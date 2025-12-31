Doanh nghiệp số
Áp dụng mô hình liên kết '3 nhà', CT Group công bố 2 dự án trọng điểm công nghệ cao

La Giang

La Giang

16:23 | 31/12/2025
Tập đoàn CT Group chủ động triển khai mô hình liên kết “3 nhà” trong năm 2025, minh chứng sinh động cho tinh thần Nghị quyết số 68, đồng thời cho thấy cách tiếp cận rất phù hợp trong việc thực hiện hóa Nghị quyết số 57.
Vừa qua, tại Hà Nội, Tập đoàn CT Group phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị đánh giá một năm thực hiện mô hình liên kết "3 nhà" theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, đồng thời công bố hai dự án trọng điểm là Khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN và Trung tâm kinh tế không gian cận biên lớn nhất ASEAN.

Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định rõ: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực then chốt cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đồng thời, Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cũng nhấn mạnh yêu cầu tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, tham gia sâu hơn vào các ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ cao và chuỗi giá trị toàn cầu. Hai nghị quyết này có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, bổ trợ cho nhau trong thực tiễn triển khai.

Ông Nguyễn Võ Trường An - Đại diện Ban đặc nhiệm 57, Tập đoàn CT Group phát biểu tại chương trình.

Phó Chủ tịch CT Group Nguyễn Võ Trường An cho biết, ngay khi Nghị quyết 57/2024 được ban hành, tập đoàn xem đây là "phát súng lệnh" cho cuộc cách mạng khoa học - công nghệ. CT Group vận hành mô hình "3 nhà", kết hợp chặt chẽ với các trường đại học, viện nghiên cứu để ươm mầm tri thức, bám sát định hướng nhà nước và sử dụng năng lực doanh nghiệp để biến ý tưởng thành sản phẩm.

CT Group đã chuyển từ doanh nghiệp tham gia thị trường sang kiến tạo hạ tầng cho các ngành kinh tế mới, đặc biệt là kinh tế không gian tầng thấp. Các sản phẩm công nghệ "Make in Vietnam" của tập đoàn đang hướng tới nhiều thị trường khó tính như Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ.

Đánh giá về mô hình kiên kết “3 nhà” đang được CT Group thực hiện, ông Huỳnh Thành Đạt – UVTW Đảng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết: “CT Group đã lựa chọn những lĩnh vực công nghệ có ý nghĩa chiến lược gắn với yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đó là không chỉ đầu tư vào những lĩnh vực mang lại lợi nhuận trước mắt, mà từng bước tham gia xây dựng các năng lực nền tảng có động lực lan tỏa lâu dài đối với phát triển đất nước”.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt tặng bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho Tập đoàn CT Group và Chủ tịch CT Group Trần Kim Chung.

Từ góc nhìn của VCCI, ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI đánh giá cao vai trò tiên phong của CT Group. Doanh nghiệp đã gắn được chiến lược doanh nghiệp với chiến lược quốc gia, đã gắn được đổi mới sáng tạo với nâng cao năng lực cạnh tranh, đã gắn phát triển công nghệ với mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Thực tiễn cho thấy Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp thực hiện và thị trường định hướng chính là mô hình hiệu quả để hiện thực hóa các nghị quyết lớn của Đảng.

Theo công bố của CT Group, Trung tâm kinh tế không gian cận biên LAE lớn nhất ASEAN (Low Altitude Integrated Economy) có quy mô vốn khoảng 6.000 tỷ đồng, diện tích sàn 500.000 m², đặt tại TP. Hồ Chí Minh (gần sân bay Tân Sơn Nhất và tuyến metro số 2). Trung tâm này được xây dựng theo mô hình Living Lab, gồm trung tâm chỉ huy toàn cầu kết nối hạ tầng số, trung tâm an ninh mạng, khu nghiên cứu AI, tạo mẫu nhanh với hệ thống in 3D công nghiệp, cho phép chuyển ý tưởng thành sản phẩm trong vòng 24 giờ.

Cùng với đó, Khu phức hợp UAV lớn nhất ASEAN do CT UAV (công ty thành viên của CT Group) triển khai được quy hoạch trên diện tích 400 ha tại Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Với vốn đầu tư 2 tỷ USD, dự án được thiết kế như một thành phố công nghệ UAV tích hợp, bao gồm hệ thống nhà máy sản xuất cấu kiện UAV, viện nghiên cứu, sân bay huấn luyện - thử nghiệm, hầm gió, đại học và trường quốc tế, bệnh viện, trung tâm thương mại cùng khu đô thị dành cho chuyên gia, kỹ sư và người lao động.

Hoạt động dùng UAV cứu trợ vùng lũ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đoàn Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, Dự án Khu phức hợp UAV phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao của tỉnh Tây Ninh và chủ trương của Trung ương về phát triển các ngành công nghệ chiến lược và yêu cầu gắn với phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

“Việc hợp tác với Tập đoàn CT Group không chỉ tạo ra khuôn khổ thúc đẩy các hoạt động khoa học công nghệ, chuyển đổi số mà còn mở ra định hướng xây dựng hệ sinh thái công nghệ thiết bị bay không người lái gắn với phát triển đô thị xanh, thông minh tại địa phương”, ông Đoàn Trung Kiên khẳng định.

CT Group hiện vận hành 5 nhà máy UAV, do đội ngũ khoa học Việt Nam trực tiếp nghiên cứu, thiết kế và phát triển, hình thành chuỗi sản xuất - công nghệ khép kín từ nghiên cứu, thử nghiệm, chế tạo cấu kiện, lắp ráp đến hoàn thiện sản phẩm. Vào tháng 8/2025, CT Group đã ký kết đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc.

