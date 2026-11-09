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Học sinh sử dụng điện thoại, mạng xã hội: Chính phủ yêu cầu siết quản lý

Lê Nhi
Lê Nhi
11:15 | 09/11/2026
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Yêu cầu được nêu trong Nghị quyết ngày 6/11 của Chính phủ về giao nhiệm vụ cho địa phương, bộ ngành trong tháng 11 và thời gian tới.
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Đây là một trong những nội dung tại Nghị quyết ngày 6/11 của Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các địa phương, bộ, ngành trong tháng 11/2026 và thời gian tới.

Theo đó, Bộ GD-ĐT được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung rà soát, điều chỉnh nội dung chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, thiết thực, hiệu quả.

Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương rà soát, xác định nhu cầu, xây dựng lộ trình cụ thể theo từng năm nhằm giải quyết căn bản tình trạng thiếu trường, lớp, đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí nguồn lực.

Học sinh sử dụng điện thoại, mạng xã hội: Chính phủ yêu cầu siết quản lý
Ảnh minh hoạ.

Chính phủ cũng giao Bộ GD-ĐT hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống, lịch sử dân tộc và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên. Bộ cũng có trách nhiệm thúc đẩy xây dựng văn hóa học đường, chấn chỉnh, phòng, chống bạo lực học đường, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và tích cực.

Bộ GD-ĐT được giao chủ trì xây dựng, trình ban hành Đề án tổng thể về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục, phù hợp với từng cấp học.

Chính phủ cũng giao Bộ GD-ĐT hoàn thiện cơ chế quản lý, tổ chức và vận hành các trường phổ thông nội trú biên giới đất liền; hướng dẫn, kiểm tra, tập huấn, kịp thời khắc phục bất cập trong vận hành các trường đã đưa vào sử dụng.

Bộ GD-ĐT có trách nhiệm theo dõi tiến độ từng trường, đôn đốc UBND các tỉnh, thành có xã biên giới đất liền, cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng, an toàn, hoàn thành dứt điểm các hạng mục còn lại của các trường giai đoạn 1 trong tháng 11/2026 và các trường giai đoạn 2 trước ngày 30/8/2027.

Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Chính phủ cũng giao các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc chuyển giao, sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc trước ngày 20/11/2026 theo phương án được phê duyệt. Đồng thời, chủ động phối hợp, thống nhất với địa phương về phương án tiếp nhận, định hướng đầu tư, phát triển và các điều kiện bảo đảm hoạt động của những cơ sở này.

điện thoại mạng xã hội học sinh

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,800 ▲500K 141,000 ▲700K
Hà Nội - PNJ 136,800 ▲500K 141,000 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 136,800 ▲500K 141,000 ▲700K
Miền Tây - PNJ 136,800 ▲500K 141,000 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 136,800 ▲500K 141,000 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,800 ▲500K 141,000 ▲700K
Cập nhật: 09/11/2026 12:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 ▲70K 14,170 ▲70K
Miếng SJC Nghệ An 13,870 ▲70K 14,170 ▲70K
Miếng SJC Thái Bình 13,870 ▲70K 14,170 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▲100K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▲100K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▲100K 14,150 ▲100K
Trang sức 99.9 13,430 ▲100K 14,030 ▲100K
Trang sức 99.99 13,440 ▲100K 14,040 ▲100K
Vàng 99.9 12,850 ▲100K
Vàng 99.99 13,000 ▲100K
Cập nhật: 09/11/2026 12:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,387 ▲1249K 14,172 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,387 ▲1249K 14,173 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,373 ▲8K 1,413 ▲8K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,373 ▲8K 1,414 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,353 ▲8K 1,403 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,911 ▲792K 138,911 ▲792K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,586 ▲601K 105,386 ▲601K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,764 ▲545K 95,564 ▲545K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,942 ▲488K 85,742 ▲488K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,153 ▲466K 81,953 ▲466K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,861 ▲334K 58,661 ▲334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
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