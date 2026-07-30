Doanh nghiệp số

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đình Tưởng

Đình Tưởng

15:19 | 30/07/2026
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FPT Retail lãi sau thuế 450 tỷ đồng quý 2/2026, tăng 186% so với cùng kỳ, doanh thu online sáu tháng đạt 4.996 tỷ đồng khi mạng lưới nhà thuốc mở rộng.
Hành trình từ con số 0 đến doanh thu tỷ đô của FPT Hành trình từ con số 0 đến doanh thu tỷ đô của FPT
Phó Tổng Giám đốc FPT Retail là Hoa hậu FPT 2018 Phó Tổng Giám đốc FPT Retail là Hoa hậu FPT 2018
FPT Shop và Sunhouse chung tay tái thiết cuộc sống người dân một số địa phương tại tỉnh Lạng Sơn FPT Shop và Sunhouse chung tay tái thiết cuộc sống người dân một số địa phương tại tỉnh Lạng Sơn

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HoSE: FRT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026 cùng công văn giải trình số 42.2026/FRT-FAF ngày 29/7/2026 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Doanh thu thuần quý 2 của FPT Retail đạt 15.626 tỷ đồng, tăng 37,2% so với mức 11.390 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2 của FPT Retail lên 450,54 tỷ đồng, gấp gần 2,9 lần con số 157,24 tỷ đồng của quý 2/2025, tương ứng mức tăng 186,5%. Phần lợi nhuận thuộc công ty mẹ chiếm 341,49 tỷ đồng, phần còn lại 109,05 tỷ đồng thuộc cổ đông không kiểm soát tại chuỗi dược phẩm.

Lũy kế sáu tháng, FPT Retail ghi nhận doanh thu thuần 30.742,9 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.038,1 tỷ đồng, tăng lần lượt 33% và 117% so với cùng kỳ. FPT Retail hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu và 67% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026 chỉ sau nửa đầu năm.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu sáu tháng đạt 3.517 đồng, so với 1.603 đồng cùng kỳ. Số cổ phiếu lưu hành tăng lên 178.815.054 đơn vị sau khi FPT Retail phát hành 8.513.269 cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 theo Nghị quyết số 04.2026/NQ-HĐQT/FRT ngày 27/5/2026.

Kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm 2026 của FPT Retail với tổng doanh thu 30.743 tỷ đồng và doanh thu online 4.996 tỷ đồng. Ảnh chụp từ báo cáo kết quả kinh doanh do doanh nghiệp công bố ngày 29/7/2026.
Kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm 2026 của FPT Retail với tổng doanh thu 30.743 tỷ đồng và doanh thu online 4.996 tỷ đồng. Ảnh chụp từ báo cáo kết quả kinh doanh do doanh nghiệp công bố ngày 29/7/2026.

Hai chuỗi bán lẻ cùng kéo lợi nhuận đi lên

Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu mang về 21.448 tỷ đồng doanh thu sáu tháng cho FPT Retail, tăng 33% và hoàn thành 52% kế hoạch năm. Doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc đạt 1,3 tỷ đồng mỗi tháng, cao hơn mức trung bình năm 2025.

Mạng lưới FPT Long Châu cán mốc 2.639 nhà thuốc sau khi thêm 222 điểm bán từ đầu năm 2026. Hệ thống tiêm chủng của chuỗi đạt 236 trung tâm sau khi mở thêm 13 điểm. Riêng trong quý 2, FPT Long Châu đưa vào hoạt động 122 nhà thuốc và 8 trung tâm tiêm chủng.

Chuỗi FPT Shop đóng góp 9.387 tỷ đồng doanh thu sáu tháng, tăng 32% và hoàn thành 51% kế hoạch. Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng lên 2,5 tỷ đồng mỗi tháng, tăng hơn 34% so với cùng kỳ, trong khi số cửa hàng giảm 2 điểm còn 621.

Diễn biến đó cho thấy FPT Retail tăng hiệu suất từng điểm bán thay vì mở rộng số lượng ở mảng công nghệ. Giá bán bình quân nhiều ngành hàng tăng theo chi phí linh kiện toàn cầu, cộng thêm các chương trình bán hàng và giải pháp tài chính linh hoạt của FPT Retail.

Doanh thu chuỗi FPT Long Châu đạt 21.448 tỷ đồng và chuỗi FPT Shop đạt 9.387 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm 2026. Ảnh chụp từ tài liệu công bố của FPT Retail.
Doanh thu chuỗi FPT Long Châu đạt 21.448 tỷ đồng và chuỗi FPT Shop đạt 9.387 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm 2026. Ảnh chụp từ tài liệu công bố của FPT Retail.

Báo cáo tài chính riêng của FPT Retail, phần phản ánh hoạt động chuỗi FPT Shop, ghi nhận doanh thu thuần quý 2 đạt 4.571,8 tỷ đồng, tăng 32,9%. Lợi nhuận sau thuế riêng đạt 1,03 tỷ đồng, chuyển từ mức lỗ 27,26 tỷ đồng cùng kỳ sang có lãi.

Con số lợi nhuận riêng vẫn mỏng so với quy mô doanh thu. Biên lợi nhuận gộp công ty mẹ sáu tháng ở mức 11,4%, thấp hơn mức 12,6% cùng kỳ, phản ánh sức ép cạnh tranh giá trong bán lẻ điện thoại và máy tính.

Trong khi đó, biên lợi nhuận gộp hợp nhất của FPT Retail giữ ở 20%, gần như đi ngang so với 19,9% của sáu tháng đầu năm 2025. Cấu trúc lợi nhuận vì thế phụ thuộc lớn vào mảng dược phẩm và chăm sóc sức khỏe.

Báo cáo bộ phận của FPT Retail thể hiện rõ khoảng cách giữa hai mảng. Dược phẩm tạo ra 1.430 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao, còn thiết bị tin học, điện thoại, linh kiện và phụ kiện chỉ đạt 202,1 tỷ đồng.

Doanh thu online và hạ tầng số dẫn dắt tăng trưởng

Doanh thu online của cả hai chuỗi trong sáu tháng đạt 4.996 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và tương đương 16,3% tổng doanh thu hợp nhất. Quy mô kênh trực tuyến của FPT Retail hình thành trong lúc doanh nghiệp hạn chế mở thêm cửa hàng vật lý.

FPT Retail rót 57,2 tỷ đồng mua phần mềm máy tính trong sáu tháng, đưa nguyên giá tài sản vô hình dạng phần mềm lên 397,1 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ 1,4 tỷ đồng lên 30,2 tỷ đồng.

Nhà thuốc FPT Long Châu. Ảnh: FPT Retail
Nhà thuốc FPT Long Châu. Ảnh: FPT Retail

FPT Long Châu nhận Bằng khen của Bộ Công an cho thành tích triển khai Đề án 06 giai đoạn 2022-2025, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội C06 cùng Công an TP.HCM chọn chuỗi làm đối tác vận hành tiện ích chăm sóc sức khỏe tại mô hình Trạm Công dân số, hướng đi đưa FPT Retail vào hạ tầng y tế số công lập.

Mô hình Trạm Công dân số tích hợp dịch vụ công, tiện ích an sinh và y tế số ngay tại khu dân cư. Vai trò đối tác vận hành mở đường cho chuỗi tiếp cận tệp người dùng dịch vụ công, đồng thời gắn dữ liệu sức khỏe với hạ tầng định danh quốc gia.

FPT Long Châu cũng phát triển tính năng bản đồ giải nhiệt trên website và kết nối với Grab để mở rộng hơn 1.000 trạm giải nhiệt toàn quốc trong mùa nắng nóng. Danh mục thuốc thế hệ mới và thuốc hiếm tăng lên 12 loại thông qua hợp tác với đối tác trong nước và quốc tế.

Ở mảng công nghệ, FPT Shop ghép thiết bị TV, điện máy gia dụng với gói cước MVNO của FPT trong các chương trình bán hàng gắn với World Cup. Cách đóng gói sản phẩm cứng cùng dịch vụ viễn thông số giúp FPT Retail mở rộng hệ sinh thái dịch vụ quanh mỗi giao dịch.

Doanh thu chờ phân bổ ngắn hạn cho dịch vụ tiêm chủng đạt 592,98 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026, tăng từ 466,8 tỷ đồng đầu năm. Khoản tiền khách hàng trả trước cho các mũi tiêm chưa thực hiện tạo dòng vốn giá rẻ cho FPT Retail và báo hiệu nguồn doanh thu ghi nhận trong các quý tới.

Tổng nhân sự FPT Retail và các công ty con lên 24.443 người, tăng 522 người so với cuối năm 2025. Chi phí nhân công sáu tháng ở mức 2.963,8 tỷ đồng, tăng 25,4%.

Tồn kho và lãi vay tạo sức ép lên dòng tiền

Biểu đồ chứng khoán FRT phiên 30/7
Biểu đồ chứng khoán FRT phiên 30/7

Đằng sau con số lợi nhuận, dòng tiền của FPT Retail chuyển hướng mạnh. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh sáu tháng âm 2.601,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 dương 1.639,9 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính nằm ở hàng tồn kho. Tồn kho của FPT Retail tăng 2.994,3 tỷ đồng trong sáu tháng, đưa số dư cuối kỳ lên 15.006,9 tỷ đồng giá gốc và 14.907,9 tỷ đồng sau dự phòng, chiếm 54,7% tổng tài sản.

Để tài trợ lượng hàng tích trữ, FPT Retail tăng vay ngắn hạn ngân hàng từ 10.051,5 tỷ đồng lên 13.075,1 tỷ đồng. Chi phí lãi vay sáu tháng vọt lên 359,9 tỷ đồng, tăng 97,5% so với mức 182,2 tỷ đồng cùng kỳ.

Tiền và tương đương tiền giảm từ 2.869,9 tỷ đồng xuống 556,6 tỷ đồng, song FPT Retail vẫn giữ 8.811,4 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dưới dạng tiền gửi có kỳ hạn. Các khoản gửi hưởng lãi suất 8,20% đến 9,45% mỗi năm, cao hơn mặt bằng lãi vay từ 5,5% đến 7,8%, nhờ đó doanh thu tài chính sáu tháng đạt 312,6 tỷ đồng.

Tổng tài sản FPT Retail cuối quý 2 đạt 27.261,5 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Nợ phải trả 21.297 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 5.964,4 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ trên vốn chủ 3,57 lần, mức cao đặc trưng của mô hình bán lẻ vòng quay nhanh.

Với 67% kế hoạch lợi nhuận hoàn thành sau nửa năm, FPT Retail có dư địa vượt mục tiêu 2026. Câu chuyện nửa cuối năm phụ thuộc vào khả năng giải phóng lượng tồn kho lớn và kiểm soát chi phí vốn khi mặt bằng lãi suất chưa hạ nhiệt.

FPT Retail FPT Long Châu FPT Shop doanh thu online lợi nhuận sau thuế FRT chuyển đổi số bán lẻ y tế số

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Hà Nội - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Đà Nẵng - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Miền Tây - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Tây Nguyên - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Cập nhật: 30/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 ▲20K 14,170 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 13,770 ▲20K 14,170 ▲20K
Miếng SJC Thái Bình 13,770 ▲20K 14,170 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 ▼30K 14,170 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 ▼30K 14,170 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 ▼30K 14,170 ▼30K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 ▼30K 14,060 ▼30K
Trang sức 99.99 13,370 ▼30K 14,070 ▼30K
Cập nhật: 30/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 ▲2K 14,172 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 ▲2K 14,173 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 ▲1235K 1,412 ▲1271K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 ▲1235K 1,413 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 ▲1208K 1,392 ▲1253K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 ▲198K 137,822 ▲198K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 ▲15K 10,456 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 ▲136K 94,815 ▲136K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 ▼67621K 8,507 ▼76441K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 ▲117K 81,312 ▲117K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 ▲83K 58,202 ▲83K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
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