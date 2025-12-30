Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi nhiếp ảnh “Hồn Việt qua ống kính tuổi trẻ 2025”.

Cuộc thi do Tổ chức Giáo dục Tầm nhìn Việt (Vinsights) đồng tổ chức cùng Dự án NextGen Social Impact (NSI) và CLB Nhiếp ảnh Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, với sự bảo trợ truyền thông của Báo Giáo dục và Thời đại, với mong muốn tạo ra một sân chơi nghệ thuật lành mạnh, nơi các bạn trẻ được bày tỏ góc nhìn của mình về cuộc sống, con người và những giá trị bình dị của quê hương, đất nước.

Nhóm Shutterist giành Giải Nhất cuộc thi nhiếp ảnh “Hồn Việt qua ống kính tuổi trẻ 2025”.

Ban Tổ chức trao 5 giải Triển vọng cho các đội tham dự.

Với chủ đề “Lương thì – Khoảng thời gian đẹp nhất”, cuộc thi hướng tới việc khơi gợi sự quan sát, cảm nhận và trân trọng những khoảnh khắc đời thường, những điều tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng lại trở thành ký ức đẹp đẽ trong hành trình trưởng thành của mỗi người trẻ.

Phát biểu tại vòng chung kết cuộc thi, cô Trần Thị Hải Yến – Hiệu trưởng THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết: “Cuộc thi nhiếp ảnh “Hồn Việt qua ống kính Tuổi trẻ 2025” không chỉ dừng ở việc tạo ra một sân khấu tôn vinh nghệ thuật, mà quan trọng hơn – đã giúp các em bồi dưỡng khả năng quan sát, cảm xúc thẩm mỹ và sự thấu cảm với cuộc sống xung quanh – những điều rất quý mà sách vở trên lớp không thể mang lại trọn vẹn.

Vòng chung kết cuộc thi nhiếp ảnh “Hồn Việt qua ống kính tuổi trẻ 2025” quy tụ 10 thí sinh, nhóm thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ hàng trăm tác phẩm dự thi trên cả nước.

Đặc biệt, cô Trần Thị Hải Yến nhấn mạnh việc Ban Tổ chức tiếp tục triển khai khóa đào tạo về nhiếp ảnh và truyền thông dành cho học sinh các câu lạc bộ truyền thông sau cuộc thi. Đây không chỉ là cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp mà còn giúp học sinh rèn luyện kỹ năng thực hành, hỗ trợ hiệu quả cho công tác truyền thông ngay trong môi trường học đường.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi phát động từ tháng 10/2025, thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo học sinh phổ thông trên cả nước. Vòng chung kết là phần thi thuyết trình trực tiếp của 10 đội xuất sắc nhất, thể hiện chiều sâu tư duy và cảm xúc thông qua các tác phẩm nhiếp ảnh.

Một tác phẩm tham dự cuộc thi "Hồn Việt qua ống kính tuổi trẻ 2025" trưng bày tại sự kiện.

Kết quả chung cuộc, tác phẩm “The Shutterist” của hai học sinh Nguyễn Đoàn Mỹ Lan và Trần Duy Nam Phong (Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhất. Ban Tổ chức cũng trao 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích và 5 giải Triển vọng cho các tác phẩm nổi bật khác.

Chia sẻ tại chương trình, bà Trương Thị Hoa, đại diện Tổ chức Giáo dục Tầm nhìn Việt (Vinsights) cho biết, ngay từ những ý tưởng đầu tiên, Ban Tổ chức đã nhìn thấy ở các em học sinh không chỉ là niềm đam mê nhiếp ảnh mà còn là khát vọng lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước thông qua những điều giản dị nhất của đời sống.

Cuộc thi “Hồn Việt qua ống kính tuổi trẻ 2025” được kỳ vọng sẽ tiếp tục là không gian sáng tạo lành mạnh, giúp học sinh học cách chậm lại để quan sát, cảm nhận và trưởng thành, qua đó khẳng định vai trò của nghệ thuật và trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục toàn diện.