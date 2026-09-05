Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chung vui ngày khai giảng với học sinh Đồng Nai

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THCS Hùng Vương, phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Cùng dự có đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Thành ủy Đồng Nai; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, thành phố Đồng Nai và địa phương, cùng cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh nhà trường.

Lãnh đạo Trường THCS Hùng Vương đánh trống khai giảng năm học mới - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Hôm nay, 5/9, hơn 1 triệu học sinh TP. Đồng Nai cùng hòa trong không khí rộn rã, hân hoan của hàng triệu cán bộ, giáo viên và học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc chào đón "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường".

Các em học sinh hân hoan đón chào năm học mới - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Tại sự kiện này, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trao tặng lẵng hoa chúc mừng, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo cho Trường THCS Hùng Vương; đồng thời trao tặng 10 xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trao tặng lẵng hoa chúc mừng, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo cho Trường THCS Hùng Vương - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Phó Thủ tướng cùng các đại biểu cũng tham quan không gian trưng bày các sản phẩm đổi mới sáng tạo trong giáo dục và đào tạo, không gian giáo dục truyền thống "Hào khí Đồng Nai", các phòng STEM/STEAM và phòng học của Trường THCS Hùng Vương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trao tặng 10 xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Từ điểm cầu Trường THCS Hùng Vương, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng thầy và trò nhà trường tham dự chương trình Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và các đại biểu xem các em học sinh trình diễn nhạc cụ dân tộc - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Trong khuôn khổ chương trình khai giảng, nhiều hoạt động trải nghiệm về khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, tiếng Anh và STEM Robot được tổ chức, tạo không khí sôi nổi, khuyến khích học sinh khám phá, sáng tạo trong năm học mới.

Các em học sinh trình diễn nhạc cụ dân tộc - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Dịp khai giảng năm học 2026-2027, nhà trường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đồng Nai và các đơn vị xây dựng "Không gian Đổi mới sáng tạo", trưng bày các mô hình, sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời tổ chức các hoạt động để học sinh trực tiếp trải nghiệm sau lễ khai giảng.

Phó Thủ tướng cùng các đại biểu tham quan không gian trưng bày các sản phẩm đổi mới sáng tạo trong giáo dục và đào tạo, không gian giáo dục truyền thống "Hào khí Đồng Nai", các phòng STEM/STEAM và phòng học của Trường THCS Hùng Vương - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Tọa lạc tại đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố Trảng Bom 2, phường Trảng Bom, nhiều năm qua, Trường THCS Hùng Vương luôn là điểm sáng bậc THCS của ngành giáo dục và đào tạo TP. Đồng Nai.

Năm học 2026-2027, Trường THCS Hùng Vương có 1.801 học sinh thuộc 41 lớp, trong đó đón 397 học sinh lớp 6; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên gồm 85 người. Cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư đầy đủ các phòng học bộ môn, phòng học thí nghiệm, thực hành, khu hành chính, hội trường…, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

Phó Thủ tướng cùng các đại biểu tham quan không gian trưng bày các sản phẩm đổi mới sáng tạo trong giáo dục và đào tạo, không gian giáo dục truyền thống "Hào khí Đồng Nai", các phòng STEM/STEAM và phòng học của Trường THCS Hùng Vương - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

TP. Đồng Nai đặt mục tiêu hiện đại hóa trường lớp trong năm học 2026-2027

Năm học 2026 - 2027, TP. Đồng Nai đặt mục tiêu hiện đại hóa trường lớp, đặc biệt tại 8 xã biên giới; đẩy mạnh hoạt động giáo dục STEM/STEAM...

Sau sắp xếp, ngành giáo dục TP. Đồng Nai còn 670 cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến THPT, giảm hơn 450 trường, cùng với khoảng 200 cơ sở giáo dục ngoài công lập, quy mô học sinh, sinh viên hơn 1 triệu em, thuộc nhóm các địa phương có số lượng người học cao nhất cả nước.

Một dấu ấn riêng của ngôi trường mang tên Quốc Tổ là công trình tượng Vua Hùng trong khuôn viên trường, được khánh thành vào tháng 3/2025. Trước khi dự Lễ khai giảng, tại trường THCS Hùng Vương, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng niệm tại tượng đài Quốc Tổ Hùng Vương, bày tỏ lòng thành kính, hướng về cội nguồn dân tộc - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Tính đến cuối năm 2025, các địa phương vùng biên TP. Đồng Nai có hơn 30.000 học sinh các cấp từ mầm non đến THPT, với tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số từ 14 - 33%, cao nhất là bậc tiểu học. Tổng dự toán ngân sách đầu tư hiện đại hóa trường lớp tại các xã vùng biên của TP. Đồng Nai trong cả giai đoạn gần 1.200 tỷ đồng, trong đó năm 2025 đã chi hơn 100 tỷ đồng hiện đại hóa trường lớp tại 3 xã vùng biên; năm 2026 phê duyệt đầu tư 700 tỷ đồng cho các trường ở 8 xã, dự kiến năm 2027 bố trí thêm gần 400 tỷ đồng.

Về công tác cải tạo, sửa chữa trường lớp, dự kiến năm học 2026 - 2027, UBND TP. Đồng Nai chi gần 1.000 tỷ đồng nâng cấp các công trình hiện đại hóa trường học, cùng với hơn 160 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học này, toàn TP. Đồng Nai dự kiến đưa vào sử dụng 90 trường học xây mới cùng với khoảng 350 phòng học.