Hải Phòng hướng tới 'Silicon Valley của châu Á': Kết nối nguồn lực, kiến tạo tương lai

HACC công bố 5 trụ cột chiến lược giai đoạn 2026 - 2030. (Ảnh: nongnghiepmoitruong.vn)

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch HACC, cho biết dù thời gian hoạt động chưa dài, hiệp hội đã từng bước khẳng định vai trò là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp xây dựng với chính quyền thành phố. HACC không chỉ tập hợp lực lượng nhà thầu chuyên nghiệp, mà còn tham gia phản biện chính sách, góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch và đồng hành cùng Hải Phòng trong các dự án hạ tầng trọng điểm.

Theo ông Nguyễn Thế Mạnh, Hải Phòng không thể tiếp tục phát triển dựa vào tài nguyên hay lao động giá rẻ, mà cần một hệ sinh thái mới lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng. Đề án xây dựng Khu Trung tâm Công nghệ cao Hải Phòng, hướng tới trở thành “Silicon Valley của châu Á”, sẽ là không gian thử nghiệm chính sách (sandbox) cho các startup công nghệ và các tập đoàn bán dẫn toàn cầu, mở ra động lực tăng trưởng dài hạn cho thành phố.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, HACC công bố 5 trụ cột chiến lược giai đoạn 2026–2030, tập trung vào: phát triển đô thị thông minh và các công trình biểu tượng ứng dụng AI, BIM; làm chủ chuỗi giá trị hạ tầng chiến lược như logistics, khu công nghiệp, dự án PPP; phát triển công nghiệp bán dẫn; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và khơi thông nguồn lực tư nhân.

Tham dự hội nghị, ông Nguyễn Đức Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC), cho biết năm 2025 Hải Phòng đạt mức tăng trưởng GRDP khoảng 8%, duy trì 12 năm liên tiếp tăng trưởng cao. Với mục tiêu tăng trưởng 13% vào năm 2026 theo chỉ tiêu Chính phủ giao, cùng quy mô đầu tư công toàn quốc lên tới 1 triệu tỷ đồng, ngành xây dựng Hải Phòng đứng trước áp lực lớn nhưng cũng là cơ hội bứt phá hiếm có.

Dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp cả nước, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đánh giá cao sự chủ động và tầm nhìn dài hạn của HACC. Theo ông, sau Đại hội Đảng XIV, ngành xây dựng cần một “tâm thế mới” để đảm đương những công trình phức tạp, hàm lượng công nghệ cao hơn, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HACC Nguyễn Thế Mạnh xác định sứ mệnh năm 2026 là “Kết nối nguồn lực - Nâng tầm doanh nghiệp - Kiến tạo tương lai”. Trong thời gian tới, HACC sẽ tập trung huy động sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp để tham gia sâu hơn vào các dự án bất động sản, đô thị thông minh và hạ tầng cảng biển, góp phần đưa Hải Phòng tiến gần hơn tới khát vọng trở thành “Silicon Valley của châu Á”.