Ảnh minh họa: DELL AI

Chính thức công bố sa bàn quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Ngày 29/6, UBND TP Hà Nội sẽ chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026. Cùng với việc giới thiệu đồ án quy hoạch, thành phố sẽ đưa vào trưng bày hệ thống sa bàn quy hoạch kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping, video và bản đồ quy hoạch nhằm trực quan hóa định hướng phát triển không gian đô thị trong nhiều thập niên tới.

Theo UBND TP Hà Nội, không gian trưng bày được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội và mở cửa phục vụ đồng thời với lễ công bố quy hoạch để người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể tiếp cận đầy đủ thông tin.

Điểm nhấn của triển lãm là sa bàn tròn quy hoạch tổng thể đặt tại khu vực trung tâm tầng 1 của bảo tàng, có đường kính 7 mét, cập nhật đầy đủ các nội dung, chỉ giới mới của đồ án quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Tại tầng 4, trên diện tích khoảng 1.200 m², Hà Nội bố trí khu triển lãm ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D Mapping nhằm tái hiện sinh động định hướng phát triển không gian của Thủ đô. Khu vực này còn giới thiệu hệ thống pano khổ lớn về lịch sử quy hoạch Hà Nội qua các thời kỳ, bản đồ phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch sử dụng đất cùng mô hình của nhiều dự án tiêu biểu.

Ngoài ra, khách tham quan có thể trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm và xem phim tư liệu 3D giới thiệu định hướng phát triển của thành phố.

Phối cảnh không gian triển lãm quy hoạch tầm nhìn 100 năm. ẢNH: UBND TP.HÀ NỘI

Công khai quy hoạch để doanh nghiệp chủ động đón cơ hội đầu tư

Theo ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, việc triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô sẽ đánh dấu bước chuyển trong chiến lược thu hút đầu tư của thành phố. Hà Nội sẽ chuyển từ thu hút vốn theo chiều rộng sang chiều sâu, ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược và những dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Ông Hiếu cho biết, kết quả kinh tế sáu tháng đầu năm 2026 tạo nền tảng để Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 404 nghìn tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư phát triển đạt khoảng 256,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 516,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3%; lượng khách du lịch đạt khoảng 4,8 triệu lượt, tăng 33%.

Kinh tế số hiện đóng góp khoảng 17,34% GRDP của Hà Nội, trong khi thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước về số hóa hồ sơ và thủ tục hành chính. Đây được xem là những điều kiện thuận lợi để nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư trong giai đoạn tới.

Theo các chuyên gia quy hoạch, trước đây Hà Nội đồng thời triển khai Quy hoạch Thủ đô theo Luật Quy hoạch năm 2017 và Quy hoạch chung Thủ đô theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024. Hai hệ thống quy hoạch này từng tạo ra những điểm giao thoa về định hướng phát triển kinh tế xã hội và tổ chức không gian đô thị. Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng pháp lý thống nhất, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác quy hoạch và phát triển.

Minh bạch thông tin quy hoạch, tạo nền tảng cho phát triển dài hạn

Ông Trần Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch, Kiến trúc Hà Nội cho biết, mục tiêu của việc công bố quy hoạch là bảo đảm tính công khai, minh bạch, giúp các cơ quan quản lý, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và người dân tiếp cận đầy đủ các bản vẽ, chính sách và định hướng phát triển của đồ án.

Theo ông Tuyên, khi toàn bộ thông tin quy hoạch được công khai, đây sẽ là cơ sở để doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như người dân chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư, sản xuất, kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Thủ đô.

Bên cạnh việc công bố quy hoạch, Hà Nội cũng tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo nền tảng pháp lý đồng bộ, hỗ trợ quá trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong nhiều thập niên tới.