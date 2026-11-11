Khám phá làng nhà trên cây Măng Đen ở Quảng Ngãi

Ngôi làng giữa rừng thông Măng Đen tranh giải du lịch thế giới

Giữa những cánh rừng thông xanh mướt của vùng cao nguyên Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, một ngôi làng với những căn nhà gỗ nằm trên cao đang trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm của du khách. Không xây dựng theo kiểu khu nghỉ dưỡng thông thường, Măng Đen Treehouse Village lựa chọn cách đưa những căn nhà vào giữa thiên nhiên, tận dụng địa hình và cảnh quan rừng để tạo nên không gian lưu trú khác biệt.

Điều khiến địa điểm này được chú ý hơn cả là việc Măng Đen Treehouse Village trở thành một trong 5 đại diện của Việt Nam được đề cử tham gia giải thưởng Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2026 (Best Tourism Villages) do Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) tổ chức. Đây là chương trình đánh giá các điểm đến nông thôn dựa trên khả năng bảo tồn tài nguyên, gìn giữ văn hóa và phát triển du lịch bền vững, thay vì chỉ xét cảnh quan hay số lượng khách tham quan.

Khám phá làng nhà trên cây Măng Đen ở Quảng Ngãi

Nằm tại khu vực hồ Đăk Ke, trên đường Sư Vạn Hạnh, Măng Đen Treehouse Village mang đến một trải nghiệm khá khác biệt so với những khách sạn hoặc homestay quen thuộc. Những căn nhà được bố trí trên thân cây hoặc hệ thống cột gỗ cao, xen giữa các tán rừng, với lối đi kết nối các khu vực lưu trú và không gian sinh hoạt.

Các công trình tại đây sử dụng nhiều vật liệu gần gũi với thiên nhiên như gỗ, tre, nứa, đồng thời được bố trí theo địa hình có sẵn. Thay vì tạo ra những khối kiến trúc lớn, mô hình này ưu tiên cảm giác hòa mình vào cảnh quan, để du khách có thể nhìn thấy rừng cây, đồi núi và thung lũng ngay từ nơi nghỉ ngơi.

Khám phá làng nhà trên cây Măng Đen ở Quảng Ngãi

Từ ban công của những căn nhà trên cao, du khách có thể ngắm rừng thông trong sương sớm, cảm nhận không khí se lạnh và lắng nghe âm thanh tự nhiên của núi rừng. Sự tách biệt tương đối giữa các căn nhà cũng tạo nên không gian riêng tư, phù hợp với những người muốn tạm rời xa nhịp sống đô thị.

Không gian tại Măng Đen Treehouse Village còn phục vụ nhiều hoạt động trải nghiệm như đi bộ trên lối cao xuyên tán rừng, đu dây zipline, trekking, đạp xe, cắm trại hoặc đơn giản là đọc sách, thiền và nghỉ ngơi giữa thiên nhiên. Mỗi hoạt động mang đến một cách tiếp cận khác nhau với rừng, từ khám phá vận động đến nghỉ dưỡng yên tĩnh.

Sức hút của mô hình này nằm ở việc biến cảnh quan tự nhiên thành trải nghiệm du lịch. Du khách không chỉ đến để chụp ảnh những căn nhà có kiến trúc lạ mắt mà còn có cơ hội cảm nhận môi trường rừng ở nhiều góc độ, từ mặt đất đến những lối đi trên cao.

Khám phá làng nhà trên cây Măng Đen ở Quảng Ngãi

Măng Đen vốn được biết đến với khí hậu mát mẻ quanh năm, nằm ở độ cao khoảng 1.200 m so với mực nước biển. Những cánh rừng thông, hồ nước, thác và các bản làng địa phương tạo nên lợi thế tự nhiên để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, khám phá và trải nghiệm cộng đồng.

Vào tháng 8/2025, Măng Đen Treehouse được công nhận là điểm du lịch. Việc tiếp tục được lựa chọn tham gia đề cử quốc tế năm 2026 cho thấy mô hình này đang được quan tâm trong quá trình đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương.

Việc Măng Đen Treehouse Village được đề cử giải thưởng Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2026 mang ý nghĩa vượt ra ngoài sức hút của một điểm lưu trú có kiến trúc độc đáo.

Khám phá làng nhà trên cây Măng Đen ở Quảng Ngãi

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cùng với Măng Đen Treehouse Village, bốn đại diện khác được đề cử gồm làng Lò tại Đắk Lắk, làng du lịch cộng đồng Cát Cát tại Lào Cai, rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh tại Đà Nẵng và làng du lịch cộng đồng Hữu Liên tại Lạng Sơn.

Mỗi điểm đến sở hữu một thế mạnh riêng, từ văn hóa bản địa, nghề truyền thống đến hệ sinh thái tự nhiên. Điểm chung là khai thác các nguồn lực tại chỗ để tạo sản phẩm du lịch, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo tồn những giá trị đã tạo nên sức hấp dẫn của địa phương.

Với Măng Đen Treehouse Village, câu chuyện phát triển du lịch còn gắn với một xu hướng đang được quan tâm: thay vì xây dựng các công trình quy mô lớn, các điểm đến tìm cách khai thác trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên, giảm tác động đến cảnh quan và khuyến khích du khách tham gia hoạt động ngoài trời.

Tuy nhiên, kiến trúc sử dụng vật liệu tự nhiên hoặc được bố trí giữa rừng chưa đủ để khẳng định một mô hình du lịch thực sự bền vững. Hiệu quả bảo vệ môi trường còn phụ thuộc vào cách xử lý nước thải, rác thải, quản lý năng lượng, bảo đảm an toàn công trình và kiểm soát tác động đến hệ sinh thái.

Khám phá làng nhà trên cây Măng Đen ở Quảng Ngãi

Đối với những điểm lưu trú trên cao như nhà cây, yêu cầu an toàn càng cần được quan tâm, nhất là trong điều kiện thời tiết vùng núi có thể thay đổi nhanh. Công tác kiểm tra kết cấu, phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn du khách khi tham gia các hoạt động mạo hiểm là những yếu tố cần được duy trì thường xuyên.

Ở góc độ kinh tế địa phương, sự xuất hiện của các sản phẩm du lịch mới có thể tạo thêm cơ hội cho dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, hướng dẫn viên và tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, để những lợi ích này lan tỏa đến cộng đồng, cần có sự tham gia thực chất của người dân và doanh nghiệp địa phương trong chuỗi cung ứng dịch vụ.

Đây cũng là lý do giải thưởng Best Tourism Villages xem xét nhiều tiêu chí về quản trị, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và gìn giữ văn hóa, thay vì chỉ lựa chọn những địa điểm có phong cảnh đẹp.

Đối với du khách, Măng Đen có thể trở thành lựa chọn phù hợp cho hành trình 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm. Bên cạnh trải nghiệm nhà trên cây, du khách có thể kết hợp tham quan hồ Đăk Ke, thác Pa Sỹ, chùa Khánh Lâm và những điểm du lịch cộng đồng quanh khu vực. Các món ăn như cơm lam, gà nướng và rau củ địa phương cũng góp phần tạo nên trải nghiệm ẩm thực vùng cao.

Từ tháng 11, Măng Đen thường bước vào giai đoạn thời tiết khô hơn, sáng sớm và buổi tối se lạnh, đôi khi xuất hiện sương mù. Đây là thời điểm phù hợp để du khách trải nghiệm không gian rừng thông, dù vẫn cần theo dõi dự báo thời tiết trước khi tham gia hoạt động ngoài trời.

Khám phá làng nhà trên cây Măng Đen ở Quảng Ngãi

Việc được đề cử giải thưởng quốc tế mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Măng Đen đến nhiều thị trường du lịch. Tuy nhiên, danh hiệu mới dừng ở bước đề cử, chưa đồng nghĩa với việc điểm đến đã được công nhận là Làng du lịch tốt nhất thế giới.

Về lâu dài, giá trị của Măng Đen Treehouse Village sẽ không chỉ nằm ở những căn nhà trên cây độc đáo mà còn ở khả năng duy trì cảnh quan rừng, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra lợi ích bền vững cho địa phương. Nếu làm tốt những yếu tố này, ngôi làng giữa rừng thông có thể trở thành một gợi ý cho cách phát triển du lịch dựa trên tài nguyên thiên nhiên mà không đánh đổi môi trường để lấy sức hút trước mắt.