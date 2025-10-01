HONOR khai trương cửa hàng AI cao cấp toàn cầu

Từ tầm nhìn đến hiện thực hóa kế hoạch HONOR ALPHA

Đầu năm 2025, tại MWC Barcelona, HONOR đã công bố kế hoạch HONOR ALPHA với mục tiêu chính là chuyển mình từ nhà sản xuất smartphone trở thành thương hiệu dẫn đầu hệ sinh thái thiết bị AI toàn cầu. Vài tháng sau đó, HONOR đã nhanh chóng hiện thực hóa tầm nhìn này bằng nhiều hoạt động, nổi bật nhất là khai trương cửa hàng AI cao cấp toàn cầu HONOR ALPHA tại Shenzhen Bay MixC (Thâm Quyến, Trung Quốc). Đây là cột mốc chiến lược, thể hiện cam kết mạnh mẽ của HONOR trong việc xây dựng một hệ sinh thái AI mở, hợp tác và chia sẻ giá trị, đồng thời khẳng định bước tiến quan trọng trong hành trình định vị AI như nền tảng của tương lai.

HONOR khai trương cửa hàng AI toàn cầu tại Shenzhen Bay MixC, Trung Quốc

Không chỉ là một không gian bán lẻ, cửa hàng này được thiết kế như một “Trung tâm Sống thông minh bằng AI”, lấy cảm hứng từ cảnh quan Vịnh Thâm Quyến và kết hợp hài hòa công nghệ tiên tiến. Tại đây, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm các loạt tính năng AI, từ du lịch, giải trí đến sáng tạo nội dung. Việc đưa kế hoạch ALPHA thành hiện thực không chỉ giúp HONOR mở rộng hệ sinh thái thiết bị AI, mà còn đặt nền móng để thương hiệu này tiến xa hơn với tham vọng vươn lên dẫn đầu toàn cầu trong kỷ nguyên AI.

Cửa hàng AI cao cấp toàn cầu HONOR ALPHA hứa hẹn trở thành biểu tượng công nghệ mới khi có sự xuất hiện của YoYo

Một điểm đặc biệt tại cửa hàng là Khu vực YOYO, nơi giới thiệu thế hệ trợ lý AI mới của HONOR với bốn chủ đề: phong cách sống thông minh, hỗ trợ AI, sáng tạo nội dung và đồng hành cùng AI. YOYO được trang bị khả năng nhận thức hình ảnh, ghi nhớ và thực thi tác vụ ở mức cao. Ví dụ, nếu người dùng từng chia sẻ “tôi thích ngồi chỗ có view đẹp”, YOYO có thể ghi nhớ và chủ động đề xuất lịch trình hoặc gợi ý nhà hàng phù hợp. Đây là minh chứng rõ nét cho hướng đi nhân hóa AI, biến công nghệ trở thành người bạn đồng hành gần gũi và hữu ích trong cuộc sống thường ngày.

Song song đó, không gian AI Inspiration Café tạo nên không gian kết nối độc đáo dành cho giới công nghệ, các nhà sáng tạo và khách tham quan. Tại đây, mọi người có thể trao đổi ý tưởng, khám phá công nghệ mới trong không khí thoải mái bên tách cà phê.

Nhân dịp khai trương, HONOR còn tổ chức chuỗi hoạt động biểu diễn sáng tạo và trải nghiệm tương tác, mang lại không khí sôi động và hấp dẫn cho mọi lứa tuổi. Nơi đây cũng hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng công nghệ, văn hóa mới tại Thâm Quyến, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.