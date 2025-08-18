Trước những thách thức ngày càng gia tăng từ biến đổi khí hậu (BĐKH) và ô nhiễm môi trường, các đô thị Việt Nam đang đối mặt với yêu cầu cấp bách phải chuyển mình theo hướng xanh và bền vững.

Dự án "Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) được triển khai từ năm 2020 – 2025 nhằm tăng cường năng lực thể chế bảo vệ môi trường và chống chịu BĐKH phục vụ phát triển xanh các đô thị loại II. Dự án được thí điểm tại 03 địa phương: Huế, Tuyên Quang (TP Hà Giang trước đây) và Phú Thọ (TP Vĩnh Yên trước đây).

Ông Nguyễn Trung Thắng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án phát biểu tại họp báo.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Trung Thắng - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa, hướng tới đạt mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030, nước phát triển vào năm 2050. Trong quá trình phát triển đó, các đô thị Việt Nam đang phải đối mặt với các thách thức lớn về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, suy giảm tài nguyên và đa dạng sinh học.

“Dự án nhằm góp phần giảm ô nhiễm môi trường, tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu tại các đô thị thông qua triển khai các hoạt động nghiên cứu, truyền thông nâng cao nhận thức, đào tạo tăng cường năng lực tại 3 địa phương thí điểm”, ông Nguyễn Trung Thắng cho biết.

Tại họp báo, Ban quản lý dự án đã nghe giới thiệu tổng quan về dự án và một số kết quả nổi bật đã đạt được, bao gồm các giải pháp lồng ghép yếu tố chống chịu biến đổi khí hậu vào phát triển hạ tầng và bảo vệ môi trường tại các đô thị.

Toàn cảnh họp báo.

Dự án gồm 4 hợp phần chính: Xây dựng khung chính sách quốc gia để bảo vệ môi trường và chống chịu với biến đổi khí hậu; thực hiện thí điểm các giải pháp phát triển đô thị bền vững ở TP Hà Giang, TP Vĩnh Yên, Huế; xây dựng và áp dụng thử nghiệm các giải pháp tài chính mới để phòng chống rủi ro khí hậu ở Huế; tăng cường, hỗ trợ lập quy hoạch môi trường tổng hợp và thích ứng với khí hậu đối với cấp tỉnh, thành phố.

Các sản phẩm cụ thể từ dự án gồm: 17 báo cáo khởi động và 3 báo cáo tổng kết; 47 dự thảo hướng dẫn kỹ thuật tiêu chuẩn Việt Nam và báo cáo kỹ thuật về bảo vệ môi trường; 26 báo cáo, hướng dẫn, kế hoạch phát triển đô thị; 66 báo cáo hiện trạng, đề xuất công nghệ và ứng dụng thí điểm xử lý ô nhiễm môi trường; 64 tập huấn, hội thảo, họp tham vấn, họp kỹ thuật; kiểm toán hằng năm.