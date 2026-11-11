Chuyển động số
Tư vấn chỉ dẫn

Khám phá làng nhà trên cây Măng Đen ở Quảng Ngãi

Quỳnh Thư
Quỳnh Thư
13:45 | 11/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Nằm giữa rừng thông Măng Đen, những căn nhà gỗ dựng trên cao, nối nhau bằng lối đi giữa tán cây đang thu hút du khách. Điểm đến độc đáo này còn được Việt Nam đề cử giải thưởng Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2026.
Thái Nguyên giới thiệu 5 tour du lịch kết nối Hà Nội bằng tàu hỏa Bộ Y tế đề xuất 8 địa phương phát triển du lịch y tế 63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi
Khám phá làng nhà trên cây Măng Đen ở Quảng Ngãi
Khám phá làng nhà trên cây Măng Đen ở Quảng Ngãi

Ngôi làng giữa rừng thông Măng Đen tranh giải du lịch thế giới

Giữa những cánh rừng thông xanh mướt của vùng cao nguyên Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, một ngôi làng với những căn nhà gỗ nằm trên cao đang trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm của du khách. Không xây dựng theo kiểu khu nghỉ dưỡng thông thường, Măng Đen Treehouse Village lựa chọn cách đưa những căn nhà vào giữa thiên nhiên, tận dụng địa hình và cảnh quan rừng để tạo nên không gian lưu trú khác biệt.

Điều khiến địa điểm này được chú ý hơn cả là việc Măng Đen Treehouse Village trở thành một trong 5 đại diện của Việt Nam được đề cử tham gia giải thưởng Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2026 (Best Tourism Villages) do Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) tổ chức. Đây là chương trình đánh giá các điểm đến nông thôn dựa trên khả năng bảo tồn tài nguyên, gìn giữ văn hóa và phát triển du lịch bền vững, thay vì chỉ xét cảnh quan hay số lượng khách tham quan.

Khám phá làng nhà trên cây Măng Đen ở Quảng Ngãi
Khám phá làng nhà trên cây Măng Đen ở Quảng Ngãi

Nằm tại khu vực hồ Đăk Ke, trên đường Sư Vạn Hạnh, Măng Đen Treehouse Village mang đến một trải nghiệm khá khác biệt so với những khách sạn hoặc homestay quen thuộc. Những căn nhà được bố trí trên thân cây hoặc hệ thống cột gỗ cao, xen giữa các tán rừng, với lối đi kết nối các khu vực lưu trú và không gian sinh hoạt.

Các công trình tại đây sử dụng nhiều vật liệu gần gũi với thiên nhiên như gỗ, tre, nứa, đồng thời được bố trí theo địa hình có sẵn. Thay vì tạo ra những khối kiến trúc lớn, mô hình này ưu tiên cảm giác hòa mình vào cảnh quan, để du khách có thể nhìn thấy rừng cây, đồi núi và thung lũng ngay từ nơi nghỉ ngơi.

Khám phá làng nhà trên cây Măng Đen ở Quảng Ngãi
Khám phá làng nhà trên cây Măng Đen ở Quảng Ngãi

Từ ban công của những căn nhà trên cao, du khách có thể ngắm rừng thông trong sương sớm, cảm nhận không khí se lạnh và lắng nghe âm thanh tự nhiên của núi rừng. Sự tách biệt tương đối giữa các căn nhà cũng tạo nên không gian riêng tư, phù hợp với những người muốn tạm rời xa nhịp sống đô thị.

Không gian tại Măng Đen Treehouse Village còn phục vụ nhiều hoạt động trải nghiệm như đi bộ trên lối cao xuyên tán rừng, đu dây zipline, trekking, đạp xe, cắm trại hoặc đơn giản là đọc sách, thiền và nghỉ ngơi giữa thiên nhiên. Mỗi hoạt động mang đến một cách tiếp cận khác nhau với rừng, từ khám phá vận động đến nghỉ dưỡng yên tĩnh.

Sức hút của mô hình này nằm ở việc biến cảnh quan tự nhiên thành trải nghiệm du lịch. Du khách không chỉ đến để chụp ảnh những căn nhà có kiến trúc lạ mắt mà còn có cơ hội cảm nhận môi trường rừng ở nhiều góc độ, từ mặt đất đến những lối đi trên cao.

Khám phá làng nhà trên cây Măng Đen ở Quảng Ngãi
Khám phá làng nhà trên cây Măng Đen ở Quảng Ngãi

Măng Đen vốn được biết đến với khí hậu mát mẻ quanh năm, nằm ở độ cao khoảng 1.200 m so với mực nước biển. Những cánh rừng thông, hồ nước, thác và các bản làng địa phương tạo nên lợi thế tự nhiên để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, khám phá và trải nghiệm cộng đồng.

Vào tháng 8/2025, Măng Đen Treehouse được công nhận là điểm du lịch. Việc tiếp tục được lựa chọn tham gia đề cử quốc tế năm 2026 cho thấy mô hình này đang được quan tâm trong quá trình đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương.

Việc Măng Đen Treehouse Village được đề cử giải thưởng Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2026 mang ý nghĩa vượt ra ngoài sức hút của một điểm lưu trú có kiến trúc độc đáo.

Khám phá làng nhà trên cây Măng Đen ở Quảng Ngãi
Khám phá làng nhà trên cây Măng Đen ở Quảng Ngãi

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cùng với Măng Đen Treehouse Village, bốn đại diện khác được đề cử gồm làng Lò tại Đắk Lắk, làng du lịch cộng đồng Cát Cát tại Lào Cai, rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh tại Đà Nẵng và làng du lịch cộng đồng Hữu Liên tại Lạng Sơn.

Mỗi điểm đến sở hữu một thế mạnh riêng, từ văn hóa bản địa, nghề truyền thống đến hệ sinh thái tự nhiên. Điểm chung là khai thác các nguồn lực tại chỗ để tạo sản phẩm du lịch, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo tồn những giá trị đã tạo nên sức hấp dẫn của địa phương.

Với Măng Đen Treehouse Village, câu chuyện phát triển du lịch còn gắn với một xu hướng đang được quan tâm: thay vì xây dựng các công trình quy mô lớn, các điểm đến tìm cách khai thác trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên, giảm tác động đến cảnh quan và khuyến khích du khách tham gia hoạt động ngoài trời.

Tuy nhiên, kiến trúc sử dụng vật liệu tự nhiên hoặc được bố trí giữa rừng chưa đủ để khẳng định một mô hình du lịch thực sự bền vững. Hiệu quả bảo vệ môi trường còn phụ thuộc vào cách xử lý nước thải, rác thải, quản lý năng lượng, bảo đảm an toàn công trình và kiểm soát tác động đến hệ sinh thái.

Khám phá làng nhà trên cây Măng Đen ở Quảng Ngãi
Khám phá làng nhà trên cây Măng Đen ở Quảng Ngãi

Đối với những điểm lưu trú trên cao như nhà cây, yêu cầu an toàn càng cần được quan tâm, nhất là trong điều kiện thời tiết vùng núi có thể thay đổi nhanh. Công tác kiểm tra kết cấu, phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn du khách khi tham gia các hoạt động mạo hiểm là những yếu tố cần được duy trì thường xuyên.

Ở góc độ kinh tế địa phương, sự xuất hiện của các sản phẩm du lịch mới có thể tạo thêm cơ hội cho dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, hướng dẫn viên và tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, để những lợi ích này lan tỏa đến cộng đồng, cần có sự tham gia thực chất của người dân và doanh nghiệp địa phương trong chuỗi cung ứng dịch vụ.

Đây cũng là lý do giải thưởng Best Tourism Villages xem xét nhiều tiêu chí về quản trị, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và gìn giữ văn hóa, thay vì chỉ lựa chọn những địa điểm có phong cảnh đẹp.

Đối với du khách, Măng Đen có thể trở thành lựa chọn phù hợp cho hành trình 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm. Bên cạnh trải nghiệm nhà trên cây, du khách có thể kết hợp tham quan hồ Đăk Ke, thác Pa Sỹ, chùa Khánh Lâm và những điểm du lịch cộng đồng quanh khu vực. Các món ăn như cơm lam, gà nướng và rau củ địa phương cũng góp phần tạo nên trải nghiệm ẩm thực vùng cao.

Từ tháng 11, Măng Đen thường bước vào giai đoạn thời tiết khô hơn, sáng sớm và buổi tối se lạnh, đôi khi xuất hiện sương mù. Đây là thời điểm phù hợp để du khách trải nghiệm không gian rừng thông, dù vẫn cần theo dõi dự báo thời tiết trước khi tham gia hoạt động ngoài trời.

Khám phá làng nhà trên cây Măng Đen ở Quảng Ngãi
Khám phá làng nhà trên cây Măng Đen ở Quảng Ngãi

Việc được đề cử giải thưởng quốc tế mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Măng Đen đến nhiều thị trường du lịch. Tuy nhiên, danh hiệu mới dừng ở bước đề cử, chưa đồng nghĩa với việc điểm đến đã được công nhận là Làng du lịch tốt nhất thế giới.

Về lâu dài, giá trị của Măng Đen Treehouse Village sẽ không chỉ nằm ở những căn nhà trên cây độc đáo mà còn ở khả năng duy trì cảnh quan rừng, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra lợi ích bền vững cho địa phương. Nếu làm tốt những yếu tố này, ngôi làng giữa rừng thông có thể trở thành một gợi ý cho cách phát triển du lịch dựa trên tài nguyên thiên nhiên mà không đánh đổi môi trường để lấy sức hút trước mắt.

Măng Đen Treehouse Village Măng Đen Ngôi làng giữa rừng thông Măng Đen giải du lịch thế giới du lịch thế giới Măng Đen Treehouse nhà trên cây Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2026 vùng cao nguyên Măng Đen tỉnh Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Bài liên quan

Bản đồ đầu tư số Quảng Ngãi có gì cho doanh nghiệp?

Bản đồ đầu tư số Quảng Ngãi có gì cho doanh nghiệp?

LG ra mắt giải pháp giặt sấy công nghiệp cho mô hình thương mại và dịch vụ mới

LG ra mắt giải pháp giặt sấy công nghiệp cho mô hình thương mại và dịch vụ mới

Thủ tướng chỉ đạo cấp bách ứng phó mưa lũ

Thủ tướng chỉ đạo cấp bách ứng phó mưa lũ

Có thể bạn quan tâm

Giảm natri để phòng ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ

Giảm natri để phòng ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ

Tư vấn chỉ dẫn
Ngày 31/10, Hội Đột quỵ Việt Nam, Hội Tiết chế Dinh dưỡng Việt Nam, Hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường Việt Nam và Hội Dinh dưỡng Việt Nam phối hợp tổ chức tọa đàm “Một số khuyến nghị chính sách và tuyên bố đồng thuận về giảm tiêu thụ natri để phòng ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ”.
Thuế Hà Nội mở 3 kênh hỗ trợ giải thể, đóng mã số thuế

Thuế Hà Nội mở 3 kênh hỗ trợ giải thể, đóng mã số thuế

Tư vấn chỉ dẫn
Thuế TP Hà Nội triển khai 3 kênh hỗ trợ người nộp thuế thực hiện thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, khôi phục và đóng mã số thuế.
VNeID bổ sung tính năng đăng kiểm phương tiện, hỗ trợ tra cứu thông tin trên ứng dụng

VNeID bổ sung tính năng đăng kiểm phương tiện, hỗ trợ tra cứu thông tin trên ứng dụng

Tư vấn chỉ dẫn
Ngày 26/10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID đã bổ sung tính năng “Đăng kiểm phương tiện”, giúp công dân thuận tiện hơn trong việc tiếp cận, quản lý và theo dõi thông tin đăng kiểm.
Cảnh báo về lỗ hổng PHP2Shell và cách khắc phục

Cảnh báo về lỗ hổng PHP2Shell và cách khắc phục

Tư vấn chỉ dẫn
Hai lỗ hổng mang tên PHP2Shell, mã định danh CVE-2026-109618 và CVE-2026-109619, đang được cảnh báo có nguy cơ cho phép kẻ tấn công thực thi mã từ xa (RCE) trên máy chủ chạy PHP. Trong lúc chờ bản vá chính thức, các đơn vị vận hành website cần chủ động kiểm tra hệ thống và áp dụng biện pháp giảm thiểu rủi ro tạm thời.
4 cách sử dụng ChatGPT hiệu quả ngay trên Viber

4 cách sử dụng ChatGPT hiệu quả ngay trên Viber

Phần mềm - Ứng dụng
Như một trợ lý cá nhân cho người dùng, ChatGPT trên Viber sẽ giúp xử lý các công việc cá nhân hoặc nhóm bạn nhanh chóng và thuận tiện hơn.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

MITAS và Keysight đưa giải pháp kiểm thử an ninh mạng thời AI về Việt Nam

MITAS và Keysight đưa giải pháp kiểm thử an ninh mạng thời AI về Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

VEDC 2026 nổi bật xu hướng AI tại biên

VEDC 2026 nổi bật xu hướng AI tại biên

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

23°C

Cảm giác: 22°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
30°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 38°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
33°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
27°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 23°C
mưa vừa
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
32°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
29°C
Hải Phòng

23°C

Cảm giác: 22°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
30°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
32°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
32°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
30°C
Quảng Bình

16°C

Cảm giác: 16°C
mây đen u ám
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
27°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Cập nhật: 11/11/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,700 ▼90K 14,000 ▼90K
Miếng SJC Nghệ An 13,700 ▼90K 14,000 ▼90K
Miếng SJC Thái Bình 13,700 ▼90K 14,000 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,550 ▼130K 13,950 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,550 ▼130K 13,950 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,550 ▼130K 13,950 ▼130K
Trang sức 99.9 13,230 ▼130K 13,830 ▼130K
Trang sức 99.99 13,240 ▼130K 13,840 ▼130K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 11/11/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 137 ▼1242K 14,002 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137 ▼1242K 14,003 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,358 ▼9K 1,398 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,358 ▼9K 1,399 ▼9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,341 ▲1206K 1,388 ▼9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,426 ▼891K 137,426 ▼891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,446 ▼85689K 10,426 ▼94509K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,743 ▼613K 94,543 ▼613K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,026 ▼550K 84,826 ▼550K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,278 ▼525K 81,078 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,235 ▼376K 58,035 ▼376K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Cập nhật: 11/11/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17097 17368 17943
CAD 17524 17797 18410
CHF 30373 30748 31396
CNY 0 3800 3895
EUR 27984 28199 29276
GBP 33402 33789 34720
HKD 0 3139 3340
JPY 154 158 165
KRW 0 18 20
NZD 0 14063 14653
SGD 19467 19747 20315
THB 679 742 795
USD (1,2) 25388 0 0
USD (5,10,20) 25424 0 0
USD (50,100) 25452 25465 25830
Cập nhật: 11/11/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,445 25,445 25,825
USD(1-2-5) 24,428 - -
USD(10-20) 24,428 - -
EUR 28,027 28,049 29,430
JPY 156.95 157.23 166.75
GBP 33,555 33,646 34,828
AUD 17,292 17,354 18,016
CAD 17,698 17,755 18,414
CHF 30,608 30,703 31,614
SGD 19,577 19,638 20,413
CNY - 3,766 3,911
HKD 3,201 3,211 3,346
KRW 17.7 18.46 20.09
THB 726.88 735.86 788.3
NZD 14,051 14,181 14,605
SEK - 2,548 2,640
DKK - 3,759 3,893
NOK - 2,649 2,747
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,874.98 - 6,632.57
TWD 704.29 - 853.43
SAR - 6,712.25 7,081.5
KWD - 80,915 86,118
AED - 6,726 7,249
Cập nhật: 11/11/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,410 25,440 25,820
EUR 28,026 28,167 29,386
GBP 33,556 33,725 34,741
HKD 3,193 3,212 3,328
CHF 30,470 30,623 31,557
JPY 156.60 158.18 166.12
AUD 17,251 17,373 17,966
SGD 19,548 19,726 20,317
THB 731 746 783
CAD 17,666 17,791 18,381
NZD 14,123 14,679
KRW 18.52 20.50
Cập nhật: 11/11/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25440 25440 25830
AUD 17284 17384 18309
CAD 17704 17804 18818
CHF 30626 30656 32237
CNY 3782.7 3807.7 3943.2
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 28164 28194 29919
GBP 33716 33766 35523
HKD 0 3300 0
JPY 158.02 158.52 169.03
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14174 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19629 19759 20482
THB 0 707.9 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13750000 13750000 14050000
SBJ 12000000 12000000 14050000
Cập nhật: 11/11/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,344 25,464 25,760
USD20 25,314 25,464 25,760
USD1 25,294 25,464 25,760
AUD 17,216 17,366 18,087
EUR 27,965 28,065 29,721
CAD 17,646 17,746 19,052
SGD 19,550 19,600 20,401
JPY 158.34 159.84 165.38
GBP 33,601 33,751 35,118
XAU 13,788,000 0 14,092,000
CNY 0 3,760 0
THB 0 743 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 11/11/2026 15:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Lụa Vạn Phúc hướng tới cấp hộ chiếu số cho 500 sản phẩm

Lụa Vạn Phúc hướng tới cấp hộ chiếu số cho 500 sản phẩm

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

Chính thức triển khai bán vé tàu hỏa trên VNeID từ ngày 9/11

Chính thức triển khai bán vé tàu hỏa trên VNeID từ ngày 9/11

Meta tiếp tục sử dụng AI để ‘quét’ các tài khoản dưới 17 tuổi

Meta tiếp tục sử dụng AI để ‘quét’ các tài khoản dưới 17 tuổi

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Bộ Công Thương ưu tiên bảo đảm đủ điện và tự chủ năng lượng

Bộ Công Thương ưu tiên bảo đảm đủ điện và tự chủ năng lượng

Việt Nam nằm trong 13 quốc gia duy trì ổn định an ninh năng lượng năm 2026

Việt Nam nằm trong 13 quốc gia duy trì ổn định an ninh năng lượng năm 2026

Doanh nghiệp Mỹ muốn biến 3.000 tấn rác mỗi ngày thành điện tại TP.HCM

Doanh nghiệp Mỹ muốn biến 3.000 tấn rác mỗi ngày thành điện tại TP.HCM

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Nhận định chứng khoán 11/11: VN-Index hướng tới 1.760 điểm, dòng tiền có duy trì?

Nhận định chứng khoán 11/11: VN-Index hướng tới 1.760 điểm, dòng tiền có duy trì?

Chứng khoán 10/11: VN-Index tăng gần 29 điểm, cổ phiếu bất động sản dẫn sóng

Chứng khoán 10/11: VN-Index tăng gần 29 điểm, cổ phiếu bất động sản dẫn sóng

Thị trường sản phẩm chăm sóc người cao tuổi có thêm lựa chọn mới

Thị trường sản phẩm chăm sóc người cao tuổi có thêm lựa chọn mới

Loạt sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân và lỗ hổng giám sát thời số hóa

Loạt sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân và lỗ hổng giám sát thời số hóa

Doanh nghiệp số

Kinh doanh Kết nối Khởi nghiệp Nhân lực số
Chứng khoán SHS thu gần 930 tỷ đồng lãi cho vay, chi gấp ba lần cho công nghệ

Chứng khoán SHS thu gần 930 tỷ đồng lãi cho vay, chi gấp ba lần cho công nghệ

SoftBank và Grab dự kiến đầu tư 1,85 tỷ USD vào hạ tầng AI tại Malaysia

SoftBank và Grab dự kiến đầu tư 1,85 tỷ USD vào hạ tầng AI tại Malaysia

Thanh tra chỉ ra vi phạm cho vay tại hai chi nhánh Techcombank

Thanh tra chỉ ra vi phạm cho vay tại hai chi nhánh Techcombank

Agribank Đại Tân Hải Dương II nợ xấu 0,28%, vẫn phải hoàn thiện hồ sơ tín dụng

Agribank Đại Tân Hải Dương II nợ xấu 0,28%, vẫn phải hoàn thiện hồ sơ tín dụng

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Yangwang Altior: Sedan siêu sang Trung Quốc chính thức ra mắt

Yangwang Altior: Sedan siêu sang Trung Quốc chính thức ra mắt

Tháng 11 này, Ford Việt Nam khuyến mãi những gì?

Tháng 11 này, Ford Việt Nam khuyến mãi những gì?

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026