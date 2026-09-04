Thi sát hạch lái xe bổ sung bài thi giữ khoảng cách từ năm 2027

Triển khai 12 nội dung sát hạch lái xe trên đường

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), từ ngày 1/3/2027, lực lượng CSGT sẽ triển khai 12 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường. Nội dung thi hướng đến việc kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển phương tiện trong các tình huống giao thông thực tế.

Thí sinh sẽ được đánh giá nhiều kỹ năng, gồm chấp hành quy tắc giao thông, quan sát và xử lý tình huống, duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, chuyển làn, vượt xe cùng các thao tác cần thiết khác.

Các bài thi sát hạch lái xe sẽ đánh giá kỹ năng trong điều kiện thực tế. Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Việc đưa những yêu cầu này vào bài sát hạch nhằm kiểm tra sát hơn năng lực thực tế của người học trước khi được cấp giấy phép lái xe. Cục CSGT cho rằng cách đánh giá mới cũng góp phần hình thành thói quen tuân thủ quy định, chủ động nhận diện nguy cơ và phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông.

Trong đó, giữ khoảng cách với xe phía trước là một trong những kỹ năng được chú trọng, đặc biệt khi phương tiện di chuyển trên cao tốc. Khoảng cách phù hợp giúp tài xế có thêm thời gian phản ứng khi phương tiện phía trước giảm tốc độ hoặc xảy ra tình huống bất ngờ.

Xử phạt 19 trường hợp vi phạm khoảng cách trên cao tốc

Cùng với việc thay đổi nội dung sát hạch, lực lượng CSGT đang tăng cường kiểm tra hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên các tuyến cao tốc. Sáng 29/8, các Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 và số 4 thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT đã kiểm tra, xác minh và lập biên bản 6 trường hợp vi phạm.

Trên tuyến Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 xử lý 3 tài xế, gồm một trường hợp không giữ khoảng cách an toàn và hai trường hợp đi vào làn dừng xe khẩn cấp. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 xử lý thêm 3 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn trên các tuyến được phân công.

Cùng với việc thay đổi nội dung sát hạch lái xe, lực lượng CSGT đang tăng cường kiểm tra hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Ảnh: Sưu tầm.

Cục CSGT cho biết, trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lưu lượng phương tiện tăng nhưng phần lớn tài xế vẫn giữ khoảng cách, đi đúng làn và tuân thủ tốc độ. Tình trạng phóng nhanh, lấn làn, chuyển làn liên tục cũng giảm, góp phần hạn chế nguy cơ va chạm và duy trì giao thông ổn định trên cao tốc.

Thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm soát và xử lý hành vi không giữ khoảng cách. Cục CSGT khuyến cáo tài xế đi đúng làn, đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế chuyển làn và tuân thủ hướng dẫn, điều tiết của CSGT.