FPT sẵn sàng đồng hành cùng TP.HCM đưa kinh tế tầm thấp cất cánh

Tham gia Hội nghị, Giám đốc Công nghệ FPT khẳng định Tập đoàn FPT sẵn sàng tham gia xây dựng nền tảng số/điều hành từ cloud, AI, dữ liệu, giám sát thời gian thực, an ninh mạng cho hệ thống LAE; phối hợp triển khai các pilot trong sandbox (thí điểm trong môi trường thử nghiệm) cùng các đơn vị thành phố và đối tác; đào tạo nguồn nhân lực gồm các kỹ sư công nghệ, dữ liệu, AI thông qua khối Giáo dục FPT.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng. Cùng dự có đại diện các sở, ban ngành, doanh nghiệp và hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TP. HCM

Tại hội nghị, Sở KH-CN TP.HCM cũng đã báo cáo về các nội dung trọng tâm của Nghị quyết 57 và quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực khoa học - công nghệ; các trường ĐH trình bày tham luận. Cùng với đó, hội nghị tập trung thảo luận 4 nhóm nội dung trọng tâm, bao gồm:

Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao;

Phát triển sàn giao dịch tín chỉ carbon;

Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo;

Và các ngành kinh tế tiềm năng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57.

Đại diện Tập đoàn FPT, ông Vũ Anh Tú - Giám đốc Công nghệ FPT, Giám đốc FPT UAV đã có phần trình bày về vai trò của kinh tế tầm thấp trong phát triển kinh tế hiện nay, đặc biệt với TP.HCM, thuộc nhóm chủ đề các ngành kinh tế tiềm năng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57.

Ông Tú cho rằng, thị trường drone toàn cầu năm 2026 dự kiến đạt khoảng 49 tỷ USD. Đây là con số ước tính khá thận trọng từ Bain. Theo nguồn thống kê khác từ Grand View Research, quy mô thị trường drone toàn cầu năm 2024 ước tính khoảng 73 tỷ USD, dự phóng đạt 163,6 tỷ USD vào năm 2023. Quân sự vẫn chiếm nhiều thị phần, khoảng 50% với use cases lớn liên quan vận chuyển hàng hóa và viễn thám.

Trong đó có 5 nhóm đóng góp lớn của kinh tế tầm thấp (LAE) cho sự phát triển của kinh tế TP HCM. Với Logistics - Thương mại điện tử, TP.HCM sẽ là trung tâm tiêu dùng, thương mại và logistics lớn nhất cả nước. LAE mở ra “làn vận chuyển mới” cho đô thị từ giao hàng chặng ngắn - chặng đặc thù; Giao nhanh với hàng giá trị cao/khẩn cấp; tối ưu vận hành nhờ bay theo hành lang được kiểm sát, kết hợp giám sát theo thời gian thực.

Ông Vũ Anh Tú chia sẻ rằng: “Một số nước đã quy hoạch UAV rõ ràng từ năm 2016 và gần đây, chính thức được công nhận là một ngành công nghiệp, đóng góp cho các ngành kinh tế khác trong xã hội”

Ngoài ra, với nhóm ngành kinh tế mới và cụm công nghiệp công nghệ cao, LAE sẽ tạo ra chuỗi giá trị công nghiệp - dịch vụ: thiết kế, chế tạo phần cứng/pin/cảm biến; phần mềm điều hành bay, bản đồ số, định vị…; dịch vụ vận hành, bảo trì, đào tạo, bảo hiểm; hệ thống quản lý không phận tầm thấp/U-Space/UTM.

Trong quản lý hạ tầng - đô thị thông minh, drone/UAV tạo ra lớp dữ liệu mới cho thành phố: hình ảnh/3D; kiểm tra hiện trạng theo thời gian thực; ứng dụng trực tiếp cho giám sát công trình/cầu đường/ngập úng…, kiểm tra lưới điện, viễn thông, an ninh trật sự, hỗ trợ cứu hộ cứu nạn.

Với y tế - ứng cứu khẩn cấp và an sinh đô thị, drone/UAV giúp vận chuyển mẫu xét nghiệm, thuốc, vật tư y tế giữa các điểm; hỗ trợ cứu hộ khi kẹt xe, ngập lụt, chia cắt.

Và trong du lịch - dịch vụ mới, xét trung hạn, LAE có thể tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới như biểu diễn drone, khảo sát/quay phim du lịch; xét dài hạn là các mô hình di chuyển tầm thấp khi công nghệ và pháp lý đủ vững.

Ông Tú nhận định, đây không phải mô hình sản xuất đơn lẻ mà là mô hình kinh tế phức tạp, cần liên kết nhiều thành phần khác nhau từ hành lang pháp lý, đầu tư hạ tầng, hệ điều hành số cho không phận tầm thấp, đảm bảo an toàn và cơ chế khuyến khích tài chính, cùng với đó là kiến trúc hệ thống phức tạp.

“FPT cam kết đồng hành cùng TP.HCM trên chặng đường đưa kinh tế tầm thấp cất cánh, góp phần giúp TP.HCM trở thành đầu tàu, thành lập các khu công nghiệp kinh tế tầm thấp với cốt lõi là sự đồng hành của các trường ĐH - hạt nhân trong quá trình xây dựng nền kinh tế này.” Ông Tú nói.