Chuyển động số
Đổi mới sáng tạo

Tăng cường năng lực quản lý thích ứng biến đổi khí hậu sau sáp nhập

La Giang

La Giang

08:49 | 02/12/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Công tác ứng phó và quản lý nhà nước về thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tại các bộ ngành và địa phương đang cần nhu cầu lớn về đào tạo chuyên môn. Đặc biệt, sau sáp nhập, bộ máy thực hiện công tác BĐKH tại các cấp có nhiều thay đổi về cơ cấu, chức năng, nhiều vụ, nhiều cán bộ mới được phân công thực hiện nhiệm vụ.
Khơi thông nguồn lực cùng doanh nghiệp chuyển đổi xanh Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II Nỗ lực công nghệ của Việt Nam trong mục tiêu phát thải ròng bằng 0

Vừa qua, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức “Hội thảo tập huấn tăng cường năng lực quản lý thích ứng biến đổi khí hậu”.

Hội thảo cập nhật những thông tin mới nhất về Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH, nắm vững phương pháp, quy trình và thao tác trên hệ thống M&E trực tuyến; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình để Cục Biến đổi khí hậu có thể tiếp tục hoàn thiện hệ thống M&E đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý trong giai đoạn tới.

Tăng cường năng lực quản lý thích ứng biến đổi khí hậu sau sáp nhập
T.S Mai Kim Liên - Phó Cục trưởng Cục BĐKH tại hội thảo.

Theo bà Mai Kim Liên - Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, trước thực trạng BĐKH tiếp tục diễn ra ngày càng cực đoan và khó lường gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, ảnh hưởng sâu sắc đến sinh kế và an toàn của người dân. Chính phủ đã ban hành và tích cực triển khai nhiều chính sách quan trọng, trong đó bao gồm kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (NAP) và Hệ thống giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia (M&E). Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các thông tư hướng dẫn về quản lý nhà nước về BĐKH. Nhiều chương trình, dự án trọng điểm được triển khai ở cấp trung ương và địa phương.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã nghe ba tham luận quan trọng từ các chuyên gia và đại diện Cục BĐKH, bao gồm: Cập nhật Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH; giới thiệu hệ thống giám sát hoạt động thích ứng cấp quốc gia; và triển khai phần mềm giám sát – đánh giá trực tuyến.

Mục tiêu của NAP là giảm thiểu mức độ dễ bị tổn thương trước tác động của BĐKH, nâng cao năng lực phục hồi, đồng thời thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng vào các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển ở mọi cấp. NAP hướng đến nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống tự nhiên, kinh tế và xã hội; giảm thiểu rủi ro thiên tai; bảo đảm sinh kế bền vững và tăng cường năng lực thích ứng lâu dài.

Hệ thống M&E trực tuyến được thiết kế nhằm hỗ trợ địa phương báo cáo, theo dõi hoạt động thích ứng theo hướng đồng bộ, minh bạch và kịp thời. Hệ thống tập trung vào sáu nhóm nội dung chính, bao gồm: quản lý nhà nước về BĐKH; tăng cường khả năng chống chịu; giảm nhẹ rủi ro thiên tai; nguồn lực cho thích ứng; khoa học – công nghệ và hợp tác quốc tế; và đào tạo, truyền thông, nâng cao nhận thức.

Tăng cường năng lực quản lý thích ứng biến đổi khí hậu sau sáp nhập
Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Đại diện UNDP, ông Vũ Thái Trường - Trưởng Ban môi trường biến đổi khí hậu và năng lượng (Chương trình Phát triển Liên hợp quốc) cho biết, theo tính toán mới nhất, các quốc gia đang phát triển cần tới 310 tỷ USD mỗi năm đến năm 2035 để thích ứng hiệu quả với tác động của biến đổi khí hậu. Trong khi phát thải toàn cầu chưa giảm đủ nhanh, tần suất và mức độ nghiêm trọng của thiên tai tiếp tục gia tăng, gây sức ép lên khả năng ứng phó của mỗi quốc gia.

Thích ứng với biến đổi khí hậu đang là một trong những trọng tâm thảo luận tại COP30, diễn ra tại Braxin. Hội nghị COP30 lần này dự kiến sẽ thông qua bộ chỉ số Mục tiêu Thích ứng Toàn cầu (GGA) sau khi tham vấn chuyên gia và các quốc gia. Điều này có nghĩa là các quốc gia, trong đó có Việt Nam, phải chuẩn bị để báo cáo minh bạch về tiến độ thích ứng, dựa trên các chỉ số chuẩn hóa toàn cầu. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức, bởi yêu cầu về dữ liệu định lượng và tính minh bạch ngày càng cao.

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc đã đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quá trình xây dựng Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH (NAP) 2020 và đến nay là Phiên bản cập nhật NAP 2024, đã được Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi hhí hậu công bố vào tháng 9/2025. Phiên bản mới nhất đã đưa ra các mục tiêu rõ ràng cho giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050. Đây cũng là nền tảng cho Chương NAP trong Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) 3.0 mà Chính phủ Việt Nam đang xây dựng.

biến đổi khí hậu UNDP công tác cán bộ Cục Biến đổi khí hậu Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bài liên quan

Khơi thông nguồn lực cùng doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Khơi thông nguồn lực cùng doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Chương trình Nghệ thuật vì khí hậu tại Di sản Thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

Chương trình Nghệ thuật vì khí hậu tại Di sản Thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Việt Nam mở cửa thị trường tín chỉ các-bon: Cơ hội hay thách thức?

Việt Nam mở cửa thị trường tín chỉ các-bon: Cơ hội hay thách thức?

Thủ tướng chỉ đạo cấp bách ứng phó mưa lũ

Thủ tướng chỉ đạo cấp bách ứng phó mưa lũ

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội bàn giải pháp biến di sản văn hóa thành tài sản trong phát triển công nghiệp văn hóa

Hà Nội bàn giải pháp biến di sản văn hóa thành tài sản trong phát triển công nghiệp văn hóa

Đổi mới sáng tạo
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa tổ chức Toạ đàm quốc tế “Hành trình để di sản văn hoá thành tài sản trong phát triển công nghiệp văn hoá” với sự góp mặt của nhiều chuyên gia văn hoá, nhà khoa học của Việt Nam và Trung Quốc.
Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng AI hỗ trợ 356.000 hộ kinh doanh khai thuế và chuyển đổi lên doanh nghiệp

Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng AI hỗ trợ 356.000 hộ kinh doanh khai thuế và chuyển đổi lên doanh nghiệp

Đổi mới sáng tạo
Hà Nội đang tăng tốc trong lộ trình xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026, khi chuẩn bị ra mắt ứng dụng AI hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế trong 10 ngày tới. Với hơn 356.000 hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn, thành phố đặt mục tiêu chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn tất việc chuyển sang mô hình quản lý thuế theo kê khai đúng tiến độ.
Phát huy sức mạnh của Báo chí khoa học Việt Nam hiện nay

Phát huy sức mạnh của Báo chí khoa học Việt Nam hiện nay

Đổi mới sáng tạo
Với 69 cơ quan báo chí gồm một báo và 68 tạp chí, trong đó 27 tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước chấm điểm công trình công bố, hệ thống báo chí của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển khoa học công nghệ đất nước. Tuy nhiên, trước sức ép kinh tế báo chí và các chính sách tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước, báo chí khoa học cần tìm lại tiếng nói và sứ mệnh của mình trong giai đoạn mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025

Chuyển động số
Sáng 26/11/2025, tại TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Tám thập kỷ tâm huyết vì nền tảng trí tuệ quốc gia

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Tám thập kỷ tâm huyết vì nền tảng trí tuệ quốc gia

Giáo dục số
Trải qua 80 năm xây dựng phát triển, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định vai trò tiên phong trong đào tạo nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học chất lượng và tư vấn chính sách xuất sắc.
Xem thêm

Đọc nhiều

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Schaeffler được vinh danh là

Schaeffler được vinh danh là 'Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam'

Sự cố Cloudflare ngày 18/11/2025: Internet toàn cầu tê liệt

Sự cố Cloudflare ngày 18/11/2025: Internet toàn cầu tê liệt

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

27°C

Cảm giác: 28°C
đám mây
Thứ tư, 03/12/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 03/12/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 03/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 03/12/2025 09:00
21°C
Thứ tư, 03/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 03/12/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 03/12/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 03/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
19°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
19°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
19°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
19°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
21°C
TP Hồ Chí Minh

33°C

Cảm giác: 40°C
mây cụm
Thứ tư, 03/12/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 03/12/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 03/12/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 03/12/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 03/12/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 03/12/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 03/12/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 03/12/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
30°C
Đà Nẵng

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ tư, 03/12/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 03/12/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 03/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 03/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 03/12/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 03/12/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 03/12/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 03/12/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
22°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
24°C
Hải Phòng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ tư, 03/12/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 03/12/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 03/12/2025 06:00
22°C
Thứ tư, 03/12/2025 09:00
21°C
Thứ tư, 03/12/2025 12:00
20°C
Thứ tư, 03/12/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 03/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 03/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
20°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
19°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
22°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 33°C
mây cụm
Thứ tư, 03/12/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 03/12/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 03/12/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 03/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 03/12/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 03/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 03/12/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 03/12/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
27°C
Nghệ An

29°C

Cảm giác: 29°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 03/12/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 03/12/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 03/12/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 03/12/2025 09:00
21°C
Thứ tư, 03/12/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 03/12/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 03/12/2025 18:00
17°C
Thứ tư, 03/12/2025 21:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
19°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
16°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
15°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
15°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
15°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
20°C
Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 34°C
mây cụm
Thứ tư, 03/12/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 03/12/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 03/12/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 03/12/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 03/12/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 03/12/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 03/12/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 03/12/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
26°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
27°C
Quảng Bình

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 03/12/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 03/12/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 03/12/2025 06:00
22°C
Thứ tư, 03/12/2025 09:00
19°C
Thứ tư, 03/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 03/12/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 03/12/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 03/12/2025 21:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
16°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
16°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
16°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
16°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
16°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
15°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
20°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 25°C
sương mờ
Thứ tư, 03/12/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 03/12/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 03/12/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 03/12/2025 09:00
21°C
Thứ tư, 03/12/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 03/12/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 03/12/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 03/12/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
22°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
21°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
21°C
Hà Giang

25°C

Cảm giác: 25°C
mây thưa
Thứ tư, 03/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 03/12/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 03/12/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 03/12/2025 09:00
21°C
Thứ tư, 03/12/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 03/12/2025 15:00
17°C
Thứ tư, 03/12/2025 18:00
17°C
Thứ tư, 03/12/2025 21:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
16°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
19°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
19°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
21°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16757 17026 17600
CAD 18311 18587 19202
CHF 32139 32521 33161
CNY 0 3470 3830
EUR 29987 30260 31286
GBP 34051 34441 35372
HKD 0 3256 3458
JPY 162 166 172
KRW 0 16 18
NZD 0 14795 15384
SGD 19797 20079 20601
THB 739 802 856
USD (1,2) 26112 0 0
USD (5,10,20) 26154 0 0
USD (50,100) 26182 26202 26410
Cập nhật: 02/12/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,170 26,170 26,410
USD(1-2-5) 25,124 - -
USD(10-20) 25,124 - -
EUR 30,186 30,210 31,380
JPY 166.21 166.51 173.59
GBP 34,413 34,506 35,345
AUD 16,992 17,053 17,509
CAD 18,522 18,581 19,125
CHF 32,450 32,551 33,250
SGD 19,948 20,010 20,647
CNY - 3,680 3,780
HKD 3,333 3,343 3,428
KRW 16.59 17.3 18.59
THB 786.08 795.79 847.42
NZD 14,795 14,932 15,288
SEK - 2,747 2,830
DKK - 4,038 4,158
NOK - 2,563 2,640
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,977.09 - 6,712.51
TWD 759.5 - 915.11
SAR - 6,924.34 7,254.91
KWD - 83,825 88,707
Cập nhật: 02/12/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,160 26,160 26,410
EUR 30,009 30,130 31,294
GBP 34,180 34,317 35,317
HKD 3,314 3,327 3,442
CHF 32,165 32,294 33,227
JPY 165.30 165.96 173.32
AUD 16,902 16,970 17,543
SGD 19,973 20,053 20,633
THB 800 803 841
CAD 18,479 18,553 19,133
NZD 14,834 15,364
KRW 17.21 18.83
Cập nhật: 02/12/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26130 26130 26410
AUD 16909 17009 17940
CAD 18486 18586 19601
CHF 32380 32410 33996
CNY 0 3692.5 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 30175 30205 31930
GBP 34351 34401 36161
HKD 0 3390 0
JPY 165.99 166.49 177
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6570 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14899 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19956 20086 20814
THB 0 768.5 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15260000 15260000 15460000
SBJ 13000000 13000000 15460000
Cập nhật: 02/12/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,204 26,254 26,410
USD20 26,204 26,254 26,410
USD1 23,896 26,254 26,410
AUD 16,964 17,064 18,179
EUR 30,318 30,318 31,690
CAD 18,432 18,532 19,846
SGD 20,025 20,175 20,739
JPY 166.42 167.92 172.5
GBP 34,443 34,593 35,530
XAU 15,318,000 0 15,522,000
CNY 0 3,577 0
THB 0 804 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 02/12/2025 14:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 150,600 ▼600K 153,600 ▼600K
Hà Nội - PNJ 150,600 ▼600K 153,600 ▼600K
Đà Nẵng - PNJ 150,600 ▼600K 153,600 ▼600K
Miền Tây - PNJ 150,600 ▼600K 153,600 ▼600K
Tây Nguyên - PNJ 150,600 ▼600K 153,600 ▼600K
Đông Nam Bộ - PNJ 150,600 ▼600K 153,600 ▼600K
Cập nhật: 02/12/2025 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,250 ▼70K 15,450 ▼70K
Miếng SJC Nghệ An 15,250 ▼70K 15,450 ▼70K
Miếng SJC Thái Bình 15,250 ▼70K 15,450 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,080 ▼70K 15,380 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,080 ▼70K 15,380 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,080 ▼70K 15,380 ▼70K
NL 99.99 14,200 ▼70K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,200 ▼70K
Trang sức 99.9 14,670 ▼70K 15,270 ▼70K
Trang sức 99.99 14,680 ▼70K 15,280 ▼70K
Cập nhật: 02/12/2025 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153 ▼1379K 155 ▼1397K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 153 ▼1379K 15,502 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 153 ▼1379K 15,503 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,503 ▲1352K 1,528 ▼7K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,503 ▲1352K 1,529 ▼7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,488 ▼7K 1,518 ▼7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 145,797 ▲131148K 150,297 ▲135198K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 106,511 ▼525K 114,011 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 95,884 ▲86248K 103,384 ▲92998K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 85,257 ▼427K 92,757 ▼427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 81,158 ▼408K 88,658 ▼408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,957 ▼292K 63,457 ▼292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153 ▼1379K 155 ▼1397K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153 ▼1379K 155 ▼1397K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153 ▼1379K 155 ▼1397K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153 ▼1379K 155 ▼1397K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153 ▼1379K 155 ▼1397K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153 ▼1379K 155 ▼1397K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153 ▼1379K 155 ▼1397K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153 ▼1379K 155 ▼1397K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153 ▼1379K 155 ▼1397K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153 ▼1379K 155 ▼1397K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153 ▼1379K 155 ▼1397K
Cập nhật: 02/12/2025 14:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
LG giới thiệu hai giải pháp hiển thị mới dành cho doanh nghiệp

LG giới thiệu hai giải pháp hiển thị mới dành cho doanh nghiệp

Qualcomm ra mắt Snapdragon 8 Gen 5 với sức mạnh ngang ngửa flagship

Qualcomm ra mắt Snapdragon 8 Gen 5 với sức mạnh ngang ngửa flagship

Samsung Galaxy Tab A11+ chính thức ra mắt, giá chỉ 6-8 triệu đồng

Samsung Galaxy Tab A11+ chính thức ra mắt, giá chỉ 6-8 triệu đồng

POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm Quán Meta AI - Nơi món ăn AI bước ra đời thực

Đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm Quán Meta AI - Nơi món ăn AI bước ra đời thực

Đức buộc phải đấu giá lại băng tần 5G

Đức buộc phải đấu giá lại băng tần 5G

AI Link Summary, để không bỏ sót bất cứ tin nhắn nào

AI Link Summary, để không bỏ sót bất cứ tin nhắn nào

Bạn biết gì về Zalo Mini Apps

Bạn biết gì về Zalo Mini Apps

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Tôn vinh 3 nhà khoa học nữ dẫn đầu các nghiên cứu vì tương lai bền vững

Tôn vinh 3 nhà khoa học nữ dẫn đầu các nghiên cứu vì tương lai bền vững

Doanh nghiệp Việt từng bước làm chủ công nghệ lõi về pin lưu trữ năng lượng

Doanh nghiệp Việt từng bước làm chủ công nghệ lõi về pin lưu trữ năng lượng

Đại tướng Phan Văn Giang: Tập trung nghiên cứu, sản xuất thành công các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao có ý nghĩa chiến lược

Đại tướng Phan Văn Giang: Tập trung nghiên cứu, sản xuất thành công các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao có ý nghĩa chiến lược

Thúc đẩy thực hành ESG bằng công nghệ dữ liệu

Thúc đẩy thực hành ESG bằng công nghệ dữ liệu

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Bitcoin ghi nhận ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 3

Bitcoin ghi nhận ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 3

Phát động Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2025

Phát động Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2025

Bitcoin và Ethereum đồng loạt lao dốc khi đợt bán tháo tiền điện tử lan rộng

Bitcoin và Ethereum đồng loạt lao dốc khi đợt bán tháo tiền điện tử lan rộng

Chào năm mới 2026, VNPT siêu khuyến mại lên đến 4,2 tỷ đồng

Chào năm mới 2026, VNPT siêu khuyến mại lên đến 4,2 tỷ đồng

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Lần đầu tiên người Việt giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại nhà máy smartphone Samsung

Lần đầu tiên người Việt giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại nhà máy smartphone Samsung

'Để thấy, để thêm yêu'

Samsung AI TV và FPT Play mang SEA Games 33 đến với người Việt

Samsung AI TV và FPT Play mang SEA Games 33 đến với người Việt

FPT lần thứ 4 lọt TOP 12 nhà cung cấp dịch vụ đám mây tiêu biểu

FPT lần thứ 4 lọt TOP 12 nhà cung cấp dịch vụ đám mây tiêu biểu

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Tháng 12, Ford Việt Nam ưu đãi gì?

Tháng 12, Ford Việt Nam ưu đãi gì?

Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console

Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console

AYANEO NEXT II, thiết bị cầm tay chạy Windows thế hệ mới chính thức ra mắt

AYANEO NEXT II, thiết bị cầm tay chạy Windows thế hệ mới chính thức ra mắt

VTC ra mắt Đội tuyển Esports Audition tham dự SEA Games 33

VTC ra mắt Đội tuyển Esports Audition tham dự SEA Games 33

KeSPA Cup 2025: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong phát sóng Esports toàn cầu

KeSPA Cup 2025: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong phát sóng Esports toàn cầu