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Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Đình Tưởng
Đình Tưởng
09:29 | 12/11/2026
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Startup Alta huy động 47,5 triệu USD trong vòng Series A nhằm phát triển hạ tầng blockchain phục vụ ngân hàng và các tổ chức tài chính.
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Ngày 10/11/2026, Alta công bố vòng gọi vốn Series A trị giá 47,5 triệu USD do quỹ đầu tư Index Ventures dẫn dắt. Sau thương vụ, tổng số vốn doanh nghiệp huy động đạt 80 triệu USD, bao gồm 32,5 triệu USD từ các vòng gọi vốn hạt giống trước đó. Alta chưa công bố mức định giá sau đầu tư.

Nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để phát triển hạ tầng blockchain dành cho các tổ chức tài chính, tập trung vào khả năng bảo mật thông tin, kiểm soát giao dịch và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ pháp luật. Đây là những yếu tố quan trọng khi ngân hàng và doanh nghiệp thanh toán muốn ứng dụng công nghệ blockchain vào hoạt động kinh doanh.

Khác với những mạng blockchain chủ yếu phục vụ thị trường tiền mã hóa, Alta hướng tới xây dựng nền tảng phù hợp với yêu cầu vận hành của các định chế tài chính. Hệ thống được thiết kế để hỗ trợ quản lý danh tính, phân quyền truy cập và kiểm soát giao dịch, đồng thời hạn chế việc công khai những dữ liệu nhạy cảm của khách hàng.

Ông Loong Wang và bà Catherine Porter, hai nhà đồng sáng lập Alta. Ảnh: Alta/Fortune. Nguồn: Fortune
Ông Loong Wang và bà Catherine Porter, hai nhà đồng sáng lập Alta. Ảnh: Alta/Fortune. Nguồn: Fortune

Một trong những công nghệ được Alta chú trọng là mật mã học không tiết lộ thông tin (zero-knowledge). Công nghệ này cho phép xác minh một giao dịch đáp ứng các điều kiện nhất định mà không cần tiết lộ toàn bộ thông tin liên quan. Nhờ đó, các tổ chức tài chính có thể tăng cường bảo vệ dữ liệu trong khi vẫn duy trì khả năng kiểm tra và giám sát hoạt động giao dịch.

Đáng chú ý, Airwallex, doanh nghiệp công nghệ tài chính hoạt động trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, đã lựa chọn phát triển trên nền tảng Alta và tham gia với vai trò đối tác thiết kế ban đầu. Sự hợp tác này mở ra cơ hội đưa blockchain vào những nghiệp vụ tài chính có nhu cầu xử lý giao dịch lớn và yêu cầu cao về quản lý dòng tiền.

Sản phẩm đầu tiên mà Alta hướng tới là giải pháp quản lý thanh khoản doanh nghiệp, đặc biệt trong hoạt động thanh toán xuyên biên giới. Hiện nay, nhiều tổ chức tài chính phải duy trì sẵn lượng tiền đáng kể tại các tài khoản ở nhiều quốc gia để bảo đảm giao dịch được thực hiện liên tục. Cách vận hành này có thể khiến nguồn vốn bị phân tán và làm giảm hiệu quả sử dụng tiền.

Thông qua công nghệ blockchain và token hóa tài sản, Alta kỳ vọng các tổ chức có thể điều chuyển thanh khoản linh hoạt hơn, giảm nhu cầu duy trì vốn trước tại nhiều thị trường. Đây cũng là một trong những hướng ứng dụng đang được ngành tài chính quan tâm khi tìm kiếm giải pháp cải thiện tốc độ và hiệu quả thanh toán quốc tế.

Tuy nhiên, Alta chưa công bố quy mô vận hành thương mại của sản phẩm, lượng giao dịch thực tế hoặc mức tiết kiệm vốn đã được kiểm chứng. Khả năng ứng dụng rộng rãi của nền tảng vẫn phụ thuộc vào quá trình triển khai, sự tham gia của các tổ chức tài chính và yêu cầu pháp lý tại từng thị trường.

Thương vụ gọi vốn 47,5 triệu USD của Alta cho thấy sự quan tâm của các quỹ đầu tư đối với hạ tầng blockchain phục vụ tài chính truyền thống. Đối với thị trường Việt Nam, mô hình này cũng đặt ra vấn đề đáng chú ý về khả năng ứng dụng token hóa nhằm tối ưu dòng tiền và giảm chi phí trong hoạt động thanh toán xuyên biên giới.

Alta Alta Series A Index Ventures Airwallex blockchain tài chính gọi vốn 47 5 triệu USD token hóa tài sản Thanh toán xuyên biên giới

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Cập nhật: 12/11/2026 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
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Trang sức 99.99 13,170 ▼100K 13,770 ▼100K
Vàng 99.9 12,700 ▼50K
Vàng 99.99 12,850 ▼50K
Cập nhật: 12/11/2026 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 ▼1K 13,902 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 ▼1K 13,903 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,348 ▼10K 1,388 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,348 ▼10K 1,389 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,331 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,436 ▼990K 136,436 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,371 ▼75K 10,351 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,063 ▼680K 93,863 ▼680K
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,818 ▼417K 57,618 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
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Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
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Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

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Giá phát điện từ hệ thống pin lưu trữ BESS tối đa 3.209,98 đồng/kWh

Giá phát điện từ hệ thống pin lưu trữ BESS tối đa 3.209,98 đồng/kWh

Hồng Ngọc cùng Savills nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu

Hồng Ngọc cùng Savills nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Bộ Công Thương ưu tiên bảo đảm đủ điện và tự chủ năng lượng

Bộ Công Thương ưu tiên bảo đảm đủ điện và tự chủ năng lượng

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Nhận định chứng khoán 12/11: VN-Index thử sức vùng 1.750 điểm, tránh mua đuổi

Nhận định chứng khoán 12/11: VN-Index thử sức vùng 1.750 điểm, tránh mua đuổi

Chứng khoán 11/11: VN-Index giữ sắc xanh nhờ cổ phiếu lớn, dòng tiền thận trọng

Chứng khoán 11/11: VN-Index giữ sắc xanh nhờ cổ phiếu lớn, dòng tiền thận trọng

Ví điện tử tiện lợi nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn thẻ ngân hàng và tiền mặt

Ví điện tử tiện lợi nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn thẻ ngân hàng và tiền mặt

UNIQLO Hạ Long chính thức khai trương, chào đón khách hàng đến mua sắm và trải nghiệm

UNIQLO Hạ Long chính thức khai trương, chào đón khách hàng đến mua sắm và trải nghiệm

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Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

Toyota hé lộ công nghệ pin thể rắn, hướng tới sạc nhanh trong 10 phút

Toyota hé lộ công nghệ pin thể rắn, hướng tới sạc nhanh trong 10 phút

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

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Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026