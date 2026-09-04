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Định hình xu hướng gia dụng mới, LG mang hệ sinh thái AI Home đến IFA 2026

Hồng Nhung

Hồng Nhung

22:31 | 04/09/2026
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Với chủ đề “Innovation in tune with you”, LG đã trình diễn cách trí tuệ nhân tạo AI thấu cảm (Affectionate Intelligence) thấu hiểu lối sống của người dùng, kết nối thiết bị, không gian và dịch vụ để mang đến trải nghiệm tiện nghi, cá nhân hóa và tiết kiệm năng lượng hơn.
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Định hình xu hướng gia dụng mới, LG mang hệ sinh thái AI Home đến IFA 2026
Không gian dành riêng cho các sản phẩm siêu cao cấp LG SIGNATURE

Điểm nhất nổi bật và cũng là tâm điểm của LG tại IFA năm nay đó chính là hệ sinh thái LG AI Home xoay quanh trung tâm điều khiển nhà thông minh LG ThinQ ON và nền tảng LG ThinQ, bên cạnh giải pháp Fit & Max, cùng các thiết bị gia dụng hiệu suất năng lượng cao, hệ sinh thái giải trí với TV AI thế hệ mới và không gian dành riêng cho các sản phẩm siêu cao cấp LG SIGNATURE.

Thông qua loạt sản phẩm nổi bật có mặt tại IFA lần này, LG đã cụ thể hóa trí tuệ nhân tạo AI thấu cảm mới. Đầu tiên là khu vực đặc biệt dành cho các sản phẩm cao cấp SIGNATURE với tâm điểm là sự kết hợp giữa thiết kế cao cấp và công nghệ AI thấu cảm. Trong đó tiêu biểu là các sản phẩm như tủ lạnh hỗ trợ tương tác bằng giọng nói tự nhiên hay lò nướng tích hợp camera AI để nhận diện món ăn và đề xuất chế độ nấu phù hợp.

Định hình xu hướng gia dụng mới, LG mang hệ sinh thái AI Home đến IFA 2026
Khu trưng bày các sản phẩm LG AI Orchestra, nơi Robot quản gia LG CLOiD sẽ đảm nhận vai trò “nhạc trưởng”

Tiếp đến là khu trưng bày các sản phẩm LG AI Orchestra, nơi tái hiện một “dàn nhạc” công nghệ trên hệ thống màn hình LED chuyển động kích thước 16 x 4 mét. Tại đây Robot quản gia LG CLOiD sẽ đảm nhận vai trò “nhạc trưởng”, kết nối và điều phối các thiết bị gia dụng, TV, giải pháp điều hòa không khí và robot trong một hệ sinh thái thống nhất.

Tại không gian này, LG đã cho thấy tầm nhìn “Zero Labor Home, Makes Quality Time” (Nhàn rỗi việc nhà, Tận hưởng tối đa) của hãng, với mục tiêu là hướng tới một cuộc sống giảm bớt khối lượng công việc nhà thông qua sự phối hợp giữa AI, thiết bị gia dụng và robot, qua đó giúp người dùng có thêm thời gian dành cho những điều thực sự ý nghĩa.

Định hình xu hướng gia dụng mới, LG mang hệ sinh thái AI Home đến IFA 2026
Khu vực LG AI Home, nơi LG ThinQ ON kết hợp với nền tảng ThinQ để tạo nên một hệ thống có khả năng thấu hiểu cả người dùng một cách đặc biệt hơn

Tại khu vực LG AI Home, nơi LG ThinQ ON kết hợp với nền tảng ThinQ để tạo nên một hệ thống có khả năng thấu hiểu cả người dùng một cách đặc biệt hơn. Thay vì chỉ thực hiện các câu lệnh riêng lẻ, hệ thống có thể phân tích lịch trình, thói quen, môi trường trong nhà và cách sử dụng thiết bị để đưa ra những gợi ý phù hợp với từng tình huống.

Một trong những điểm mới của LG tại IFA 2026 chính là ThinQ Claw, tác nhân AI tương tác qua hội thoại văn bản được tích hợp với ThinQ ON. Nhờ khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên và ngữ cảnh, ThinQ Claw có thể kết nối thông tin từ các thiết bị và dịch vụ để đề xuất hành động phù hợp. Chẳng hạn, hệ thống có thể hỗ trợ chuẩn bị thiết bị nấu nướng khi người dùng sắp đón khách, điều chỉnh điều kiện không khí trước khi họ trở về nhà hoặc phối hợp với lịch cá nhân để đưa ra những gợi ý phù hợp theo từng thời điểm.

LG cũng đồng thời mở rộng hệ sinh thái AI Home với LG ThinQ Pro, giải pháp quản lý tích hợp dành cho môi trường B2B, hỗ trợ giám sát và điều khiển tập trung thiết bị gia dụng cũng như hệ thống HVAC. Bên cạnh đó, hệ thống quản lý năng lượng gia đình (Home Energy Management System - HEMS) dựa trên nền tảng Homey có khả năng phối hợp quá trình tạo, lưu trữ và tiêu thụ năng lượng trong nhà, từ đó góp phần tối ưu việc sử dụng điện năng.

Định hình xu hướng gia dụng mới, LG mang hệ sinh thái AI Home đến IFA 2026
Các thiết bị gia dụng LG thế hệ mới phải thỏa mãn tiêu chí Fit & Max, “Vừa y không gian - Vừa ý trải nghiệm”

Một trong tiêu chí trong thiết kế của hầu hết các thiết bị gia dụng LG thế hệ mới là khả năng Fit & Max, “Vừa y không gian - Vừa ý trải nghiệm”. Đây là giải pháp mới được ra đời dựa trên đặc điểm không gian sống hiện đại, giúp cho những thiết bị gia dụng LG từ tủ lạnh, máy giặt, máy sấy và máy rửa bát đều sở hữ thiết kế mới với bản lề Zero Clearance thông minh trên các mẫu tủ lạnh mới, giúp thiết bị có thể bố trí sát tường hoặc hệ tủ bếp mà vẫn thuận tiện khi đóng mở, đồng thời tạo cảm giác liền mạch cho không gian nội thất. Hay trên các sản phẩm máy giặt sấy, LG đã tối ưu cấu trúc bên trong để gia tăng dung tích lồng giặt mà không làm tăng kích thước bên ngoài. Trong khi đó, ở máy rửa bát Fit & Max lại được ẩn mình trong thiết kế đồng bộ với hệ tủ bếp và tích hợp các tính năng như chu trình Wash & Dry trong một giờ cùng AI SenseClean™, tự động điều chỉnh quá trình làm sạch dựa trên mức độ bẩn của từng mẻ rửa.

Có thể nói giải pháp Fit & Max mà LG hướng tới giúp giải quyết bài toán đặc trưng tại nhiều đô thị lớn hiện nay, đó là khả năng tối ưu không gian mà vẫn duy trì dung tích, hiệu suất và đạt được sự tiện nghi vốn có, mang đến sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Định hình xu hướng gia dụng mới, LG mang hệ sinh thái AI Home đến IFA 2026
LG cũng tính đến bài toán tiết kiệm năng lượng

Song song với việc tối ưu không gian, LG cũng tính đến bài toán tiết kiệm năng lượng, một trong những tính năng bắt buộc phải có trên những dòng sản phẩm cao cấp mới. Tại đây LG đã trình bày các giải pháp hiệu suất năng lượng cao như các thiết bị ứng dụng những công nghệ cốt lõi như động cơ Direct Drive™, Dual Inverter Heat Pump™ và máy nén inverter, hướng tới giảm mức tiêu thụ năng lượng trong khi vẫn duy trì hiệu suất vận hành.

Trong số các sản phẩm được giới thiệu lần này thì mẫu máy giặt đạt mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn tới 70% so với ngưỡng tối thiểu của tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng hạng A hiện hành tại châu Âu. Bên cạnh đó còn có các sản phẩm khác như tủ lạnh, máy sấy và máy rửa bát hiệu suất cao cũng đạt mức tiêu hao năng lượng cực kỳ ấn tượng.

Với hướng đi này, LG đặt mục tiêu đưa hiệu quả năng lượng từ một lợi thế chủ yếu xuất hiện trên các sản phẩm cao cấp trở thành giá trị ngày càng dễ tiếp cận hơn trên toàn bộ danh mục thiết bị gia dụng.

Định hình xu hướng gia dụng mới, LG mang hệ sinh thái AI Home đến IFA 2026
Khu vực trải nghiệm thiết bị nghe nhìn kết hợp công nghệ hiển thị với nội dung, tạo nên một hệ sinh thái giải trí liền mạch

Một điểm nhấn tốn diện tích không kém đó chính là khu vực trải nghiệm thiết bị nghe nhìn kết hợp công nghệ hiển thị với nội dung, tạo nên một hệ sinh thái giải trí liền mạch. Tại đây, LG đã mang đến mẫu TV dán tường siêu mỏng mới mang tên TV LG OLED evo W6. Với thiết kế dán tường siêu mỏng và khả năng truyền tín hiệu không dây, TV LG OLED evo W6 đã cho thấy khả năng sáng tạo không giới hạn từ LG. Bên cạnh đó là loạt TV thế hệ mới với đầy đủ các kích thước khung hình và công nghệ khác nhau, tạo nên một không gian trình diễn thống nhất.

Điểm chung của TV AI 2026 của LG đó chính là bộ xử lý α11 AI thế hệ thứ 3, hỗ trợ nâng cao khả năng xử lý hình ảnh, âm thanh và cá nhân hóa trải nghiệm. Thông qua các tính năng như Voice ID, AI Chatbot và AI Concierge cho phép TV nhận diện từng người dùng cụ thể, đề xuất nội dung dựa trên thói quen cũng như hỗ trợ xử lý các yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên của từng cá nhân.

Bên cạnh đó, hệ thống bảo mật LG Shield cung cấp nhiều lớp bảo vệ cho thiết bị và dữ liệu người dùng, góp phần tạo nên trải nghiệm AI an toàn hơn trong hệ sinh thái giải trí tại gia.

Hệ sinh thái giải trí của LG tại IFA 2026 còn có màn hình gaming UltraGear hỗ trợ tần số quét lên tới 1.000Hz ở độ phân giải FHD, nền tảng webOS, màn hình phong cách sống StanbyME 2 Max và hệ thống âm thanh gia đình Sound Suite.

Chia sẻ về tầm nhìn chiến lược này, ông Baek Seung-tae, Chủ tịch Công ty Giải pháp Thiết bị Gia dụng LG Electronics, cho biết: “Hệ sinh thái LG AI Home mở rộng thể hiện cách LG kết nối thiết bị AI, trung tâm điều khiển và các dịch vụ thông minh để tạo ra trải nghiệm ngày càng thuận tiện và cá nhân hóa. Thông qua các sản phẩm và giải pháp được phát triển phù hợp với đặc điểm không gian sống tại châu Âu, LG đặt mục tiêu tiếp tục củng cố vị thế tại thị trường thiết bị gia dụng cao cấp trong khu vực”.

Khách tham quan IFA 2026 có thể trực tiếp trải nghiệm hệ sinh thái LG AI Home, Fit & Max, tại Hall 18, Messe Berlin, từ ngày 04 đến 08 tháng 9 năm 2026 hoặc truy cập website của hãng.

LG IFA 2026 AI Home Vừa y không gian - Vừa ý trải nghiệm Fit & Max

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Hà Nội - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Đà Nẵng - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Miền Tây - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Tây Nguyên - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Cập nhật: 05/09/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 ▼100K 14,760 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 14,460 ▼100K 14,760 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 14,460 ▼100K 14,760 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,460 ▼100K 14,810 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,460 ▼100K 14,810 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,460 ▼100K 14,810 ▼100K
NL 99.99 13,600 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼100K
Trang sức 99.9 14,120 ▼100K 14,720 ▼100K
Trang sức 99.99 14,130 ▼100K 14,730 ▼100K
Cập nhật: 05/09/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 ▼10K 14,762 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 ▼10K 14,763 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 ▼10K 1,471 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 ▼10K 1,472 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 ▼10K 1,461 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 ▼991K 144,653 ▼991K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 ▼750K 109,736 ▼750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,708 ▼680K 99,508 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,948 ▼61K 8,928 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,535 ▼583K 85,335 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,128 ▼46569K 6,108 ▼55389K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
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