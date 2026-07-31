MWG kiện toàn nhân sự, lợi nhuận quý I/2026 tăng mạnh nhờ bán lẻ. Ảnh minh họa: DALL AI.

MWG kiện toàn nhân sự trong giai đoạn tăng trưởng

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động vừa ban hành Nghị quyết số 09/NQ/HĐQT-2026 thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Đầu tư và Quản trị doanh nghiệp, giữ chức Người phụ trách quản trị công ty trong thời hạn 5 năm, từ năm 2026 đến năm 2031. Theo nghị quyết, người phụ trách quản trị công ty thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ.

Việc kiện toàn vị trí phụ trách quản trị diễn ra trong bối cảnh MWG tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, doanh nghiệp có 66.307 lao động, tăng so với cuối năm 2025. Hệ thống hoạt động gồm nhiều pháp nhân trong các lĩnh vực bán lẻ điện máy, điện thoại, thực phẩm, dược phẩm, logistics và đầu tư.

Lợi nhuận tăng gần 80% sau ba tháng đầu năm

Bức tranh tài chính quý I/2026 cho thấy sự cải thiện rõ nét về hiệu quả kinh doanh của MWG.

Doanh nghiệp ghi nhận 46.709 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, sau khi trừ các khoản giảm trừ còn 46.462 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng khoảng 28,6% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn bán hàng tăng theo quy mô kinh doanh nhưng lợi nhuận gộp vẫn đạt 9.710 tỷ đồng, cao hơn khoảng 35% so với quý I/2025.

Sau khi trừ chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.758 tỷ đồng, tăng khoảng 78% so với mức 1.548 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.714 tỷ đồng, tương ứng lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.849 đồng, tăng mạnh so với mức 1.058 đồng của cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản hợp nhất của MWG đạt gần 83.995 tỷ đồng, gần như tương đương thời điểm cuối năm 2025.

Trong cơ cấu tài sản, doanh nghiệp duy trì lượng đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 41.831 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất. Hàng tồn kho đạt khoảng 27.601 tỷ đồng, phản ánh đặc thù của doanh nghiệp bán lẻ quy mô lớn.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả giảm còn khoảng 48.061 tỷ đồng, thấp hơn cuối năm trước gần 2.700 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu tăng lên 35.933 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lợi nhuận tích lũy sau thuế tăng mạnh.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý I đạt khoảng 1.193 tỷ đồng.

Hoạt động đầu tư tạo dòng tiền dương khoảng 190 tỷ đồng, trong khi hoạt động tài chính ghi nhận dòng tiền âm hơn 1.830 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp trả nợ vay và các nghĩa vụ tài chính khác. Cuối quý I, tiền và các khoản tương đương tiền của MWG đạt khoảng 4.554 tỷ đồng.

Quản trị doanh nghiệp và hiệu quả kinh doanh song hành

Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty diễn ra trong thời điểm MWG duy trì đà tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, đồng thời tiếp tục củng cố nền tảng tài chính.

Trong bối cảnh doanh nghiệp bán lẻ ngày càng chú trọng tính minh bạch và chuẩn mực quản trị theo yêu cầu của thị trường vốn, việc kiện toàn bộ máy quản trị có thể góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, bảo đảm tuân thủ quy định và hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Nội dung bổ nhiệm đã được MWG công bố theo quy định về công bố thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết.