Nhu cầu AI vẫn tăng mạnh dù doanh nghiệp siết chi tiêu. Ảnh minh họa: Getty.

CEO ngành AI bác bỏ lo ngại nhu cầu suy yếu

Nhu cầu AI vẫn là chủ đề gây tranh luận sau khi cổ phiếu nhiều hãng bán dẫn biến động mạnh trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp AI cho rằng thị trường không hề giảm nhiệt. Điều thay đổi là cách các doanh nghiệp đánh giá hiệu quả đầu tư.

Trong cuộc trao đổi với CNBC, ông Pat Gelsinger, cựu CEO Intel, hiện là CEO và đối tác điều hành của Playground Global, nhận định nhu cầu về trí tuệ nhân tạo gần như không có giới hạn.

Theo ông, rào cản lớn nhất hiện nay không phải là nhu cầu thị trường mà là nguồn điện để vận hành các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

"Nguồn cung năng lượng mới là yếu tố hạn chế thực sự. Giá trị kinh tế mà AI có thể tạo ra gần như vô hạn trong mọi ngành nghề", ông Gelsinger nói.

Nhận định này xuất hiện trong bối cảnh giới đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi liệu làn sóng xây dựng hạ tầng AI có đang bước vào giai đoạn bão hòa sau khi một số tập đoàn công nghệ bán hoặc cho thuê năng lực tính toán dư thừa.

Biến động cổ phiếu không phản ánh nhu cầu thực

Những tuần gần đây, thị trường chứng kiến nhiều tín hiệu khiến nhà đầu tư lo ngại.

Meta thông báo bán bớt năng lực tính toán AI dư thừa, trong khi xAI của Elon Musk cũng cho thuê một phần hạ tầng điện toán.

Samsung, một trong những nhà sản xuất bộ nhớ AI lớn nhất thế giới, công bố lợi nhuận tăng mạnh nhưng giá cổ phiếu vẫn giảm do nhà đầu tư lo ngại dư địa tăng trưởng đã thu hẹp sau giai đoạn tăng nóng.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trực tiếp xây dựng hạ tầng AI lại đưa ra bức tranh khác.

Ông Marc Boroditsky, Giám đốc doanh thu của Nebius, cho biết nhu cầu mà công ty đang nhận được vẫn vượt xa khả năng cung ứng.

Nebius hiện xây dựng các trung tâm dữ liệu sử dụng GPU của Nvidia để phục vụ khách hàng AI.

Theo ông Boroditsky, tình trạng thiếu hạ tầng đã kéo dài trong nhiều năm và vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.

Thiếu trung tâm dữ liệu, thiếu cả chuỗi cung ứng

Không chỉ Nebius, Cerebras Systems cũng cho rằng thị trường vẫn đang thiếu năng lực tính toán.

Ông Andrew Feldman, CEO Cerebras Systems, nhận định việc Meta hay xAI bán công suất dư thừa chỉ là những trường hợp riêng lẻ.

Ông cho biết toàn ngành vẫn thiếu trung tâm dữ liệu cùng nhiều thành phần trong chuỗi cung ứng phục vụ AI.

Cerebras là một trong những doanh nghiệp đang phát triển chip AI nhằm cạnh tranh với Nvidia trong thị trường trung tâm dữ liệu.

Tại Hàn Quốc, startup Rebellions, được Samsung và SK Hynix đầu tư, cũng ghi nhận nhu cầu hạ tầng AI tiếp tục tăng mạnh.

Theo CEO Sungyun Park, tốc độ mở rộng cơ sở hạ tầng AI trên toàn cầu vẫn rất cao và chưa có dấu hiệu chững lại.

Trong khi đó, Lumentum, doanh nghiệp chuyên cung cấp linh kiện quang học cho kết nối trung tâm dữ liệu, cho biết toàn bộ năng lực sản xuất của hãng đã được khách hàng đặt kín trong vòng 5 năm tới.

CEO Michael Hurlston cho biết công ty đang mở rộng công suất tối đa để đáp ứng lượng đơn hàng dài hạn.

“Tôi cho rằng nhu cầu về trí tuệ nhân tạo gần như không giới hạn,” Pat Gelsinger, cựu giám đốc Intel, cho biết.

Doanh nghiệp chuyển từ "dùng nhiều AI" sang "dùng AI hiệu quả"

Nếu nhu cầu hạ tầng vẫn tăng, điều thay đổi lại nằm ở phía khách hàng doanh nghiệp.

Trước đây, nhiều doanh nghiệp khuyến khích nhân viên sử dụng AI nhiều nhất có thể, bất kể hiệu quả đầu tư. Xu hướng này từng được gọi là "tokenmaxxing", tức tối đa hóa lượng token AI tiêu thụ.

Hiện nay, các giám đốc tài chính bắt đầu siết chặt ngân sách và yêu cầu các khoản đầu tư AI phải chứng minh được lợi nhuận.

Theo ông Boroditsky, doanh nghiệp không còn chạy theo số lượng mà tập trung vào giá trị kinh doanh thu được từ AI.

Điều này khiến các công ty cân nhắc nhiều hơn giữa các mô hình AI cao cấp của OpenAI hay Anthropic với các mô hình mã nguồn mở có chi phí thấp hơn như DeepSeek hoặc Alibaba.

Ông cho rằng quá trình tối ưu chi phí này là diễn biến tự nhiên trong mọi chu kỳ phát triển công nghệ và sẽ không làm giảm nhu cầu đầu tư AI.

AI sẽ phân hóa theo từng loại công việc

Các chuyên gia cũng dự báo thị trường AI sẽ ngày càng phân tầng.

Theo ông Andrew Feldman, không phải mọi tác vụ đều cần sử dụng những mô hình AI mạnh và đắt nhất.

Ông ví việc dùng mô hình AI cao cấp cho các tác vụ đơn giản giống như "lái một chiếc xe buýt cỡ lớn chỉ để đi mua vài món đồ".

Trong tương lai, doanh nghiệp sẽ lựa chọn mô hình AI phù hợp với từng loại công việc. Các bài toán phức tạp sẽ tiếp tục sử dụng những mô hình tiên tiến nhất, trong khi các tác vụ thông thường sẽ chuyển sang các mô hình nhỏ hơn, chi phí thấp hơn nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu.

Hàm ý với doanh nghiệp Việt Nam

Diễn biến này cho thấy cuộc cạnh tranh trong AI đang chuyển từ cuộc đua xây dựng mô hình sang cuộc đua tối ưu chi phí triển khai.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đây là cơ hội để mở rộng ứng dụng AI mà không nhất thiết phải sử dụng các mô hình đắt đỏ nhất. Việc lựa chọn đúng mô hình theo từng bài toán có thể giúp giảm đáng kể chi phí vận hành nhưng vẫn đạt hiệu quả kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu đối với hạ tầng tính toán, trung tâm dữ liệu, chip AI, mạng tốc độ cao và nguồn điện vẫn được nhiều doanh nghiệp quốc tế đánh giá sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới, tạo dư địa cho các nhà cung cấp hạ tầng và bán dẫn.