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FPT sẵn sàng đồng hành cùng TP.HCM đưa kinh tế tầm thấp cất cánh

Anh Thái

Anh Thái

16:29 | 10/01/2026
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Với chủ đề “Phát huy vai trò của hội đồng đối với vùng siêu đô thị TP.HCM: Kết nối - Hội nhập - Đổi mới sáng tạo”, hội nghị đã nêu cao tinh thần đồng hành cùng thành phố đưa TP.HCM trở thành đầu tàu với các khu công nghiệp kinh tế tầm thấp.
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Tham gia Hội nghị, Giám đốc Công nghệ FPT khẳng định Tập đoàn FPT sẵn sàng tham gia xây dựng nền tảng số/điều hành từ cloud, AI, dữ liệu, giám sát thời gian thực, an ninh mạng cho hệ thống LAE; phối hợp triển khai các pilot trong sandbox (thí điểm trong môi trường thử nghiệm) cùng các đơn vị thành phố và đối tác; đào tạo nguồn nhân lực gồm các kỹ sư công nghệ, dữ liệu, AI thông qua khối Giáo dục FPT.

FPT sẵn sàng đồng hành cùng TP.HCM đưa kinh tế tầm thấp cất cánh

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng. Cùng dự có đại diện các sở, ban ngành, doanh nghiệp và hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TP. HCM

Tại hội nghị, Sở KH-CN TP.HCM cũng đã báo cáo về các nội dung trọng tâm của Nghị quyết 57 và quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực khoa học - công nghệ; các trường ĐH trình bày tham luận. Cùng với đó, hội nghị tập trung thảo luận 4 nhóm nội dung trọng tâm, bao gồm:

  • Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao;
  • Phát triển sàn giao dịch tín chỉ carbon;
  • Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo;
  • Và các ngành kinh tế tiềm năng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57.

Đại diện Tập đoàn FPT, ông Vũ Anh Tú - Giám đốc Công nghệ FPT, Giám đốc FPT UAV đã có phần trình bày về vai trò của kinh tế tầm thấp trong phát triển kinh tế hiện nay, đặc biệt với TP.HCM, thuộc nhóm chủ đề các ngành kinh tế tiềm năng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57.

Ông Tú cho rằng, thị trường drone toàn cầu năm 2026 dự kiến đạt khoảng 49 tỷ USD. Đây là con số ước tính khá thận trọng từ Bain. Theo nguồn thống kê khác từ Grand View Research, quy mô thị trường drone toàn cầu năm 2024 ước tính khoảng 73 tỷ USD, dự phóng đạt 163,6 tỷ USD vào năm 2023. Quân sự vẫn chiếm nhiều thị phần, khoảng 50% với use cases lớn liên quan vận chuyển hàng hóa và viễn thám.

Trong đó có 5 nhóm đóng góp lớn của kinh tế tầm thấp (LAE) cho sự phát triển của kinh tế TP HCM. Với Logistics - Thương mại điện tử, TP.HCM sẽ là trung tâm tiêu dùng, thương mại và logistics lớn nhất cả nước. LAE mở ra “làn vận chuyển mới” cho đô thị từ giao hàng chặng ngắn - chặng đặc thù; Giao nhanh với hàng giá trị cao/khẩn cấp; tối ưu vận hành nhờ bay theo hành lang được kiểm sát, kết hợp giám sát theo thời gian thực.

FPT sẵn sàng đồng hành cùng TP.HCM đưa kinh tế tầm thấp cất cánh
Ông Vũ Anh Tú chia sẻ rằng: “Một số nước đã quy hoạch UAV rõ ràng từ năm 2016 và gần đây, chính thức được công nhận là một ngành công nghiệp, đóng góp cho các ngành kinh tế khác trong xã hội

Ngoài ra, với nhóm ngành kinh tế mới và cụm công nghiệp công nghệ cao, LAE sẽ tạo ra chuỗi giá trị công nghiệp - dịch vụ: thiết kế, chế tạo phần cứng/pin/cảm biến; phần mềm điều hành bay, bản đồ số, định vị…; dịch vụ vận hành, bảo trì, đào tạo, bảo hiểm; hệ thống quản lý không phận tầm thấp/U-Space/UTM.

Trong quản lý hạ tầng - đô thị thông minh, drone/UAV tạo ra lớp dữ liệu mới cho thành phố: hình ảnh/3D; kiểm tra hiện trạng theo thời gian thực; ứng dụng trực tiếp cho giám sát công trình/cầu đường/ngập úng…, kiểm tra lưới điện, viễn thông, an ninh trật sự, hỗ trợ cứu hộ cứu nạn.

Với y tế - ứng cứu khẩn cấp và an sinh đô thị, drone/UAV giúp vận chuyển mẫu xét nghiệm, thuốc, vật tư y tế giữa các điểm; hỗ trợ cứu hộ khi kẹt xe, ngập lụt, chia cắt.

Và trong du lịch - dịch vụ mới, xét trung hạn, LAE có thể tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới như biểu diễn drone, khảo sát/quay phim du lịch; xét dài hạn là các mô hình di chuyển tầm thấp khi công nghệ và pháp lý đủ vững.

Ông Tú nhận định, đây không phải mô hình sản xuất đơn lẻ mà là mô hình kinh tế phức tạp, cần liên kết nhiều thành phần khác nhau từ hành lang pháp lý, đầu tư hạ tầng, hệ điều hành số cho không phận tầm thấp, đảm bảo an toàn và cơ chế khuyến khích tài chính, cùng với đó là kiến trúc hệ thống phức tạp.

“FPT cam kết đồng hành cùng TP.HCM trên chặng đường đưa kinh tế tầm thấp cất cánh, góp phần giúp TP.HCM trở thành đầu tàu, thành lập các khu công nghiệp kinh tế tầm thấp với cốt lõi là sự đồng hành của các trường ĐH - hạt nhân trong quá trình xây dựng nền kinh tế này.” Ông Tú nói.

FPT TP HCM các trường Đại học kinh tế tầm thấp phát triển kinh tế

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Thừa Thiên Huế

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Thứ năm, 02/07/2026 21:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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HKD 0 3221 3424
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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SEK 0 2735 0
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THB 0 734.3 0
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

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Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

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Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

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YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

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