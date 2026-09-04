Xe và phương tiện
Xe 365

Thi sát hạch lái xe bổ sung bài thi giữ khoảng cách từ năm 2027

Thanh Hiền

Thanh Hiền

16:03 | 04/09/2026
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Từ ngày 1/3/2027, bài thi sát hạch lái xe trên đường sẽ được bổ sung các tình huống đánh giá khả năng giữ khoảng cách, chuyển làn, vượt xe và xử lý giao thông thực tế.
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Từ 27/8, không giữ khoảng cách trên cao tốc bị phạt đến 6 triệu đồng Từ 27/8, không giữ khoảng cách trên cao tốc bị phạt đến 6 triệu đồng
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Triển khai 12 nội dung sát hạch lái xe trên đường

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), từ ngày 1/3/2027, lực lượng CSGT sẽ triển khai 12 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường. Nội dung thi hướng đến việc kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển phương tiện trong các tình huống giao thông thực tế.

Thí sinh sẽ được đánh giá nhiều kỹ năng, gồm chấp hành quy tắc giao thông, quan sát và xử lý tình huống, duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, chuyển làn, vượt xe cùng các thao tác cần thiết khác.

Các bài thi sát hạch lái xe sẽ đánh giá kỹ năng trong điều kiện thực tế. Ảnh minh họa được tạo bởi AI.
Các bài thi sát hạch lái xe sẽ đánh giá kỹ năng trong điều kiện thực tế. Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Việc đưa những yêu cầu này vào bài sát hạch nhằm kiểm tra sát hơn năng lực thực tế của người học trước khi được cấp giấy phép lái xe. Cục CSGT cho rằng cách đánh giá mới cũng góp phần hình thành thói quen tuân thủ quy định, chủ động nhận diện nguy cơ và phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông.

Trong đó, giữ khoảng cách với xe phía trước là một trong những kỹ năng được chú trọng, đặc biệt khi phương tiện di chuyển trên cao tốc. Khoảng cách phù hợp giúp tài xế có thêm thời gian phản ứng khi phương tiện phía trước giảm tốc độ hoặc xảy ra tình huống bất ngờ.

Xử phạt 19 trường hợp vi phạm khoảng cách trên cao tốc

Cùng với việc thay đổi nội dung sát hạch, lực lượng CSGT đang tăng cường kiểm tra hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên các tuyến cao tốc. Sáng 29/8, các Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 và số 4 thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT đã kiểm tra, xác minh và lập biên bản 6 trường hợp vi phạm.

Trên tuyến Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 xử lý 3 tài xế, gồm một trường hợp không giữ khoảng cách an toàn và hai trường hợp đi vào làn dừng xe khẩn cấp. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 xử lý thêm 3 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn trên các tuyến được phân công.

Cùng với việc thay đổi nội dung sát hạch lái xe, lực lượng CSGT đang tăng cường kiểm tra hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Ảnh: Sưu tầm.
Cùng với việc thay đổi nội dung sát hạch lái xe, lực lượng CSGT đang tăng cường kiểm tra hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Ảnh: Sưu tầm.

Cục CSGT cho biết, trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lưu lượng phương tiện tăng nhưng phần lớn tài xế vẫn giữ khoảng cách, đi đúng làn và tuân thủ tốc độ. Tình trạng phóng nhanh, lấn làn, chuyển làn liên tục cũng giảm, góp phần hạn chế nguy cơ va chạm và duy trì giao thông ổn định trên cao tốc.

Thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm soát và xử lý hành vi không giữ khoảng cách. Cục CSGT khuyến cáo tài xế đi đúng làn, đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế chuyển làn và tuân thủ hướng dẫn, điều tiết của CSGT.

Thi sát hạch lái xe Cục CSGT sát hạch lái xe Giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc Bài thi giữ khoảng cách

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,100 148,500
Hà Nội - PNJ 145,100 148,500
Đà Nẵng - PNJ 145,100 148,500
Miền Tây - PNJ 145,100 148,500
Tây Nguyên - PNJ 145,100 148,500
Đông Nam Bộ - PNJ 145,100 148,500
Cập nhật: 05/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,560 14,860
Miếng SJC Nghệ An 14,560 14,860
Miếng SJC Thái Bình 14,560 14,860
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,560 14,910
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,560 14,910
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,560 14,910
NL 99.99 13,700
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,600
Trang sức 99.9 14,220 14,820
Trang sức 99.99 14,230 14,830
Cập nhật: 05/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,456 14,862
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,456 14,863
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,451 1,481
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,451 1,482
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,697 61,497
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
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SHB Finance chính thức đổi tên thành SFinance sau thương vụ 3.600 tỷ đồng

SHB Finance chính thức đổi tên thành SFinance sau thương vụ 3.600 tỷ đồng

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DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile

DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile

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