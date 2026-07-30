Ngày 28/7/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) công bố Nghị quyết số 14/2026/NQ-SSI.HĐĐT ngày 27/7/2026 của Hội đồng đầu tư, thông qua việc góp vốn vào Quỹ Đầu tư Công nghệ Thế hệ Mới SSI. Văn bản công bố thông tin số 1232/2026/CV-SSI.CTHĐQT do ông Nguyễn Kim Long, Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ, ký gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Quỹ mang tên tiếng Anh SSI NextGen Technology Fund, tên viết tắt SSI-NextGen, vốn điều lệ dự kiến 600 tỷ đồng và hoạt động vô thời hạn kể từ ngày thành lập. Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) giữ vai trò công ty quản lý quỹ. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam làm ngân hàng lưu ký.

SSI dự kiến góp 500 tỷ đồng vào quỹ đầu tư công nghệ mới lập, tương ứng 83,33% vốn điều lệ dự kiến của SSI-NextGen. Toàn bộ số tiền lấy từ nguồn vốn kinh doanh của công ty. Thời gian góp vốn diễn ra trong năm 2026 và theo thông báo cụ thể của SSIAM.

Hội đồng đầu tư SSI cử bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Giám đốc Tài chính công ty, làm người đại diện phần vốn góp tại quỹ, đồng thời trao quyền quyết định các vấn đề liên quan tới quỹ thuộc thẩm quyền của công ty. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng đầu tư, ký ban hành nghị quyết và văn bản có hiệu lực ngay từ ngày ký.

Chứng khoán SSI góp 500 tỷ đồng thành lập Quỹ Đầu tư Công nghệ Thế hệ Mới SSI-NextGen do SSIAM quản lý. Ảnh: SSI

Quỹ SSI-NextGen mở thêm kênh vốn cho doanh nghiệp công nghệ

Tên gọi của quỹ cho thấy hướng phân bổ vốn vào nhóm doanh nghiệp công nghệ thế hệ mới. Nghị quyết chưa nêu danh mục cụ thể, chưa công bố tiêu chí lựa chọn dự án cũng như tỷ trọng phân bổ theo từng lĩnh vực. Các nội dung chi tiết phụ thuộc vào điều lệ quỹ và thông báo tiếp theo từ SSIAM.

Cấu trúc hoạt động vô thời hạn phù hợp với đặc thù của một quỹ đầu tư công nghệ, nơi vòng đời mỗi khoản đầu tư thường kéo dài 5-10 năm trước khi doanh nghiệp đạt quy mô cho phép thoái vốn. Mô hình mở về thời hạn giúp nhà quản lý theo đuổi thương vụ dài hơi thay vì chịu áp lực tất toán theo kỳ hạn cố định.

Việc SSI nắm 83,33% vốn điều lệ dự kiến cho thấy công ty giữ vai trò nhà đầu tư dẫn dắt tại quỹ đầu tư công nghệ SSI-NextGen. Phần vốn còn lại tương ứng 100 tỷ đồng để ngỏ cho nhà đầu tư khác tham gia. Với tư cách công ty quản lý quỹ, SSIAM chịu trách nhiệm vận hành, xây dựng danh mục và quản trị rủi ro theo quy định pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán.

SSIAM là đơn vị thành viên phụ trách mảng quản lý tài sản trong hệ sinh thái SSI. Tổng tài sản quản lý của SSIAM đạt 24.481 tỷ đồng vào cuối năm 2025, tăng 63% so với năm 2024. Trước đó, SSI đưa vào vận hành nền tảng đầu tư SSI Digital Ventures do SSIAM quản lý, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số trong nước.

SSI-NextGen vì vậy nối tiếp mạch chiến lược mà SSI theo đuổi vài năm gần đây, khi một công ty chứng khoán mở rộng vai trò từ trung gian giao dịch sang nhà đầu tư trực tiếp vào hạ tầng số, công nghệ tài chính và các mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu. Dòng vốn từ quỹ đầu tư công nghệ vì thế chảy thẳng vào khu vực doanh nghiệp số thay vì dừng ở danh mục cổ phiếu niêm yết.

Nền tảng tài chính đứng sau khoản góp vốn 500 tỷ đồng

Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh do bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư SSI phát hành tháng 7/2026 cho thấy tổng doanh thu riêng quý 2/2026 đạt 3.312 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế riêng quý 2 đạt 1.511 tỷ đồng, tăng 32%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu riêng đạt 6.424 tỷ đồng, tăng 27%. Lợi nhuận trước thuế riêng đạt 2.973 tỷ đồng, tăng 38%. Ước kết quả hợp nhất bán niên ghi nhận tổng doanh thu 6.652 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.122 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 42% và 53% kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Tới cuối quý 2/2026, tổng tài sản của SSI đạt 95.237 tỷ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 39.592 tỷ đồng, tăng 27,5%. Quy mô vốn chủ sở hữu mở rộng khiến khoản góp 500 tỷ đồng vào quỹ đầu tư công nghệ chỉ chiếm khoảng 1,3% vốn chủ sở hữu, mức rủi ro vừa phải so với năng lực tài chính hiện có.

Cơ cấu doanh thu quý 2/2026 nghiêng về mảng đầu tư với tỷ trọng 44%, tiếp đến là cho vay ký quỹ 33% và môi giới cùng tư vấn 15%. Doanh thu cho vay ký quỹ đạt 1.092 tỷ đồng, tăng 32%. Dư nợ cho vay và ứng trước tiền bán đạt 40.473 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm.

Mảng môi giới và tư vấn mang về 490 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Thị phần môi giới của SSI đạt 11,17%, giữ vị trí thứ hai trên HoSE. Mảng nguồn vốn ghi nhận doanh thu 232 tỷ đồng, tăng 62%, còn mảng ngân hàng đầu tư đạt 36 tỷ đồng, tăng 38%.

Nguồn thu từ hoạt động đầu tư đạt 1.462 tỷ đồng, tăng 3%, mang về lợi nhuận trước thuế 564 tỷ đồng, tăng 28%. Danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ tập trung phần lớn vào chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu, trong khi cổ phiếu chưa niêm yết chiếm tỷ trọng nhỏ. Khoản góp vốn vào SSI-NextGen sẽ mở rộng cấu phần tài sản gắn với doanh nghiệp công nghệ chưa đại chúng.

Biểu đồ chứng khoán SSI ngày 29/7

Dòng vốn tư nhân chảy vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Quyết định lập quỹ đầu tư công nghệ của SSI xuất hiện giữa lúc Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Văn kiện xác định nguồn lực xã hội giữ vai trò quan trọng bên cạnh ngân sách nhà nước trong việc nuôi dưỡng doanh nghiệp công nghệ.

Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ trong nước nhiều năm phụ thuộc vào vốn ngoại. Sự tham gia của các định chế tài chính nội địa với quy mô hàng trăm tỷ đồng giúp doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tiếp cận nguồn vốn ổn định hơn, đồng thời giảm mức độ nhạy cảm trước biến động của dòng vốn mạo hiểm toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, đầu tư công nghệ mang rủi ro cao. Tỷ lệ dự án thất bại lớn, thời gian hoàn vốn dài và việc định giá doanh nghiệp chưa niêm yết phụ thuộc nhiều vào giả định tăng trưởng. Nhà đầu tư quan tâm tới cổ phiếu SSI cần theo dõi cách công ty ghi nhận và đánh giá lại giá trị các khoản đầu tư thuộc danh mục quỹ ở những kỳ báo cáo tiếp theo.

Cùng thời điểm, SSI chốt ngày 18/8/2026 làm ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 và thưởng cổ phiếu. Cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 1.000 đồng mỗi cổ phiếu, tổng số tiền gần 2.502 tỷ đồng, thanh toán vào ngày 14/9/2026. Đợt thưởng cổ phiếu dự kiến phát hành hơn 500 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1, đưa vốn điều lệ công ty vượt mốc 30.000 tỷ đồng.

Quy mô vốn điều lệ mở rộng tạo dư địa cho các khoản đầu tư dài hạn như SSI-NextGen. Thị trường sẽ theo dõi tiến độ góp vốn thực tế trong năm 2026, danh mục đầu tiên của quỹ đầu tư công nghệ cùng những công bố tiếp theo từ SSIAM về chiến lược phân bổ vốn.