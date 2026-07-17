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Startup agritech Rize huy động 31 triệu USD để mở rộng canh tác lúa bền vững tại Đông Nam Á

Lê Giang

Lê Giang

09:19 | 17/07/2026
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Khoản đầu tư sẽ giúp Rize mở rộng quy mô lên hơn 300.000 ha đất canh tác, hỗ trợ hơn 150.000 nông dân vào năm 2030, góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp Đông Nam Á thích ứng với biến đổi khí hậu.
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Rize, nền tảng AgriTech hàng đầu Đông Nam Á về canh tác lúa bền vững, hôm nay công bố hoàn tất vòng gọi vốn Series B trị giá 31 triệu USD (khoảng 812 tỷ đồng), gồm 20 triệu USD vốn cổ phần và 11 triệu USD vốn vay.

Sau hai năm kể từ vòng Series A, Rize đã tăng trưởng gấp hơn 10 lần, hiện hợp tác với 17.000 nông dân trên hơn 50.000 ha đất canh tác tại Việt Nam và Indonesia, với đội ngũ 250 nhân sự tại địa phương. Công ty cũng đã xuất khẩu lô hàng 1.500 tấn gạo phát thải thấp đầu tiên sang châu Âu, Canada, Australia và Singapore.

Startup agritech Rize huy động 31 triệu USD để mở rộng canh tác lúa bền vững tại Đông Nam Á

Vòng gọi vốn cổ phần do BNP Paribas Asset Management Alts dẫn dắt, với sự tham gia của The Rockefeller Foundation, cùng các nhà đầu tư hiện hữu Temasek và Breakthrough Energy Ventures. Phần vốn vay bao gồm sự tham gia của BIDV (Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam), Temasek Foundation và UOB. Với vòng gọi vốn mới, tổng số vốn Rize huy động được từ trước đến nay đạt 47 triệu USD (khoảng 1.234 tỷ đồng).

Theo kế hoạch, nguồn vốn mới sẽ được Rize sử dụng để tăng cường hệ thống truy xuất nguồn gốc từ đồng ruộng đến người mua, giúp gạo phát thải thấp tiếp cận thị trường xuất khẩu với mức giá tương đương gạo thông thường; Đẩy mạnh áp dụng phương pháp tưới ngập - khô xen kẽ (Alternate Wetting and Drying – AWD) và tuân thủ giới hạn dư lượng tối đa (Maximum Residue Limit – MRL); Đầu tư vào các công cụ AI và phương thức canh tác hiện đại nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất cho nông dân.

Doanh nghiệp cũng sẽ mở rộng hoạt động sang các thị trường mới ngoài Việt Nam và Indonesia, đồng thời giới thiệu nền tảng Rize đến với các đối tác cung cấp vật tư, dịch vụ và giải pháp công nghệ nông nghiệp (AgriTech) kết nối với mạng lưới nông dân.

Theo Rize, canh tác lúa hiện chiếm khoảng 12% lượng phát thải khí mê-tan toàn cầu, tương đương lượng phát thải của toàn ngành hàng không. Phương pháp AWD mà Rize áp dụng, được Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) và CGIAR khuyến nghị, giúp giảm tới 50% lượng phát thải khí mê-tan, tiết kiệm 20-30% lượng nước và tăng tối đa 30% thu nhập cho nông dân mà không làm giảm năng suất.

Hiệu quả giảm phát thải của Rize đã được đơn vị độc lập BeZero Carbon xác minh. Dự án "Sustainable Rice Production in South East and South Asia" (Sản xuất lúa gạo bền vững tại Đông Nam Á và Nam Á) của công ty được BeZero Carbon đánh giá ở mức A.pre (đánh giá sơ bộ trước khi phát hành tín chỉ), với rủi ro triển khai thấp, thuộc nhóm 30% dự án Soil Carbon & Agriculture và 11% dự án Nature-Based Solutions có kết quả tốt nhất trên toàn cầu. Dự án cũng đang trong quá trình đạt chứng nhận Gold Standard, dự kiến phát hành hơn một triệu tín chỉ carbon trong vòng năm năm tới.

Ông Dhruv Sawhney, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành của Rize, cho biết: "Đây là một cột mốc đặc biệt đối với Rize. Chúng tôi rất vui khi cách tiếp cận của Rize trong việc chuyển đổi và hiện đại hóa canh tác lúa đã nhận được sự tin tưởng từ các nhà đầu tư, đối tác và chính người nông dân. Khoản đầu tư này sẽ giúp chúng tôi mở rộng quy mô hoạt động, tăng cường kết nối thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời đầu tư vào công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và tạo thêm giá trị trên toàn chuỗi cung ứng. Đây không chỉ là cột mốc huy động vốn, mà còn là sự ghi nhận đối với nền tảng chúng tôi đã xây dựng, đồng thời khẳng định cam kết kiến tạo một hệ thống lương thực kết nối, bền vững hơn cho các nông hộ."

Còn ông Alexandre Martin-Min, Giám đốc phụ trách Đầu tư Vốn Tự nhiên và Đầu tư Tác động (Head of Natural Capital & Impact Investments) tại BNP Paribas Asset Management Alts, chia sẻ: "Sự đồng hành cùng Rize minh chứng cho kỳ vọng của chúng tôi về việc hỗ trợ các giải pháp kiến tạo giá trị bền vững tại những khu vực tiềm năng nhưng chưa được khai thác đúng mức. Những mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả sinh thái thiết thực, có khả năng định lượng cụ thể nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, mà còn đảm bảo tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn cho cộng đồng nhà đầu tư."

Ông Slav Gatchev, Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính Đổi mới tại The Rockefeller Foundation, cho biết: "Các nông hộ nhỏ trên khắp châu Á đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc quản lý nguồn lực, tiếp cận tài chính và đầu ra thị trường thiếu ổn định. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Rize trong việc thúc đẩy áp dụng các phương thức canh tác tái sinh ứng dụng công nghệ, qua đó góp phần nâng cao năng suất và cải thiện thu nhập cho những cộng đồng cần được hỗ trợ nhiều nhất."

Startup agritech Rize biến đổi khí hậu

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 ▼14550K 0 ▼14850K
Kim TT/AVPL 0 ▼14350K 0 ▼14750K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 14,750
Nguyên Liệu 99.99 0 ▼13200K 0 ▼13400K
Nguyên Liệu 99.9 0 ▼13150K 0 ▼13350K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 17/07/2026 11:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Hà Nội - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Đà Nẵng - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Miền Tây - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Tây Nguyên - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Cập nhật: 17/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 ▼160K 14,660 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 14,360 ▼160K 14,660 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 14,360 ▼160K 14,660 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▼120K 14,600 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▼120K 14,600 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▼120K 14,600 ▼120K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,790 ▼120K 14,490 ▼120K
Trang sức 99.99 13,800 ▼120K 14,500 ▼120K
Cập nhật: 17/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 ▼16K 14,662 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 ▼16K 14,663 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,421 ▼16K 1,456 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,421 ▼16K 1,457 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,391 ▼21K 1,436 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,178 ▼1584K 142,178 ▼1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,061 ▼1200K 107,861 ▼1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,008 ▼1088K 97,808 ▼1088K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,955 ▼976K 87,755 ▼976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,077 ▲66576K 83,877 ▲75396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,237 ▼667K 60,037 ▼667K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Cập nhật: 17/07/2026 11:00
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Cập nhật: 17/07/2026 11:00
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Cập nhật: 17/07/2026 11:00
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Cập nhật: 17/07/2026 11:00

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