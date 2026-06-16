Theo Thông báo số 303/TB-VPCP ngày 13/6/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng ghi nhận những kết quả tích cực mà Thủ đô đạt được thời gian qua, đồng thời chỉ rõ nhiều tồn tại cần khắc phục như hạ tầng quá tải, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, tiến độ một số dự án trọng điểm còn chậm và dư địa phát triển chưa được khai thác hết.

Định hướng cho giai đoạn tới, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội quán triệt và triển khai đồng bộ các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ; đồng thời đẩy mạnh liên kết vùng với các địa phương trong vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, môi trường, nguồn nước và chuỗi sản xuất, cung ứng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là triển khai hiệu quả, đồng bộ, thống nhất Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030 và các quy hoạch liên quan. Quy hoạch được xác định là nền tảng để Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 10%, mở rộng không gian phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Phối cảnh tổng thể Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thủ tướng cũng yêu cầu Thành phố tập trung huy động mọi nguồn lực cho phát triển, trong đó có tăng thu ngân sách bền vững, tiết kiệm tối thiểu 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên để dành nguồn lực cho an sinh xã hội và các dự án hạ tầng trọng điểm. Hà Nội cần sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, thu hút vốn tư nhân, ODA, FDI, phát triển thị trường vốn và nghiên cứu phát hành trái phiếu Thủ đô cho các dự án động lực.

Cùng với đó, Thành phố được giao xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026; triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý ô nhiễm không khí, nguồn nước, ngập úng, rác thải và tắc nghẽn giao thông, hoàn thành cơ bản trong năm 2026.

Thủ tướng cũng đặt mục tiêu đến cuối năm 2026, kinh tế số chiếm 22% GRDP, qua đó từng bước xây dựng Hà Nội trở thành trung tâmkhoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, ngang tầm khu vực châu Á.