OpenAI ra mắt tính năng hỗ trợ phụ huynh quản lý ChatGPT

Tính năng giám sát của phụ huynh trên ChatGPT. Ảnh: OpenAI

Theo giới thiệu của OpenAI, tính năng hỗ trợ kiểm soát cho phép các bậc cha mẹ thực hiện các thao tác giám sát đối với hoạt động tương tác giữa ChatGPT và con cái. Việc thiết lập kết nối giữa tài khoản cha mẹ và tài khoản của con được thực hiện qua việc gửi email hoặc lời mời kết nối thông qua mục cài đặt của ChatGPT.

Một khi đã được kết nối, các tài khoản dành cho thiếu niên sẽ tự động cập nhật các biện pháp bảo vệ, bao gồm việc hạn chế nội dung, hình ảnh gây sốc và các chuẩn mực sắc đẹp cực đoan. Các công cụ kiểm soát cho phép phụ huynh tùy chỉnh giới hạn sử dụng ChatGPT của con cái: khi đặt giờ yên lặng, trẻ em sẽ không thể sử dụng ChatGPT trong khung giờ nhất định; tắt chế độ thoại và bộ nhớ, loại bỏ tính năng tạo hình ảnh bằng AI trên ChatGPT; từ chối cho ChatGPT sử dụng nội dung hội thoại với con cái vào việc huấn luyện các mô hình AI. Các tính năng này có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của gia đình.

Bên cạnh đó, ChatGPT còn cung cấp các cảnh báo cho cha mẹ nếu phát hiện các dấu hiệu của hành vi tự hại hay suy nghĩ cực đoan trong quá trình sử dụng của người dùng.

Cụ thể, ChatGPT sẽ không báo cáo tường tận nội dung chi tiết mà sẽ tóm tắt các thông tin cần thiết và gửi thông báo cho cha mẹ qua email, tin nhắn SMS hoặc thông báo đẩy. Theo OpenAI, dù ở trong các trường hợp đặc biệt, công ty vẫn đề cao quyền riêng tư của thanh thiếu niên.

OpenAI còn phát triển riêng một trang web cung cấp gợi ý sử dụng ChatGPT trong gia đình. Tại đây, cha mẹ có thể tìm hiểu cách hoạt động của ChatGPT, cách ứng dụng ChatGPT trong đời sống gia đình, định hướng con cái sử dụng ChatGPT hiệu quả và tích cực.

Trước đó, vào đầu tháng 9, OpenAI đã công bố xây dựng và đang trong quá trình thử nghiệm hoạt động của hệ thống định tuyến an toàn mới.

Hệ thống này được thiết kế để phát hiện các cuộc trò chuyện nhạy cảm về cảm xúc và tự động chuyển cuộc trò chuyện sang mô hình GPT-5-thinking. Đặc biệt, các mô hình GPT-5 được huấn luyện để trả lời các câu hỏi nhạy cảm theo các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn, thay vì chỉ đơn giản là trả lời dễ dãi hoặc từ chối tham gia như mô hình CPT-4o trước đó, theo TechCrunch nhận định.

OpenAI thừa nhận rằng hệ thống này chưa được hoàn hảo và đôi khi có thể đưa ra cảnh báo khi không có nguy hiểm thực sự, nhưng công ty cho biết vẫn nên có các biện pháp để cảnh báo tới phụ huynh thay vì lựa chọn im lặng. OpenAI cũng cho biết họ đang làm việc với các chuyên gia của tổ chức Common Sense Media và các nhà hoạch định chính sách, bao gồm Tổng Chưởng lý bang California và bang Delaware, để hỗ trợ xây dựng và tinh chỉnh các công cụ giám sát an toàn của ChatGPT trong tương lai.

“Các công cụ kiểm soát của phụ huynh là khởi đầu tốt để cha mẹ quản lý việc con mình sử dụng ChatGPT. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một phần nhỏ khi đề cập tới vấn đề đảm bảo an toàn cho thanh thiếu niên trên mạng. Các cha mẹ cần trò chuyện thường xuyên với con cái về việc sử dụng AI có trách nhiệm, đặt ra các quy tắc gia đình rõ ràng khi sử dụng công nghệ và cha mẹ nên chủ động nắm bắt hoạt động của con cái trên mạng, khi đó các công cụ giám sát an toàn mới phát huy tác dụng tối đa”, chia sẻ của Robbie Torney, Giám đốc cấp cao của chương trình AI tại tổ chức Common Sense Media, trong một bài viết blog của OpenAI.