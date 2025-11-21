Nvidia gửi tín hiệu mạnh mẽ về nhu cầu hạ tầng AI toàn cầu sau báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng

Kết quả của Nvidia khẳng định nhu cầu mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng AI, nhưng không làm giảm bớt nỗi lo về bong bóng lớn hơn. Ảnh minh họa: Getty.

Nhiều tháng gần đây, nỗi lo về việc các tập đoàn công nghệ chi tiêu quá mạnh tay cho trí tuệ nhân tạo so với lợi nhuận thực tế ngày càng tăng. Điều này khiến các chuyên gia liên tục đặt câu hỏi liệu lĩnh vực AI có đang bước vào giai đoạn đầu của một bong bóng công nghệ mới.

Bất chấp những hoài nghi đó, Nvidia tiếp tục báo lãi ấn tượng trong quý mới nhất, phản ánh nhu cầu không ngừng gia tăng đối với chip AI từ các khách hàng lớn như Microsoft, Amazon, Google và Meta. Gil Luria, Giám đốc nghiên cứu công nghệ tại DA Davidson, nhận định với CNBC rằng kết quả của Nvidia “đã trấn an thị trường”, dù bản thân hãng chưa bao giờ khiến nhà đầu tư phải lo lắng.

Mối lo ngại về "bong bóng AI" không phải là vấn đề của Nvidia. Mối lo ngại là về việc các công ty đang gánh một khoản nợ lớn để xây dựng trung tâm dữ liệu. Gil Luria - Trưởng phòng nghiên cứu công nghệ tại DA Davidson cho biết.

Nhờ đà tăng nhu cầu, cổ phiếu của các nhà cung cấp chip châu Á liên quan đến Nvidia cũng tăng mạnh trong phiên giao dịch kế tiếp. Tuy vậy, Luria cảnh báo rằng mối lo thực sự không nằm ở Nvidia mà ở việc các công ty siêu quy mô đang vay nợ lớn để xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ AI.

Các trung tâm dữ liệu này vốn là khoản đầu tư mang tính đầu cơ, có thể cần đánh giá lại trong hai hoặc ba năm tới khi công suất toàn cầu chạm trần. Dù vậy, theo Luria, “Nvidia vẫn sẽ tiếp tục bán chip bằng cách này hay cách khác.”

Chip AI và câu hỏi về lợi nhuận thực tế của AI

Nhiều chuyên gia cho rằng kết quả của Nvidia chỉ phản ánh sức nóng của nhu cầu hạ tầng, không đồng nghĩa với việc toàn ngành AI đang tạo ra lợi nhuận thực chất.

Billy Toh, Giám đốc nghiên cứu tại CGS International Securities Singapore, đánh giá thu nhập của Nvidia “không phải là thước đo đáng tin cậy cho sự trưởng thành của nền kinh tế AI”. Theo ông, các tín hiệu bền vững phải đến từ việc doanh nghiệp sử dụng AI có tạo ra doanh thu định kỳ hay không, như các sản phẩm của Microsoft, Adobe hay các nền tảng doanh nghiệp khác.

Lo ngại gia tăng khi mô hình kinh doanh của nhiều công ty phát triển AI như OpenAI vẫn chưa thể hiện doanh thu tương xứng với chi phí khổng lồ. Tuy nhiên, Nvidia không chịu ảnh hưởng từ vấn đề này bởi hãng bán chip trực tiếp cho những tập đoàn có năng lực tài chính mạnh và những dự án AI có chủ quyền ở quy mô quốc gia.

Nhu cầu hạ tầng AI vẫn vượt xa khả năng đáp ứng

Theo Rolf Bulk của New Street Research, kết quả kinh doanh mới nhất của Nvidia có thể giúp trấn an thị trường trong ngắn hạn, khi các nhà cung cấp dịch vụ điện toán quy mô lớn đều dự báo nhu cầu sẽ tiếp tục tăng mạnh đến năm 2026 và xa hơn nữa.

Nhưng ông cũng nhấn mạnh các doanh nghiệp này đang đặt cược rằng việc tăng công suất sẽ mang lại lợi nhuận trong tương lai, bởi GPU chỉ có giá trị khi được khai thác hiệu quả và tạo ra dòng tiền.

OpenAI, Anthropic, Google, Amazon và nhiều đơn vị khác đều cho biết nhu cầu hạ tầng AI của khách hàng đang vượt xa khả năng đáp ứng hiện tại, kéo theo chu kỳ đầu tư mới.

Những người tin tưởng mạnh mẽ vào AI lại nhìn nhận câu chuyện theo hướng hoàn toàn khác. Ray Wang, Chủ tịch Constellation Research, cho rằng “đây không phải là bong bóng. Đây chỉ là sự khởi đầu”, dẫn chứng bằng khối lượng đặt hàng chip trị giá khoảng 500 tỷ đô la mà Nvidia nhận đến năm 2026.

Dan Ives của Wedbush cũng khẳng định báo cáo mới nhất là “khoảnh khắc xác nhận không có bong bóng AI”, gọi Nvidia là “con chip của cuộc cách mạng AI”.

Ngay cả CEO Jensen Huang cũng lên tiếng bác bỏ lo ngại. “Có rất nhiều bàn tán về bong bóng AI,” ông nói trong buổi họp báo cáo. “Nhưng từ góc nhìn của chúng tôi, mọi thứ đang diễn ra theo một cách rất khác.”