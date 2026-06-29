Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày tại hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày tại hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tham quan gian trưng bày tại hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị.

Sáng 29/6, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị về phía Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Quang Đức; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương.

Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị.

Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị.

Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị.

Tham dự hội nghị về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của thành phố và lãnh đạo 126 xã, phường.

Tham dự hội nghị còn có đại diện Đoàn ngoại giao; lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng… cùng khoảng 1.200 đại biểu, trong đó có các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Quy hoạch xác định 4 đột phá chiến lược

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan khu trưng bày tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã theo dõi phim giới thiệu về “Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm”. Bộ phim khái quát quá trình hình thành đồ án, những định hướng phát triển chiến lược và tầm nhìn dài hạn của Hà Nội.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được xây dựng trên nền tảng Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và các nghị quyết của Quốc hội. Quy hoạch xác lập triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm, lấy chiều sâu văn hóa Thăng Long - Hà Nội làm nguồn lực nội sinh, đồng thời định hình lộ trình phát triển đến năm 2035, 2045 và tầm nhìn sau năm 2065, hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các Thủ đô có chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc hàng đầu thế giới.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, quy hoạch xác định 4 đột phá chiến lược, gồm: Hoàn thiện thể chế và tăng cường phân quyền; phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đa tầng; phục hồi các dòng sông theo mô hình hạ tầng tích hợp đa năng.

Cùng với đó là sự chuyển đổi từ tư duy phát triển đơn cực sang mô hình chùm đô thị liên kết vùng, định vị Hà Nội là hạt nhân của vùng Thủ đô, hình thành 9 cực tăng trưởng chiến lược, 9 trung tâm lớn đa chức năng và 9 trục động lực phát triển.

Quy hoạch xác lập cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp theo hướng đô thị lập thể; phát triển không gian ngầm, không gian trên cao và các khu vực TOD. Khu vực cốt lõi nội đô lịch sử được tái cấu trúc với các định hướng đối với vùng di sản Hồ Gươm, phố cổ 36 phố phường, khu phố cũ Pháp, Hồ Tây và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Về hạ tầng, quy hoạch đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới đường sắt đa cấp với tổng chiều dài khoảng 1.200km, trong đó hệ thống đường sắt đô thị dài 979km. Đồng thời phát triển các khu vực TOD, hoàn thiện hệ thống đường vành đai, các trục hướng tâm, đường thủy và quy hoạch cảng hàng không quốc tế thứ hai phía Nam.

Đối với khu vực nông thôn, quy hoạch chuyển từ quy hoạch điểm dân cư sang quy hoạch không gian phát triển cấp xã tích hợp đa chức năng; áp dụng mô hình "làng trong phố, phố trong làng"; phát triển các làng nghề gắn với chuỗi du lịch OCOP, hình thành cấu trúc không gian xanh toàn diện và đề xuất các cơ chế đặc thù về phân quyền, vận hành thành phố thông minh dựa trên dữ liệu thời gian thực và trí tuệ nhân tạo.

Thành phố công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phát triển, hùng cường và thịnh vượng vào giữa thế kỷ XXI.

Khát vọng đó đang được hiện thực hóa bằng những quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện thể chế; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết, hội nghị hôm nay mở đầu cho quá trình đưa Quy hoạch vào cuộc sống; phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách mới; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của Thủ đô.

Quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những công trình, những dự án và những kết quả phát triển cụ thể. Vì vậy, điều cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hôm nay không phải chỉ là tầm nhìn của Quy hoạch, mà là những nền tảng Hà Nội đã chuẩn bị để biến tầm nhìn đó thành hiện thực.

“Thành công của quá trình đó gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng; sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương; sự hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư; sự đồng thuận của nhân dân và toàn xã hội”, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Với tinh thần đó, Hà Nội đang tập trung xây dựng những nền tảng phát triển mới; kiến tạo những động lực tăng trưởng mới; hoàn thiện môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, ổn định và thuận lợi; cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư đóng góp thiết thực vào khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ngay trong quá trình xây dựng Quy hoạch, thành phố đã đồng thời chuẩn bị các điều kiện về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và phương thức quản trị để khi Quy hoạch được công bố có thể nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Trên tinh thần đó, thành phố Hà Nội nhận thức rõ rằng, đối với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, một bản quy hoạch dù có tầm nhìn đến đâu cũng chỉ thực sự có giá trị khi tạo dựng được niềm tin về khả năng tổ chức thực hiện.

Niềm tin đó không được tạo nên bằng những cam kết chung chung, mà bằng năng lực thực thi của chính quyền, bằng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo, bằng việc mọi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đều được tiếp nhận, tháo gỡ kịp thời và bằng những dự án thành công trên thực tế.

Chính vì vậy, trong những năm qua, Hà Nội không chỉ tập trung duy trì tăng trưởng kinh tế, mà quan trọng hơn là chủ động tạo lập những nền tảng phát triển mới để chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển có chất lượng cao hơn, bền vững hơn và có sức cạnh tranh cao hơn.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, bước sang năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì tích cực. Sáu tháng đầu năm, kinh tế Thủ đô tiếp tục khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực; thu ngân sách, sản xuất công nghiệp, thương mại, du lịch, xuất khẩu và thu hút đầu tư đều đạt kết quả khả quan.

Đặc biệt, Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, với nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng, đổi mới sáng tạo, logistics, y tế, giáo dục và dịch vụ chất lượng cao. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã quyết định chủ trương đầu tư 138 dự án trong nước, với tổng vốn khoảng 3,5 triệu tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3,2 tỷ USD, tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Quy hoạch Thủ đô xác lập mô hình phát triển đa trung tâm, đa cực, đa tầng, phát triển theo định hướng giao thông công cộng khối lượng lớn; khai thác hiệu quả không gian trên cao, không gian ngầm và không gian số; hình thành các cực tăng trưởng mới, các trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại, logistics và công nghiệp công nghệ cao.

Theo đồng chí Vũ Đại Thắng, đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển của Hà Nội: Từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển dựa trên chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh; từ khai thác các lợi thế sẵn có sang chủ động kiến tạo những lợi thế mới.

Trên cơ sở đó, thành phố ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và khả năng lan tỏa lớn, gồm hạ tầng giao thông chiến lược; phát triển đô thị theo mô hình TOD; công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu; các khu công nghiệp thế hệ mới; logistics thông minh; năng lượng sạch; kinh tế tuần hoàn; công nghiệp văn hóa; du lịch; y tế và giáo dục chất lượng cao.

Thành phố kiên định quan điểm phát triển lấy chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững làm nền tảng. Hà Nội không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, văn hóa và chất lượng sống của người dân để lấy tăng trưởng đơn thuần; mà ưu tiên những dự án có giá trị gia tăng cao, có hàm lượng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lớn. Đồng thời, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp; có khả năng hình thành các chuỗi giá trị, lan tỏa công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Tại hội nghị hôm nay, thành phố công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm; đồng thời trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã ký kết 50 biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế. Những dự án và thỏa thuận hợp tác được công bố hôm nay bổ sung nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đồng thời thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư và triển vọng phát triển của Hà Nội.