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Bản đồ đầu tư số Quảng Ngãi có gì cho doanh nghiệp?

Thế Kiên

Thế Kiên

12:46 | 12/09/2026
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Quảng Ngãi dự kiến tích hợp bản đồ đầu tư số với dữ liệu quy hoạch, dự án và hình ảnh 360 độ, giúp doanh nghiệp khảo sát địa điểm từ xa trước khi đến thực địa.
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Bản đồ đầu tư số Quảng Ngãi có gì cho doanh nghiệp?
Chủ tịch UBND Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm làm việc với Hòa Phát, một trong các nhà đầu tư lớn tại Khu kinh tế Dung Quất. Ảnh: Phạm Linh

Bản đồ đầu tư số Quảng Ngãi dự kiến giúp doanh nghiệp trả lời một câu hỏi trước khi đến khảo sát: Khu đất hoặc dự án họ quan tâm nằm ở đâu, có hạ tầng và thông tin quy hoạch như thế nào? Tỉnh định hướng xây dựng nền tảng xúc tiến đầu tư đa ngôn ngữ, tích hợp bản đồ, danh mục dự án và nghiên cứu ứng dụng hình ảnh 360 độ để người xem tìm hiểu địa điểm từ xa. Đây là nội dung trong kế hoạch cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2026–2030.

Bản đồ đầu tư số Quảng Ngãi có gì cho doanh nghiệp?
Khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi, bên đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh đang thu hút các doanh nghiệp ở mảng đô thị, dịch vụ. Ảnh: Phạm Linh

Nhà đầu tư có thể xem những thông tin gì?

Theo kế hoạch, Quảng Ngãi sẽ công khai thông tin quy hoạch, quỹ đất sạch, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, tình hình hạ tầng và khả năng tiếp nhận dự án tại các khu, cụm công nghiệp. Tỉnh cũng định hướng đưa những dữ liệu này lên nền tảng xúc tiến đầu tư số đa ngôn ngữ, tích hợp bản đồ để doanh nghiệp dễ tìm kiếm và đối chiếu địa điểm.

Một nội dung đang được nghiên cứu là VR360, công nghệ cho phép người xem quan sát hình ảnh toàn cảnh và chuyển góc nhìn trên màn hình. Nếu được triển khai, nhà đầu tư có thể tìm hiểu trực tuyến khu đất, khu công nghiệp hoặc cảng biển trước chuyến khảo sát thực tế. Đây là định hướng và nội dung nghiên cứu trong kế hoạch, chưa phải thông báo rằng bản đồ và tính năng tham quan ảo đã vận hành.

Bản đồ chỉ hữu ích khi thông tin phía sau hình ảnh được cập nhật. Với doanh nghiệp đang chọn địa điểm, hình ảnh toàn cảnh giúp hình dung hiện trạng; dữ liệu quy hoạch, tình trạng đất và hạ tầng mới giúp họ xác định dự án có phù hợp để tìm hiểu tiếp hay không. Vì vậy, khả năng tra cứu và độ chính xác của dữ liệu sẽ là những yếu tố cần theo dõi khi tỉnh công bố nền tảng.

Bản đồ đầu tư số Quảng Ngãi có gì cho doanh nghiệp?

Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, nơi thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài như Singapore, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc... Ảnh: Phạm Linh

Số hóa thông tin đi cùng cải cách thủ tục

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao công khai, số hóa thông tin quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, đồng thời công bố danh mục khu đất sạch, khu đất có tiềm năng thu hút đầu tư. Kế hoạch đặt mục tiêu ít nhất 80% thông tin, dữ liệu đất đai được cập nhật đầy đủ. Tỉnh cũng đặt mục tiêu rà soát toàn bộ dự án chậm tiến độ và xử lý hoặc đề xuất xử lý ít nhất 70% trong số đó.

Cùng với việc công khai dữ liệu, Quảng Ngãi đặt mục tiêu giải quyết đúng hoặc trước hạn 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và ít nhất 95% hồ sơ thủ tục hành chính. Ít nhất 75% hồ sơ thuộc dịch vụ công trực tuyến toàn trình được thực hiện trực tuyến. Tỉnh áp dụng nguyên tắc hướng dẫn đầy đủ ngay một lần để hạn chế việc doanh nghiệp phải bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Quảng Ngãi còn dự kiến lập danh sách nhà đầu tư mục tiêu để chủ động kết nối, thay cho cách giới thiệu dự án đại trà. Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu đưa PCI vào nhóm 20 địa phương dẫn đầu cả nước. Bản đồ đầu tư số là một phần trong kế hoạch đó; hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào tiến độ đưa nền tảng vào sử dụng và việc duy trì dữ liệu đủ tin cậy cho doanh nghiệp tra cứu.

Bản đồ đầu tư số Bản đồ đầu tư số Quảng Ngãi Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm Chủ tịch UBND Quảng Ngãi quy hoạch Quảng Ngãi quỹ đất sạch xúc tiến đầu tư số VR360

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 ▲600K 146,000 ▲600K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▲600K 146,000 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▲600K 146,000 ▲600K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▲600K 146,000 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▲600K 146,000 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▲600K 146,000 ▲600K
Cập nhật: 12/09/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 ▲60K 14,600 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,300 ▲60K 14,600 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,300 ▲60K 14,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,300 ▲60K 14,650 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,300 ▲60K 14,650 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,300 ▲60K 14,650 ▲60K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,960 ▲60K 14,560 ▲60K
Trang sức 99.99 13,970 ▲60K 14,570 ▲60K
Cập nhật: 12/09/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 143 ▼1281K 14,602 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143 ▼1281K 14,603 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,425 ▲6K 1,456 ▲1311K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 140 ▼1254K 1,445 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,069 ▲594K 143,069 ▲594K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,736 ▲450K 108,536 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,862 ▼79350K 9,842 ▼88170K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,504 ▲366K 88,304 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,602 ▲350K 84,402 ▲350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,613 ▲251K 60,413 ▲251K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Cập nhật: 12/09/2026 14:00
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Cập nhật: 12/09/2026 14:00

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Một vòng triển lãm AVSHOW Sài Gòn 2026 ngày khai mạc

Một vòng triển lãm AVSHOW Sài Gòn 2026 ngày khai mạc

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Lạm phát Mỹ tháng 8 ở mức 3,4%, Fed có thể tăng lãi suất

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