'Bật' Tết vùng biên: FPT Shop trao tặng phòng học công nghệ cho học sinh Mường Lạn

Được biết, Mường Lạn là xã vùng biên còn nhiều khó khăn, nơi điều kiện học tập của học sinh chủ yếu gắn với lớp học đơn sơ, thiếu thốn trang thiết bị. Với nhiều em nhỏ, máy tính hay phòng tin học vẫn là khái niệm xa lạ. Xuất phát từ thực tế đó, FPT Shop phối hợp cùng Đồn Biên phòng Mường Lạn triển khai hoạt động trang bị phòng học công nghệ, tạo thêm điều kiện để học sinh từng bước tiếp cận kiến thức số, mở rộng tầm nhìn và nuôi dưỡng ước mơ vượt ra khỏi núi rừng.

FPT Shop phối hợp cùng Đồn Biên phòng Mường Lạn tổ chức chương trình thiện nguyện tại tỉnh Sơn La

Theo đó, FPT Shop đã trao tặng 10 máy tính xách tay, 10 máy tính bảng và 5 tivi nhằm hoàn thiện phòng học công nghệ tại Đồn Biên phòng Mường Lạn & Điểm trường Bản Khá - Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mường Lạn. Những thiết bị này không chỉ phục vụ việc học tập của học sinh mà còn hỗ trợ thầy cô trong giảng dạy, giúp các tiết học trở nên trực quan, sinh động hơn. Với các em nhỏ nơi đây, phòng học công nghệ không chỉ là nơi học tập, mà còn là cánh cửa mở ra thế giới tri thức rộng lớn hơn.

Song song với hoạt động trao tặng, chương trình còn mang ý nghĩa kết nối và sẻ chia, thể hiện sự chung tay giữa doanh nghiệp và lực lượng biên phòng trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ vùng biên giới. Sự hiện diện của công nghệ trong môi trường học tập được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng lâu dài, góp phần hình thành kỹ năng số và tư duy học tập hiện đại cho học sinh ngay từ những năm học đầu đời.

FPT Shop trao tặng phòng học công nghệ tại xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La.

“Chúng tôi tin rằng công nghệ không chỉ là sản phẩm, mà còn là công cụ tạo ra cơ hội. Khi được trao đúng lúc, đúng nơi, công nghệ có thể giúp các em nhỏ vùng cao rút ngắn khoảng cách tri thức, tự tin học tập và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai. Dự án ‘Chắp cánh công nghệ số’ là cam kết dài hạn của FPT Shop trong việc đồng hành cùng giáo dục và cộng đồng tại những khu vực còn nhiều khó khăn.” Đại diện FPT Shop chia sẻ.

Gian hàng 0 đồng trao nhu yếu phẩm thiết yếu đến người dân và học sinh vùng biên Sơn La.

Đặc biệt, tại Gian hàng 0 đồng do các mạnh thường quân FPT Shop chung tay gây dựng đã mang đến nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho học sinh và người dân địa phương. Hoạt động lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng qua những hành động thiết thực, để lại nhiều khoảnh khắc xúc động giữa người trao và người nhận.

Hoạt động thiện nguyện này là một trong những chương trình trách nhiệm xã hội được FPT Shop triển khai dịp Tết Nguyên đán, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững gắn liền với lợi ích cộng đồng. Qua đó, mong muốn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, để mùa xuân hiện diện trọn vẹn hơn, lan tỏa hơn qua cơ hội học tập và những cánh cửa tương lai đang dần mở ra cho thế hệ trẻ nơi biên cương.

Dự án ‘Chắp cánh công nghệ số’ là cam kết dài hạn của FPT Shop trong việc đồng hành cùng giáo dục và cộng đồng tại những khu vực còn nhiều khó khăn

Chương trình có sự đồng hành và hỗ trợ từ các đối tác công nghệ như ASUS, HP, Acer và Lenovo, thông qua việc tài trợ các sản phẩm phục vụ học tập và giảng dạy. Sự chung tay của các doanh nghiệp góp phần mang đến những món quà thiết thực cho các em nhỏ, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự đồng hành cùng FPT Shop trong việc lan tỏa các giá trị nhân văn, hướng đến phát triển bền vững của cộng đồng.