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Nhu cầu AI vẫn tăng mạnh dù doanh nghiệp siết chi tiêu

Thế Kiên

Thế Kiên

11:16 | 13/07/2026
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Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp AI và bán dẫn cho rằng nhu cầu xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo vẫn tăng rất mạnh, bất chấp biến động của cổ phiếu chip. Theo họ, doanh nghiệp không cắt giảm đầu tư AI mà chuyển sang ưu tiên hiệu quả và lợi tức từ từng khoản chi.
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Nhu cầu AI vẫn tăng mạnh dù doanh nghiệp siết chi tiêu
Nhu cầu AI vẫn tăng mạnh dù doanh nghiệp siết chi tiêu. Ảnh minh họa: Getty.

CEO ngành AI bác bỏ lo ngại nhu cầu suy yếu

Nhu cầu AI vẫn là chủ đề gây tranh luận sau khi cổ phiếu nhiều hãng bán dẫn biến động mạnh trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp AI cho rằng thị trường không hề giảm nhiệt. Điều thay đổi là cách các doanh nghiệp đánh giá hiệu quả đầu tư.

Trong cuộc trao đổi với CNBC, ông Pat Gelsinger, cựu CEO Intel, hiện là CEO và đối tác điều hành của Playground Global, nhận định nhu cầu về trí tuệ nhân tạo gần như không có giới hạn.

Theo ông, rào cản lớn nhất hiện nay không phải là nhu cầu thị trường mà là nguồn điện để vận hành các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

"Nguồn cung năng lượng mới là yếu tố hạn chế thực sự. Giá trị kinh tế mà AI có thể tạo ra gần như vô hạn trong mọi ngành nghề", ông Gelsinger nói.

Nhận định này xuất hiện trong bối cảnh giới đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi liệu làn sóng xây dựng hạ tầng AI có đang bước vào giai đoạn bão hòa sau khi một số tập đoàn công nghệ bán hoặc cho thuê năng lực tính toán dư thừa.

Biến động cổ phiếu không phản ánh nhu cầu thực

Những tuần gần đây, thị trường chứng kiến nhiều tín hiệu khiến nhà đầu tư lo ngại.

Meta thông báo bán bớt năng lực tính toán AI dư thừa, trong khi xAI của Elon Musk cũng cho thuê một phần hạ tầng điện toán.

Samsung, một trong những nhà sản xuất bộ nhớ AI lớn nhất thế giới, công bố lợi nhuận tăng mạnh nhưng giá cổ phiếu vẫn giảm do nhà đầu tư lo ngại dư địa tăng trưởng đã thu hẹp sau giai đoạn tăng nóng.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trực tiếp xây dựng hạ tầng AI lại đưa ra bức tranh khác.

SuperMicro tăng cường sản xuất tại Châu Âu để bắt sóng nhu cầu AI
SuperMicro tăng cường sản xuất tại Châu Âu để bắt sóng nhu cầu AI

Ông Marc Boroditsky, Giám đốc doanh thu của Nebius, cho biết nhu cầu mà công ty đang nhận được vẫn vượt xa khả năng cung ứng.

Nebius hiện xây dựng các trung tâm dữ liệu sử dụng GPU của Nvidia để phục vụ khách hàng AI.

Theo ông Boroditsky, tình trạng thiếu hạ tầng đã kéo dài trong nhiều năm và vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.

Thiếu trung tâm dữ liệu, thiếu cả chuỗi cung ứng

Không chỉ Nebius, Cerebras Systems cũng cho rằng thị trường vẫn đang thiếu năng lực tính toán.

Ông Andrew Feldman, CEO Cerebras Systems, nhận định việc Meta hay xAI bán công suất dư thừa chỉ là những trường hợp riêng lẻ.

Ông cho biết toàn ngành vẫn thiếu trung tâm dữ liệu cùng nhiều thành phần trong chuỗi cung ứng phục vụ AI.

Cerebras là một trong những doanh nghiệp đang phát triển chip AI nhằm cạnh tranh với Nvidia trong thị trường trung tâm dữ liệu.

Tại Hàn Quốc, startup Rebellions, được Samsung và SK Hynix đầu tư, cũng ghi nhận nhu cầu hạ tầng AI tiếp tục tăng mạnh.

Theo CEO Sungyun Park, tốc độ mở rộng cơ sở hạ tầng AI trên toàn cầu vẫn rất cao và chưa có dấu hiệu chững lại.

Trong khi đó, Lumentum, doanh nghiệp chuyên cung cấp linh kiện quang học cho kết nối trung tâm dữ liệu, cho biết toàn bộ năng lực sản xuất của hãng đã được khách hàng đặt kín trong vòng 5 năm tới.

CEO Michael Hurlston cho biết công ty đang mở rộng công suất tối đa để đáp ứng lượng đơn hàng dài hạn.

Nhu cầu AI vẫn tăng mạnh dù doanh nghiệp siết chi tiêu
“Tôi cho rằng nhu cầu về trí tuệ nhân tạo gần như không giới hạn,” Pat Gelsinger, cựu giám đốc Intel, cho biết.

Doanh nghiệp chuyển từ "dùng nhiều AI" sang "dùng AI hiệu quả"

Nếu nhu cầu hạ tầng vẫn tăng, điều thay đổi lại nằm ở phía khách hàng doanh nghiệp.

Trước đây, nhiều doanh nghiệp khuyến khích nhân viên sử dụng AI nhiều nhất có thể, bất kể hiệu quả đầu tư. Xu hướng này từng được gọi là "tokenmaxxing", tức tối đa hóa lượng token AI tiêu thụ.

Hiện nay, các giám đốc tài chính bắt đầu siết chặt ngân sách và yêu cầu các khoản đầu tư AI phải chứng minh được lợi nhuận.

Theo ông Boroditsky, doanh nghiệp không còn chạy theo số lượng mà tập trung vào giá trị kinh doanh thu được từ AI.

Điều này khiến các công ty cân nhắc nhiều hơn giữa các mô hình AI cao cấp của OpenAI hay Anthropic với các mô hình mã nguồn mở có chi phí thấp hơn như DeepSeek hoặc Alibaba.

Ông cho rằng quá trình tối ưu chi phí này là diễn biến tự nhiên trong mọi chu kỳ phát triển công nghệ và sẽ không làm giảm nhu cầu đầu tư AI.

AI sẽ phân hóa theo từng loại công việc

Các chuyên gia cũng dự báo thị trường AI sẽ ngày càng phân tầng.

Theo ông Andrew Feldman, không phải mọi tác vụ đều cần sử dụng những mô hình AI mạnh và đắt nhất.

Ông ví việc dùng mô hình AI cao cấp cho các tác vụ đơn giản giống như "lái một chiếc xe buýt cỡ lớn chỉ để đi mua vài món đồ".

Trong tương lai, doanh nghiệp sẽ lựa chọn mô hình AI phù hợp với từng loại công việc. Các bài toán phức tạp sẽ tiếp tục sử dụng những mô hình tiên tiến nhất, trong khi các tác vụ thông thường sẽ chuyển sang các mô hình nhỏ hơn, chi phí thấp hơn nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu.

Hàm ý với doanh nghiệp Việt Nam

Diễn biến này cho thấy cuộc cạnh tranh trong AI đang chuyển từ cuộc đua xây dựng mô hình sang cuộc đua tối ưu chi phí triển khai.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đây là cơ hội để mở rộng ứng dụng AI mà không nhất thiết phải sử dụng các mô hình đắt đỏ nhất. Việc lựa chọn đúng mô hình theo từng bài toán có thể giúp giảm đáng kể chi phí vận hành nhưng vẫn đạt hiệu quả kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu đối với hạ tầng tính toán, trung tâm dữ liệu, chip AI, mạng tốc độ cao và nguồn điện vẫn được nhiều doanh nghiệp quốc tế đánh giá sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới, tạo dư địa cho các nhà cung cấp hạ tầng và bán dẫn.

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 ▼150K 14,840 ▼150K
Kim TT/AVPL 14,400 ▼100K 14,780 ▼120K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,400 ▼100K 14,780 ▼120K
Nguyên Liệu 99.99 13,300 ▼100K 13,500 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,250 ▼100K 13,450 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 ▼100K 14,300 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 ▼100K 14,250 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 ▼100K 14,230 ▼100K
Cập nhật: 13/07/2026 12:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Hà Nội - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Đà Nẵng - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Miền Tây - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Tây Nguyên - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Cập nhật: 13/07/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 ▼150K 14,840 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 14,540 ▼150K 14,840 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 14,540 ▼150K 14,840 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,450 ▼100K 14,800 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,450 ▼100K 14,800 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,450 ▼100K 14,800 ▼100K
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 ▼100K 14,690 ▼100K
Trang sức 99.99 14,000 ▼100K 14,700 ▼100K
Cập nhật: 13/07/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 ▼15K 14,842 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 ▼15K 14,843 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,444 ▼20K 1,479 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,444 ▼20K 148 ▼1347K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,419 ▼20K 1,459 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,455 ▼1486K 144,455 ▼1486K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,786 ▼1125K 109,586 ▼1125K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,572 ▼1020K 99,372 ▼1020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,358 ▼915K 89,158 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,418 ▼875K 85,218 ▼875K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,196 ▼626K 60,996 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Cập nhật: 13/07/2026 12:00
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Cập nhật: 13/07/2026 12:00
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Cập nhật: 13/07/2026 12:00
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