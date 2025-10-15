OpenAI nới nội dung dành cho người lớn trên ChatGPT

OpenAI sẽ cho phép nội dung trưởng thành trên ChatGPT dành cho người dùng xác minh độ tuổi. Ảnh minh họa: Getty.

Theo bài đăng trên X (trước đây là Twitter) ngày 14/10, Altman cho biết từ tháng 12 tới, OpenAI sẽ triển khai hệ thống xác minh độ tuổi nghiêm ngặt, cho phép những người dùng đã xác minh danh tính được quyền truy cập nội dung “người lớn” bao gồm erotica - nội dung khiêu dâm có kiểm soát.

“Chúng tôi sẽ đối xử với người trưởng thành như những người trưởng thành thực sự. Khi các biện pháp an toàn được củng cố, ChatGPT sẽ cho phép nhiều nội dung hơn, trong đó có cả erotica,” Altman viết.

Bước ngoặt chính sách và lý do đằng sau

Từ trước tới nay, OpenAI luôn cấm tuyệt đối các nội dung khiêu dâm hoặc gợi dục, nhằm tránh rủi ro về sức khỏe tâm thần và pháp lý. Tuy nhiên, theo Altman, sau khi triển khai các công cụ bảo vệ mới, bao gồm tính năng kiểm soát phụ huynh và cảnh báo sức khỏe tâm lý, công ty tin rằng đã đủ khả năng để “nới lỏng một cách an toàn” các hạn chế đối với người lớn.

“Các phiên bản ChatGPT hiện tại khá hạn chế. Giờ đây, khi rủi ro sức khỏe tâm thần đã được giảm thiểu đáng kể, chúng tôi có thể mở rộng nội dung một cách có trách nhiệm,” ông nói thêm.

Dù vậy, OpenAI chưa công bố rõ ràng định nghĩa “erotica được phép”, ranh giới giữa nội dung văn học gợi cảm và nội dung khiêu dâm trực quan vẫn chưa được xác định.

Quyết định này ngay lập tức gây chia rẽ. Nhiều người ủng hộ cho rằng đây là bước đi cần thiết để ChatGPT trở nên “thật” và hữu ích hơn trong giao tiếp với người trưởng thành. Nhưng cũng có ý kiến lo ngại rằng rủi ro lạm dụng, nghiện tương tác ảo và vi phạm đạo đức có thể tăng mạnh.

Đặc biệt, việc nới lỏng kiểm duyệt diễn ra chỉ vài tuần sau khi Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) mở cuộc điều tra về tác động của AI đối với thanh thiếu niên. Tháng 9 vừa qua, OpenAI còn đối mặt với vụ kiện của một gia đình ở California, cáo buộc ChatGPT góp phần gây ra vụ tự tử của con trai họ.

ChatGPT sắp có nhiều “tính cách” hơn

Cũng trong thông báo hôm 14/10, Altman tiết lộ ChatGPT sắp được cập nhật khả năng “thay đổi cá tính và phong cách giao tiếp” và người dùng có thể chọn cho chatbot một tông giọng riêng, sử dụng emoji, hoặc hành xử “như một người bạn thật sự”.

“Nếu bạn muốn ChatGPT nói chuyện thân mật, cảm xúc hoặc thậm chí gợi cảm hơn và nó có thể làm điều đó. Nhưng chỉ khi bạn muốn,” Altman nhấn mạnh.

Bước ngoặt này cho thấy OpenAI đang chuyển hướng mạnh mẽ giữa hai cực: tăng trưởng người dùng và bảo đảm an toàn. Trong khi các đối thủ như xAI (của Elon Musk) đã sớm cho phép các tương tác gợi dục qua chatbot Grok, OpenAI dường như không muốn đứng ngoài “cuộc đua cảm xúc”.

Tháng 12 tới, khi bản ChatGPT dành cho người lớn được triển khai, đây có thể là một trong những thay đổi chính sách táo bạo nhất trong lịch sử OpenAI, đặt ra câu hỏi: Liệu AI có thể vừa cởi mở hơn, vừa an toàn hơn?