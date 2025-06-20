Chuyển đổi số
Rolls-Royce xây lò phản ứng hạt nhân module nhỏ đầu tiên của Vương quốc Anh

Bá Tân

Bá Tân

16:45 | 20/06/2025
Chính phủ Vương quốc Anh vừa thông báo lựa chọn Tập đoàn Rolls-Royce phát triển các lò phản ứng hạt nhân module nhỏ (SMR) đầu tiên của đất nước, mở ra kỷ nguyên mới trong hành trình đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển công nghiệp của Vương quốc Anh.

Theo thông báo, đây là thành quả sau hơn hai năm cạnh tranh gay gắt, nhằm tìm kiếm công nghệ hạt nhân tiên tiến nhất để triển khai rộng rãi, sản xuất điện sạch thông qua một doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt, quyết định này được công bố chỉ vài ngày sau khi Anh cam kết đầu tư 14,2 tỷ bảng Anh (khoảng 19,2 tỷ đô la Mỹ) để xây dựng nhà máy điện hạt nhân lớn Sizewell C ở miền đông đất nước.

Lò phản ứng mô-đun nhỏ tiên tiến (SMR). Ảnh: rolls-royce-smr
Lò phản ứng mô-đun nhỏ tiên tiến (SMR) của Rolls-Royce SMR . Ảnh: rolls-royce-smr

Thông báo cho biết, dự án sẽ tạo ra khoảng 3.000 việc làm mới có tay nghề cao trong giai đoạn xây dựng cao điểm, cung cấp đủ điện cho khoảng 3 triệu hộ gia đình hiện nay. Quyết định này nằm trong "Kế hoạch thay đổi" của chính phủ nhằm đưa Vương quốc Anh trở thành cường quốc năng lượng sạch. Chính phủ cam kết đầu tư hơn 2,5 tỷ bảng Anh cho toàn bộ chương trình lò phản ứng module nhỏ trong giai đoạn chi tiêu này.

Ngày 10/6/2025, Great British Nuclear chính thức đổi tên thành Great British Energy – Nuclear, thể hiện sứ mệnh chung với Great British Energy trong việc triển khai nguồn điện sạch do quốc gia tự sản xuất, với tư cách là hai công ty năng lượng thuộc sở hữu nhà nước. Great British Energy – Nuclear đặt mục tiêu ký hợp đồng với Rolls-Royce SMR (công ty con của Tập đoàn Rolls-Royce) vào cuối năm nay và thành lập một công ty phát triển. Họ cũng sẽ cố gắng phân bổ một địa điểm vào cuối năm nay và kết nối các dự án với lưới điện vào giữa những năm 2030.

Khi các lò phản ứng module nhỏ và nhà máy Sizewell C đi vào hoạt động trong thập niên 2030, kết hợp với nhà máy mới tại Hinkley Point C, tổng lượng điện hạt nhân cung cấp cho lưới điện sẽ nhiều hơn cả nửa thế kỷ trước đó cộng lại.

Mô phỏng Nhà máy diện hạt nhân mô-đun nhỏ của Rolls Royce
Mô phỏng Nhà máy diện hạt nhân mô-đun nhỏ của Rolls Royce. Ảnh: rolls-royce-smr

Lò phản ứng module nhỏ (SMR) có kích thước nhỏ hơn và thời gian xây dựng nhanh hơn so với các nhà máy điện hạt nhân truyền thống. Chi phí dự kiến sẽ giảm dần khi nhiều đơn vị được triển khai. Kết quả của cuộc cạnh tranh này là bước đi đầu tiên nhằm giảm chi phí và thu hút vốn tư nhân, giúp Vương quốc Anh hiện thực hóa tham vọng dài hạn về việc sở hữu một trong những đội lò phản ứng module nhỏ đầu tiên ở châu Âu.

Quyết định này được đưa ra sau khi chính phủ Vương quốc Anh công bố kế hoạch sửa đổi các quy tắc quy hoạch, giúp việc xây dựng các nhà máy hạt nhân, bao gồm cả lò phản ứng module nhỏ, trên khắp đất nước trở nên dễ dàng hơn.

Ông Ed Miliband, Bộ trưởng Năng lượng Vương quốc Anh, cho biết: "Chúng ta đang chấm dứt tình trạng không có năng lượng hạt nhân như hiện tại và bước vào một kỷ nguyên vàng của năng lượng hạt nhân với chương trình xây dựng lớn nhất trong một thế hệ. Great British Energy – Nuclear đã tiến hành một cuộc cạnh tranh nghiêm ngặt và giờ đây sẽ hợp tác với nhà thầu ưu tiên Rolls-Royce SMR để xây dựng các lò phản ứng module nhỏ đầu tiên của đất nước, tạo ra hàng ngàn việc làm và phát triển kinh tế khu vực, đồng thời tăng cường an ninh năng lượng của chúng ta."

Bà Rachel Reeves, Bộ trưởng Tài chính khẳng định: "Vương quốc Anh đã trở lại vị trí dẫn đầu, tiên phong trong các công nghệ của tương lai với Rolls-Royce SMR là đối tác ưu tiên cho hành trình này. Chúng tôi đang hỗ trợ nước Anh với tham vọng của Great British Energy – Nuclear nhằm đảm bảo 70% sản phẩm chuỗi cung ứng được sản xuất tại Anh, thực hiện 'Kế hoạch Thay đổi' thông qua việc tạo thêm việc làm và mang lại nhiều tiền hơn cho người dân".

Ông Simon Bowen, Chủ tịch Great British Energy – Nuclear, nhận định: "Thông báo này là một khoảnh khắc mang tính quyết định cho tương lai năng lượng và công nghiệp của Vương quốc Anh. Bằng cách lựa chọn một nhà thầu ưu tiên, chúng tôi đang thực hiện một bước đi quyết đoán hướng tới việc cung cấp năng lượng sạch, an toàn và độc lập. Đây không chỉ là về năng lượng – đây là về việc phục hưng ngành công nghiệp Anh, tạo ra hàng ngàn việc làm có tay nghề cao và xây dựng một nền tảng cho tăng trưởng kinh tế dài hạn".

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, thị trường lò phản ứng module nhỏ toàn cầu dự kiến đạt gần 500 tỷ bảng Anh vào năm 2050. Thông báo này giúp Vương quốc Anh có lợi thế cạnh tranh với tư cách là quốc gia đi đầu trong cuộc đua toàn cầu nhằm xây dựng công nghệ hạt nhân mới.

Việc lựa chọn Rolls-Royce SMR là kết quả của một quy trình đấu thầu nghiêm ngặt và minh bạch kéo dài hơn 2 năm, bắt đầu từ tháng 7 năm 2023. Tùy thuộc vào các phê duyệt cuối cùng và ký kết hợp đồng, Rolls-Royce SMR Ltd sẽ tham gia vào quan hệ đối tác phát triển công nghệ chiến lược với công ty Great British Energy – Nuclear thuộc sở hữu hoàn toàn của nhà nước. Rolls-Royce SMR hiện đang trong giai đoạn đánh giá cuối cùng bởi các cơ quan quản lý hạt nhân độc lập của Vương quốc Anh.

Phát triển điện hạt nhân: Việt Nam lựa chọn công nghệ nào? Phát triển điện hạt nhân: Việt Nam lựa chọn công nghệ nào?

Khi trở lại với điện hạt nhân để không lỡ nhịp phát triển của đất nước cũng như xu thế của thế giới, Việt Nam ...
Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 05/02/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã ký Quyết định số 245/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng ...
Việt Nam - IAEA thúc đẩy hợp tác phát triển năng lượng nguyên tử an toàn và bền vững Việt Nam - IAEA thúc đẩy hợp tác phát triển năng lượng nguyên tử an toàn và bền vững

Đoàn công tác của Bộ KH&CN và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã có buổi làm việc quan ...
Rolls-Royce SMR năng lượng hạt nhân lò phản ứng module nhỏ an ninh năng lượng Vương quốc Anh Great British Energy – Nuclear tạo việc làm phát triển kinh tế. Rolls-Royce

