mạch phát triển EV-ATFCD52, cho phép khách hàng đánh giá thiết kế cảm biến điện dung, vật liệu cảm biến xúc giác và các kiến trúc xếp chồng của riêng họ. Đi kèm là phần mềm ATFCD52 Configurator, giúp cấu hình tham số người dùng và ghi lại dữ liệu theo thời gian thực, qua đó rút ngắn thời gian đánh giá và thiết kế một hệ cảm biến xúc giác robot hoàn chỉnh.

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng Sam Altman bất ngờ đến Hàn Quốc, OpenAI tăng tốc cuộc đua chip AI STMicroelectronics đưa STM32G5 vào sản xuất phục vụ trung tâm dữ liệu AI
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Khánh Hòa

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Cập nhật: 12/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
Trang sức 99.9 13,160 ▼100K 13,760 ▼100K
Trang sức 99.99 13,170 ▼100K 13,770 ▼100K
Vàng 99.9 12,700 ▼50K
Vàng 99.99 12,850 ▼50K
Cập nhật: 12/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 ▼1K 13,902 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 ▼1K 13,903 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,348 ▼10K 1,388 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,348 ▼10K 1,389 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,331 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,436 ▼990K 136,436 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,371 ▼75K 10,351 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,063 ▼680K 93,863 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,416 ▼610K 84,216 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,695 ▼583K 80,495 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,818 ▼417K 57,618 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
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Cập nhật: 12/11/2026 11:00

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Herbalife tập huấn dinh dưỡng thể thao cho hơn 300 huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn

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Nhận định chứng khoán 12/11: VN-Index thử sức vùng 1.750 điểm, tránh mua đuổi

Nhận định chứng khoán 12/11: VN-Index thử sức vùng 1.750 điểm, tránh mua đuổi

Chứng khoán 11/11: VN-Index giữ sắc xanh nhờ cổ phiếu lớn, dòng tiền thận trọng

Chứng khoán 11/11: VN-Index giữ sắc xanh nhờ cổ phiếu lớn, dòng tiền thận trọng

Ví điện tử tiện lợi nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn thẻ ngân hàng và tiền mặt

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