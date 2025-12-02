Tăng cường năng lực quản lý thích ứng biến đổi khí hậu sau sáp nhập

Vừa qua, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức “Hội thảo tập huấn tăng cường năng lực quản lý thích ứng biến đổi khí hậu”.

Hội thảo cập nhật những thông tin mới nhất về Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH, nắm vững phương pháp, quy trình và thao tác trên hệ thống M&E trực tuyến; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình để Cục Biến đổi khí hậu có thể tiếp tục hoàn thiện hệ thống M&E đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý trong giai đoạn tới.

T.S Mai Kim Liên - Phó Cục trưởng Cục BĐKH tại hội thảo.

Theo bà Mai Kim Liên - Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, trước thực trạng BĐKH tiếp tục diễn ra ngày càng cực đoan và khó lường gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, ảnh hưởng sâu sắc đến sinh kế và an toàn của người dân. Chính phủ đã ban hành và tích cực triển khai nhiều chính sách quan trọng, trong đó bao gồm kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (NAP) và Hệ thống giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia (M&E). Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các thông tư hướng dẫn về quản lý nhà nước về BĐKH. Nhiều chương trình, dự án trọng điểm được triển khai ở cấp trung ương và địa phương.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã nghe ba tham luận quan trọng từ các chuyên gia và đại diện Cục BĐKH, bao gồm: Cập nhật Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH; giới thiệu hệ thống giám sát hoạt động thích ứng cấp quốc gia; và triển khai phần mềm giám sát – đánh giá trực tuyến.

Mục tiêu của NAP là giảm thiểu mức độ dễ bị tổn thương trước tác động của BĐKH, nâng cao năng lực phục hồi, đồng thời thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng vào các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển ở mọi cấp. NAP hướng đến nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống tự nhiên, kinh tế và xã hội; giảm thiểu rủi ro thiên tai; bảo đảm sinh kế bền vững và tăng cường năng lực thích ứng lâu dài.

Hệ thống M&E trực tuyến được thiết kế nhằm hỗ trợ địa phương báo cáo, theo dõi hoạt động thích ứng theo hướng đồng bộ, minh bạch và kịp thời. Hệ thống tập trung vào sáu nhóm nội dung chính, bao gồm: quản lý nhà nước về BĐKH; tăng cường khả năng chống chịu; giảm nhẹ rủi ro thiên tai; nguồn lực cho thích ứng; khoa học – công nghệ và hợp tác quốc tế; và đào tạo, truyền thông, nâng cao nhận thức.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Đại diện UNDP, ông Vũ Thái Trường - Trưởng Ban môi trường biến đổi khí hậu và năng lượng (Chương trình Phát triển Liên hợp quốc) cho biết, theo tính toán mới nhất, các quốc gia đang phát triển cần tới 310 tỷ USD mỗi năm đến năm 2035 để thích ứng hiệu quả với tác động của biến đổi khí hậu. Trong khi phát thải toàn cầu chưa giảm đủ nhanh, tần suất và mức độ nghiêm trọng của thiên tai tiếp tục gia tăng, gây sức ép lên khả năng ứng phó của mỗi quốc gia.

Thích ứng với biến đổi khí hậu đang là một trong những trọng tâm thảo luận tại COP30, diễn ra tại Braxin. Hội nghị COP30 lần này dự kiến sẽ thông qua bộ chỉ số Mục tiêu Thích ứng Toàn cầu (GGA) sau khi tham vấn chuyên gia và các quốc gia. Điều này có nghĩa là các quốc gia, trong đó có Việt Nam, phải chuẩn bị để báo cáo minh bạch về tiến độ thích ứng, dựa trên các chỉ số chuẩn hóa toàn cầu. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức, bởi yêu cầu về dữ liệu định lượng và tính minh bạch ngày càng cao.

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc đã đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quá trình xây dựng Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH (NAP) 2020 và đến nay là Phiên bản cập nhật NAP 2024, đã được Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi hhí hậu công bố vào tháng 9/2025. Phiên bản mới nhất đã đưa ra các mục tiêu rõ ràng cho giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050. Đây cũng là nền tảng cho Chương NAP trong Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) 3.0 mà Chính phủ Việt Nam đang xây dựng.