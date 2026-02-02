Thị trường bán dẫn sẽ vượt mốc 1.000 tỷ USD trong năm 2026

Đây là mốc quan trọng, đến sớm hơn rất nhiều những dự báo trong năm 2025 - vốn cho rằng thị trường bán dẫn toàn cầu sẽ chỉ cán mốc 1.000 tỷ USD ít nhất là vào năm 2030. Theo hãng phân tích Gartner, lộ trình này sẽ diễn ra với tốc độ tăng trưởng trung bình 8-10% mỗi năm.

Tuy nhiên, thời gian tăng trưởng trong những dự báo mới của năm 2026 đã rút ngắn đáng kể nhờ sự bùng nổ nhanh chóng của doanh thu chip nhớ và mạch tích hợp logic (logic IC), những lĩnh vực được thúc đẩy bởi nhu cầu khổng lồ từ thị trường trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo hãng phân tích thị trường Omdia, ước tính doanh thu bán dẫn năm 2025 đã được điều chỉnh tăng mạnh lên 20,3% so với cùng kỳ năm trước (YoY), nhờ kết quả quý III-2025 cao hơn dự kiến cùng triển vọng tăng trưởng vững chắc trong quý IV-2025.

Sang năm 2026, tăng trưởng doanh thu ở các mảng bộ nhớ DRAM và NAND được đánh giá là "chưa từng có tiền lệ", cùng với sự mở rộng mạnh mẽ của logic IC, đã đưa những dự báo tăng trưởng thị trường lên 30,7% so với năm 2025.

Các chuyên gia nhận định, phân khúc điện toán và lưu trữ dữ liệu sẽ dẫn đầu về tăng trưởng doanh thu bán dẫn, tăng 41,4% trong năm 2026 so với năm 2025, và vượt mốc 500 tỷ USD, nhờ nhu cầu cao đối với máy chủ trung tâm dữ liệu và các ứng dụng sử dụng nhiều bộ nhớ, cũng như giá chip nhớ tăng.

Tăng trưởng của máy tính xách tay được thúc đẩy bởi việc phổ cập các thiết bị hỗ trợ AI và làn sóng thay mới quy mô lớn trong khối doanh nghiệp.

Tổng cộng, bốn nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu quy mô (hyperscaler) hàng đầu được dự báo sẽ chi khoảng 500 tỷ USD cho chi tiêu vốn trong năm nay và con số này còn tiếp tục tăng. Dòng vốn đầu tư đang được tái phân bổ mạnh sang hạ tầng AI, phát triển mô hình và các ứng dụng mới, cho thấy tác động mang tính chuyển đổi sâu rộng của AI đối với nhiều lĩnh vực.

Các ứng dụng điện tử tiêu dùng và không dây cũng được đánh giá có triển vọng tích cực về tăng trưởng doanh thu bán dẫn trong năm 2026. Những trụ cột đóng góp bao gồm giá chip nhớ ở mức cao, sự ra mắt của thế hệ điện thoại gập mới, cùng với đà phục hồi của các thiết bị tiêu dùng kết nối.

Một khía cạnh đáng chú ý là làn sóng nâng cấp liên quan đến AI trong nhiếp ảnh và chu kỳ làm mới các mẫu điện thoại thông minh dòng cao cấp từ Apple, Samsung và các nhà sản xuất khác sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng. Bên cạnh đó, các thiết bị đeo thông minh, loa thông minh và kính thực tế ảo (VR) cũng được dự báo sẽ ghi nhận mức tăng doanh thu đáng kể.

Gặp gỡ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ngày 12-1-2026 nhân dịp tham dự Hội thảo “Định hình tương lai ngành bán dẫn”, ông John Neuffer - Chủ tịch, Giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (SIA) - nhận định ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí chạm mốc giá trị 1.000 tỷ USD sớm hơn dự kiến, và rất kỳ vọng Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng có thể tận dụng được những cơ hội phát triển.

Theo chuyên gia phân tích cao cấp Myson Robles-Bruce của Omdia, tăng trưởng doanh thu bán dẫn năm 2026 chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu liên quan đến AI có tính tập trung cao, thay vì các xu hướng tiêu dùng đại trà hay sản xuất công nghiệp vốn trước đây thường chi phối thị trường. "Nếu không có đóng góp từ chip nhớ và logic IC, tăng trưởng doanh thu bán dẫn toàn ngành sẽ giảm từ 30,7% xuống chỉ còn 8%, cho thấy rõ bản chất của động lực đang thúc đẩy các đợt tăng trưởng gần đây" - chuyên gia này cho biết.

Omdia cũng chỉ ra một số rủi ro kinh tế vĩ mô có thể kìm hãm đà tăng trưởng trong năm 2026. Trong đó, nổi bật nhất là việc dù lạm phát tại Trung Quốc và khu vực đồng euro (eurozone) hiện đã được kiểm soát một cách tương đối, nhưng vẫn là mối lo tại Mỹ.

Những thách thức khác có thể đe dọa thị trường bán dẫn trong năm nay còn bao gồm chi phí lao động và năng lượng gia tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng do tái cơ cấu và chính sách của các chính phủ, cũng như nguy cơ thiếu hụt nguồn cung hoặc biến động giá cả xuất phát từ các khoản đầu tư quy mô lớn liên quan đến AI.