Giá vàng hôm nay 23/12/2025: Lập kỷ lục mới, tăng mạnh cả trong nước và thế giới

Giá vàng và bạc tăng vọt lên mức cao kỷ lục khi kim loại quý này tái xuất hiện như một công cụ phòng ngừa rủi ro.

Giá vàng phiên sáng 23/12, giao ngay trên thị trường quốc tế vượt mốc 4.440 USD/ounce, thậm chí từng chạm các đỉnh cao lịch sử trên 4.450 USD/ounce.

Dữ liệu giao dịch vàng tương lai (Gold futures) cũng phản ánh mức giá trên 4.480 USD/ounce, thể hiện tâm lý nhà đầu tư đang ưa chuộng vàng trong bối cảnh rủi ro gia tăng.

Việc giá vàng thế giới liên tục phá kỷ lục đến từ nhiều yếu tố

Căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt là các diễn biến gần đây liên quan đến quan hệ Mỹ - Venezuela.

Kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất, làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Đồng USD có xu hướng giảm nhẹ, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Giá vàng trong nước: SJC vượt kỷ lục

Tại thị trường Việt Nam, giá vàng miếng SJC hôm nay tiếp tục tăng và lập đỉnh mới:

Giá vàng SJC được cập nhật phổ biến ở mức mua vào 155,5 triệu đồng/lượng – bán ra 157,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh so với những phiên trước.

Thương hiệu Mua vào (triệu đồng/lượng) Bán ra (triệu đồng/lượng) SJC khoảng 155,5 – 156,5 khoảng 157,0 – 158,0 DOJI khoảng 155,5 – 156,5 khoảng 157,0 – 158,0 Bảo Tín Minh Châu khoảng 154,5 – 155,5 khoảng 156,5 – 157,5 Phú Quý khoảng 153,5 – 154,5 khoảng 156,5 – 157,5

Các thương hiệu vàng nhẫn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý… cũng ghi nhận mức giá neo ở vùng cao, phản ánh tâm lý tích trữ của người dân.

Nhiều doanh nghiệp vàng lớn đồng loạt điều chỉnh tăng giá, đánh dấu sự bứt phá mạnh mẽ so với tuần trước.

Giá vàng có thể duy trì đà tăng ngắn hạn do dòng vốn trú ẩn chảy vào tài sản an toàn khi kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tuy nhiên, biến động của thị trường phụ thuộc lớn vào diễn biến kinh tế Mỹ, chính sách lãi suất và dữ liệu CPI - PCE sắp tới, có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong tuần cuối năm.

Nhà đầu tư dài hạn có thể xem vàng như kênh phòng ngừa rủi ro khi bất ổn địa chính trị và lạm phát khiến các tài sản truyền thống dao động mạnh.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên lưu ý biến động mạnh cuối năm và cân nhắc điểm vào/ra phù hợp, bởi trong ngắn hạn giá vàng có thể điều chỉnh sau các phiên tăng nóng.

Ngày 23/12/2025, thị trường vàng chứng kiến diễn biến bứt phá mạnh mẽ với kỷ lục mới, cả ở giá vàng thế giới vượt ngưỡng lịch sử và giá vàng trong nước neo ở mức cao nhất từ trước tới nay. Đây tiếp tục là điểm nóng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong bối cảnh kinh tế toàn cầu diễn biến phức tạp trước thềm năm mới.