Dự kiến thu phí đại lộ thăng long và vành đai 3 trên cao

Ngày 10 tháng 6, thành phố chính thức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị quyết về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các tuyến thuộc sở hữu toàn dân, do thành phố trực tiếp quản lý và khai thác. Dự thảo này nhằm cụ thể hóa Nghị định 130 năm 2024 của Chính phủ.

Hai tuyến cao tốc có thể được áp dụng thu phí

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn hiện có hai tuyến cao tốc do thành phố quản lý là đại lộ Thăng Long (dài 28 km) và vành đai 3 trên cao (hơn 29 km). Cả hai tuyến đều có thể được xem xét để triển khai thu phí trong thời gian tới, nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Cụ thể, các tuyến đường đủ điều kiện thu phí phải được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc, đã bàn giao cho thành phố quản lý và có đề án khai thác tài sản được phê duyệt. Việc thu phí sẽ được thực hiện khi hoàn tất việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán và đơn vị vận hành hệ thống thu phí.

Mức phí thấp nhất 900 đồng, cao nhất 5.200 đồng mỗi km

Theo Nghị định 130 năm 2024, mức phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư được tính dựa trên chiều dài thực tế phương tiện di chuyển và loại xe. Có 5 nhóm phương tiện được chia làm hai mức phí:

Mức 1: Áp dụng cho các tuyến cao tốc đã hoàn thành và đạt đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, có đầy đủ làn dừng khẩn cấp, trạm dừng nghỉ và đường gom.

Mức 2: Áp dụng với các tuyến chưa đạt chuẩn.

Theo đó, tài xế ô tô sử dụng cao tốc thuộc diện thu phí sẽ phải trả từ 900 đồng đến 5.200 đồng mỗi km.

Chưa công bố thời điểm áp dụng cụ thể

Dù chưa công bố thời gian chính thức bắt đầu thu phí, thành phố Hà Nội cho biết sẽ chỉ triển khai khi đáp ứng đầy đủ điều kiện và hoàn tất lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, đơn vị vận hành và cơ quan quản lý thu.

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ rà soát, xác định các tuyến, đoạn tuyến đủ điều kiện thu phí; đồng thời đề xuất mô hình tổ chức thu, cơ chế vận hành, lựa chọn nhà đầu tư và xây dựng phương án thực hiện cụ thể.

Nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận

Việc Hà Nội chuẩn bị thu phí hai tuyến đường lớn được người dân sử dụng hàng ngày đang gây nhiều ý kiến trái chiều. Một số ý kiến cho rằng, nếu thực hiện, thành phố cần cam kết cải thiện chất lượng dịch vụ trên các tuyến cao tốc, bao gồm sửa chữa mặt đường, tăng cường chiếu sáng, vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn giao thông.

Trong khi đó, một bộ phận khác lo ngại việc thu phí có thể khiến các phương tiện chuyển hướng đi vào các tuyến đường nội đô, gây thêm áp lực cho giao thông thủ đô vốn đã quá tải.