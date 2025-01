Đóng điện công trình truyền tải quan trọng: Tăng cường đảm bảo điện cho tỉnh Quảng Ngãi

NPTPMB phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện công trình

Công trình treo dây mạch 2 đường dây 220kV Dốc Sỏi - Quảng Ngãi do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban QLDA Truyền tải điện (NPTPMB) quản lý điều hành, Công ty Truyền tải điện 2 tiếp nhận vận hành.

Công trình có quy mô treo dây mạch 2 trên đường dây 220kV Dốc Sỏi - Quảng Ngãi hiện hữu dài 59,3 km, xuất phát từ TBA 500/220kV Dốc Sỏi hiện hữu đến điểm cuối là TBA 220kV Quảng Ngãi hiện hữu. Đường dây được triển khai thi công cuối năm 2021, đi qua địa bàn các huyện Bình Sơn, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi). Phần ngăn xuất tuyến lắp mới thiết bị 01 ngăn lộ tại TBA 220kV Quảng Ngãi hiện hữu và 01 ngăn lộ tại TBA 500/220kV Dốc Sỏi hiện hữu, trang bị hệ thống thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn nhằm đảm bảo an toàn khi vận hành.

Ông Nguyễn Quang Anh - Phó Giám đốc NPTPMB cho biết: Trước khi triển khai dự án, tuyến đường dây hiện hữu (đưa vào vận hành năm 2012) luôn trong tình trạng đầy và quá tải do phụ tải tăng nhanh dẫn đến nguy cơ mất ổn định, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân và công trình, không đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải trong khu vực.

Các đơn vị tham gia dự án kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi đóng điện

Từ các vấn đề cấp thiết nêu trên, nhằm đảm bảo điện cho tỉnh Quảng Ngãi, EVNNPT yêu cầu NPTPMB phải sớm hoàn thành dự án. Trong quá trình triển khai công trình đã gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc khi có một số hộ dân gây khó dễ không cho thực hiện bồi thường thi công. NPTPMB đã thường xuyên có văn bản và phối hợp cùng với cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động để các hộ gia đình đồng thuận với chủ trương cải tạo, sửa chữa treo dây mạch 2 Đường dây 220kV Dốc Sỏi - Quảng Ngãi.

Cùng với đó, NPTPMB đã đề ra biện pháp điều hành dự án hợp lý, yêu cầu nhà thầu huy động lực lượng lớn tại công trường, thi công hết sức khẩn trương khi có mặt bằng để hoàn thành được dự án đáp ứng tiến độ.

Công trình sau khi đưa vào vận hành tăng cường đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho tỉnh Quảng Ngãi và vùng phụ cận

Công trình sau khi đưa vào vận hành giúp tăng cường khả năng tải của đường dây, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho tỉnh Quảng Ngãi và vùng phụ cận. Công trình giúp giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực, tăng cường liên kết hệ thống điện 220kV trong khu vực, tăng cường độ an toàn, linh hoạt trong vận hành và ổn định cho hệ thống điện quốc gia, giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải. Đồng thời góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội cho tỉnh Quảng Ngãi và khu vực.