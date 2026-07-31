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Chứng khoán 30/7: VN-Index bứt phá gần 40 điểm nhờ dòng tiền lan tỏa

Đình Tưởng

Đình Tưởng

07:25 | 31/07/2026
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VN-Index tăng 39,98 điểm lên 1.744,66 điểm trong phiên 30/7 nhờ dòng tiền lan tỏa khắp các nhóm ngành, thanh khoản ba sàn vượt 21.500 tỷ đồng và khối ngoại mua ròng trở lại.
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Dòng tiền chủ động kéo VN-Index bứt phá phiên thứ ba

Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch bùng nổ ngày 30/7. VN-Index đóng cửa tăng 39,98 điểm, tương đương 2,35%, lên 1.744,66 điểm. Đây là mức tăng mạnh nhất của chỉ số kể từ đầu tháng 4 và cũng là phiên hồi phục thứ ba liên tiếp.

Sắc xanh áp đảo bảng điện. Sàn HoSE ghi nhận 277 mã tăng giá, 33 mã đứng giá và 58 mã giảm giá. Rổ VN30 tăng 37,15 điểm, tương đương 2,01%, lên 1.886,27 điểm, với 28 mã tăng, một mã đứng giá và chỉ một mã giảm. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua ngay từ phiên sáng.

Tại Hà Nội, HNX-Index tăng 3,37 điểm, tương đương 1,24%, lên 275,05 điểm. Chỉ số UPCoM-Index tăng 0,35 điểm, tương đương 0,28%, lên 126,5 điểm. Cả ba sàn cùng đóng cửa trong vùng giá cao nhất phiên.

Thanh khoản cải thiện rõ rệt so với những phiên trước. Tổng khối lượng giao dịch ba sàn đạt hơn 943 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 21.533 tỷ đồng. Riêng giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 16.663 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền chủ động trở lại thay vì chỉ dựa vào lực cung hạ nhiệt.

Chỉ số VNXALL-Index đại diện toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên HoSE tăng 58,68 điểm, tương đương 2,15%, lên 2.793,76 điểm. Toàn thị trường ghi nhận 315 mã tăng, 60 mã đứng giá và 82 mã giảm, cho thấy sắc xanh chiếm ưu thế trên diện rộng. Rổ HNX30 tăng 2,28% lên 459,36 điểm, nối dài đà lan tỏa sang sàn Hà Nội.

Chứng khoán 30/7: VN-Index bứt phá gần 40 điểm nhờ dòng tiền lan tỏa
Bảng điện tử VN-Index phiên 30/7/2026 tăng gần 40 điểm sắc xanh lan tỏa

Diễn biến phiên khá thăm dò trong 30 phút đầu khi chỉ số rung lắc quanh tham chiếu. Sau 9h30, lực cầu nhập cuộc mạnh hơn, xuất phát từ nhóm vốn hóa lớn rồi lan rộng ra nhiều nhóm ngành. Đà tăng được giữ vững và mở rộng trong phiên chiều nhờ lực mua tại đợt khớp lệnh cuối.

Khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 669 tỷ đồng trên cả ba sàn. Lực mua tập trung vào VIC với 194,6 tỷ đồng, VNM 157,88 tỷ đồng, MSN 105,21 tỷ đồng, FPT 76,2 tỷ đồng và MCH 75,87 tỷ đồng. Chiều bán ròng ghi nhận tại TCB 144,06 tỷ đồng, ACB 63,16 tỷ đồng, NVL 47,31 tỷ đồng cùng GEX và VIX.

Ngân hàng, chứng khoán và bán lẻ dẫn dắt đà tăng

Nhóm chứng khoán tăng mạnh nhất thị trường với mức 3,63%. Sắc xanh trải rộng ở SSI, VIX, HCM, VND, VCI, MBS, SHS, DSE, ORS, FTS, BSI cùng CTS. Dòng tiền tìm đến nhóm chứng khoán mỗi khi kỳ vọng thanh khoản thị trường phục hồi, bởi kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán gắn chặt với giá trị giao dịch toàn sàn.

Sự trở lại của nhóm chứng khoán phản ánh kỳ vọng dòng tiền quay lại thị trường sau giai đoạn thanh khoản suy yếu. Khi giá trị giao dịch mỗi phiên phục hồi, biên lợi nhuận từ mảng môi giới và cho vay ký quỹ của các công ty chứng khoán được cải thiện, tạo lực đỡ cho định giá nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính.

Nhóm bán lẻ tăng 3,64% và trở thành trụ đỡ quan trọng. MWG tăng 5%, kéo theo FRT, DGW, PET và HAX cùng khởi sắc. Trong đó FRT tăng 6,96% và dẫn đầu cả về mức tăng lẫn khối lượng khớp lệnh trên HoSE với hơn 108 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, PNJ giảm giá và nằm trong nhóm cổ phiếu kìm hãm chỉ số.

Nhóm ngân hàng tăng 2,5% và đóng góp lớn nhất về mặt điểm số. BID tăng 5,1%, VCB tăng 3,5%, cùng lực đỡ từ CTG, TCB, VPB, MBB, STB, ACB, HDB và SHB. Một vài mã đi ngược xu hướng gồm MSB, TIN và SGB. Nhóm dẫn dắt vốn hóa lớn giúp VN-Index giữ vững đà tăng suốt phiên.

Xét theo mức đóng góp điểm số, mười cổ phiếu nâng đỡ VN-Index nhiều nhất gồm VHM, VCB, BID, CTG, TCB, TCX, MCH, VPB, VCK và MWG. Ở chiều ngược lại, VJC, MSB, BWE, PNJ và VPD tạo lực cản nhẹ nhưng không ảnh hưởng tới xu hướng chung.

Bất động sản, công nghệ và logistics đồng thuận đi lên

Chứng khoán 30/7: VN-Index bứt phá gần 40 điểm nhờ dòng tiền lan tỏa

Nhóm bất động sản tăng 1,74% với sự dẫn dắt của VIC, VHM, VRE, BCM, NVL, KBC, KDH, DXG và PDR. Đáng chú ý, VRE tăng trần phiên thứ hai liên tiếp lên 24.300 đồng sau khi công bố lợi nhuận sau thuế quý II hơn 1.600 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Số ít mã giảm gồm VRC và CTX.

Nhóm cổ phiếu phần mềm và công nghệ tăng 2,77%, chủ yếu nhờ FPT, CMG, ELC và CMT. FPT tiếp tục hút dòng tiền ngoại với giá trị mua ròng 76,2 tỷ đồng, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào mảng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Chiều giảm chỉ ghi nhận ở ITD.

Diễn biến tích cực của nhóm công nghệ và phần mềm gắn với câu chuyện chuyển đổi số và đầu tư hạ tầng số trong nước. FPT vẫn là đại diện dẫn dắt nhờ mảng dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường nước ngoài, trong khi CMG và ELC hưởng lợi từ nhu cầu hạ tầng viễn thông và tự động hóa doanh nghiệp.

Nhóm logistics và cảng biển giao dịch tích cực theo xu hướng chung. Gemadept nằm trong danh mục mua ròng của khối ngoại, phù hợp với triển vọng ngành khi kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu năm tăng 27%. Các doanh nghiệp khai thác cảng nước sâu như Gemadept và Cảng Hải Phòng được giới phân tích đánh giá hưởng lợi rõ từ đà tăng thương mại.

Ở các nhóm ngành còn lại, cổ phiếu năng lượng tăng 3,3% với lực đỡ từ BSR, PLX, PVS và PVD. Nhóm nguyên vật liệu tăng 2,07% nhờ HPG, GVR, HSG và DGC. Nhóm bảo hiểm tăng 2,09% với BVH, BIC và MIG. Sự đồng thuận giữa nhiều nhóm ngành cho thấy dòng tiền không tập trung ở một vài mã dẫn dắt mà lan tỏa trên diện rộng.

Thống kê trên HoSE, năm mã tăng mạnh nhất gồm FRT, DC4, DHC, DLG và PTC với biên độ quanh 6,8-6,96%. Ở chiều giảm, SSC, SVD, HU1, VPG và ACL dẫn đầu đà giảm. Gần 20 mã trên HoSE tăng trần, phản ánh tâm lý hưng phấn của bên mua sau chuỗi phiên trầm lắng.

Về nguyên nhân hỗ trợ thị trường, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% trong cuộc họp gần nhất. Ba thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất ngay, cho thấy lo ngại lạm phát vẫn hiện hữu. Áp lực tỷ giá chưa lớn do đồng USD giữ trạng thái tương đối yếu.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Phân tích Đầu tư Công ty Chứng khoán MBS cho biết: "Kết quả kinh doanh quý II và triển vọng lợi nhuận nửa cuối năm được kỳ vọng trở thành bộ lọc quan trọng, giúp phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu". Theo chuyên gia, nền tảng lợi nhuận doanh nghiệp vẫn giữ được sự tích cực.

Kết quả kinh doanh quý II của nhiều doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng trở thành động lực chính cho phiên bùng nổ. Cùng với đó, các chỉ báo tăng trưởng tín dụng, tiêu dùng nội địa và đầu tư công tiếp tục chuyển biến tốt, củng cố tâm lý nhà đầu tư sau chuỗi phiên giảm sâu trước đó.

Chứng khoán hôm nay 30/7 VN-Index dòng tiền lan tỏa nhóm ngân hàng cổ phiếu chứng khoán khối ngoại mua ròng

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Khánh Hòa

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Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
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Nghệ An

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Thứ ba, 04/08/2026 00:00
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Phan Thiết

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27°C
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Thừa Thiên Huế

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Thứ tư, 05/08/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cập nhật: 31/07/2026 07:45
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AUD 17802 18076 18652
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EUR 29519 29740 30824
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KRW 0 16 18
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Cập nhật: 31/07/2026 07:45
Ngoại tệ Mua Bán
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Cập nhật: 31/07/2026 07:45
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Cập nhật: 31/07/2026 07:45

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