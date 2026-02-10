​Lý do nào giúp HONOR ghi nhận tốc độ tăng trưởng 11%

Dự báo cũng cho thấy, thị trường smartphone đang bước vào giai đoạn tăng trưởng có sự phân hoá rõ rệt khi lợi thế thuộc về những hãng công nghệ có chiến lược và khả năng thích ứng linh hoạt với biến động thị trường, tạo cơ sở vững chắc để vươn lên vị thế dẫn đầu làng công nghệ.

Đáng chú ý, với mức tăng trưởng +11%, mức cao nhất trong nhóm 10 thương hiệu smartphone hàng đầu thế giới, HONOR đã một lần nữa khẳng định chiến lược phát triển đầu tư đổi mới công nghệ, liên tục mở rộng danh mục sản phẩm, quy mô và mở rộng thị trường quốc tế. Việc 50% doanh số của HONOR đến từ thị trường nước ngoài trong năm 2025, so với mức dưới 10% vài năm trước, là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thành công của chiến lược này.

HONOR ghi nhận tốc độ tăng trưởng 11% trong năm 2025

Cũng theo đánh giá của các tổ chức phân tích thì việc đạt được mức tăng trưởng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, đã cho thấy được HONOR có chiến lược phù hợp cả về việc mở rộng thị trường quốc tế và đầu tư công nghệ như kế hoạch HONOR Alpha với sự đầu tư hơn 10 tỷ USD trong 5 năm để chuyển mình từ nhà sản xuất smartphone sang hệ sinh thái thiết bị AI toàn cầu.

Chính sự đầu tư nghiên túc này thể hiện cam kết dài hạn và cách tiếp cận nghiêm túc của HONOR trong kỷ nguyên AI, yếu tố được xem là nền tảng quan trọng cho tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo của ngành công nghệ di động.

Tại thị trường Việt Nam, nơi được xác định là một trong những thị trường trọng điểm của HONOR tại Đông Nam Á, thị trường chịu sự chi phối lớn của Apple (khoảng 42% thị phần) và Samsung (21%), HONOR lựa chọn hướng đi riêng bằng việc khai thác “đại dương xanh” dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc văn hóa và hành vi tiêu dùng địa phương.

HONOR X9d mẫu smartphone ghi nhận sức mua ấn tượng tại thị trường Việt Nam

Thông qua việc nhanh chóng mở rộng hiện diện tại các chuỗi bán lẻ lớn, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và kiên định với định hướng về độ bền cùng công nghệ AI, HONOR từng bước tiếp cận hiệu quả người tiêu dùng Việt Nam. Nhờ đó, trong năm 2025, hãng ghi nhận mức tăng trưởng trên ba chữ số, đóng góp tích cực vào đà tăng trưởng chung của HONOR tại khu vực.

Dù bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, thị trường smartphone Việt vẫn duy trì quy mô tiêu thụ hàng chục triệu thiết bị mỗi năm đang ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt trong hành vi tiêu dùng. Tập trung lớn vào phân khúc tầm trung và cận cao cấp, chiếm khoảng 60 - 70% tổng lượng tiêu thụ và thay vì chạy theo cấu hình cao hay nâng cấp thiết bị liên tục, người dùng ngày càng ưu tiên những giá trị như độ bền, pin lớn, trải nghiệm ổn định của Magic OS, phản ánh xu hướng “đầu tư một lần, sử dụng lâu dài”.

Việc đẩy mạnh hợp tác sâu với Google ở cấp độ hệ thống để tối ưu MagicOS, với các tính năng như Circle to Search hay tích hợp Google Gemini trực tiếp vào giao diện, mang lại trải nghiệm AI liền mạch.

Đồng thời ở phân khúc cao cấp, HONOR cũng không lựa chọn phương án đối đầu trực diện với các ông lớn, thay vào đó, HONOR tấn công mạnh vào phân khúc 7-10 triệu đồng. Một trong những điểm sáng đáng chú ý của HONOR tại Việt Nam trong năm 2025 là HONOR X9d mẫu smartphone ghi nhận sức mua ấn tượng ngay trong những ngày đầu mở bán. Chỉ sau vài ngày ra mắt, HONOR X9d đã đạt doanh số hàng chục nghìn máy, cho thấy sự đón nhận tích cực từ thị trường.

Ngoài mức giá và cấu hình phù hợp, HONOR cũng tập trung vào độ bền sản phẩm, đáp ứng nhu cầu sử dụng khắc nghiệt của người dùng Việt Nam. Chiến lược này có thể giúp HONOR trở thành đối thủ “phá bĩnh” thị trường smartphone Việt.