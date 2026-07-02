Chuyển động số
Chính sách số

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

14:13 | 02/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Sáng nay (2/7), tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Tạp chí Điện tử và Ứng dụng trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Chuyển đổi số đóng vai trò then chốt trong quá trình sáp nhập tại TP.HCM Diện mạo TP. Hồ Chí Minh năm 2050 sẽ như thế nào? Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chăm lo tốt hơn đời sống công nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ,

Thưa đồng chí, đồng bào cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, và đại biểu quốc tế,

Thưa toàn thể Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thân mến,

Hôm nay, trong không khí trang trọng, xúc động và tự hào, chúng ta vui mừng cùng dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đây là sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc; là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thành kính tưởng nhớ công lao trời biển của Bác Hồ vĩ đại; tri ân các thế hệ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ các lực lượng vũ trang Nhân dân, các cựu chiến binh, các lực lượng tham gia Cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vì sự trưởng thành và phát triển của Thành phố mang tên Bác.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh; tới các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng, quý vị đại biểu và toàn thể đồng bào, đồng chí Thành phố lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược- Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao tặng Thành ủy TPHCM tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thưa đồng bào, đồng chí,

Cách đây 50 năm, ngày 02 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa VI quyết nghị chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này không chỉ là một sự kiện hành chính, mà là sự kết tinh tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn sâu nặng của Nhân dân ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; là sự ghi nhận truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất và những đóng góp to lớn của Sài Gòn - Gia Định trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm đối với một thành phố có vị trí đặc biệt của nước ta.

Nói đến Thành phố Hồ Chí Minh là nói đến một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, nghĩa tình và sáng tạo; một vùng đất luôn biết kết tinh những giá trị cao đẹp của dân tộc, đồng thời không ngừng mở đường cho những khát vọng mới. Chính từ thành phố này, từ Bến Nhà Rồng, cách đây 115 năm, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, mở đầu hành trình lịch sử tìm ra con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Mỗi khi nhắc đến Thành phố Hồ Chí Minh, đến Bến Nhà Rồng, trong tâm thức mỗi người Việt Nam lại vọng lên âm hưởng thân thuộc, ký ức thiêng liêng về “từ thành phố này Người đã ra đi”, về điểm khởi đầu của một hành trình vĩ đại. Từ nơi Người ra đi, dân tộc ta đã tìm thấy con đường độc lập, tự do; và hơn sáu thập kỷ sau, cũng chính thành phố ấy được giải phóng, thống nhất trọn vẹn trong lòng Tổ quốc, vinh dự, tự hào mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Ngay từ những năm tháng đất nước còn tạm thời chia cắt, trong tâm thức của đồng bào cả nước đã sáng lên niềm tin tất thắng vào ngày miền Nam giải phóng, non sông thu về một mối, để thành phố phương Nam rực rỡ tên vàng Hồ Chí Minh. Hôm nay, sau 50 năm, chúng ta càng thấm thía rằng tên gọi ấy không chỉ là niềm tự hào của lịch sử, mà còn là yêu cầu của hiện tại và tương lai; không chỉ là danh xưng cao quý, mà là chuẩn mực để Thành phố tự soi, tự sửa, tự vươn lên mỗi ngày.

Mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm chính trị, đạo đức và lịch sử đặc biệt. Thành phố mang tên Bác thì phải đi đầu trong đổi mới, sáng tạo; phải năng động nhưng kỷ cương; hiện đại nhưng nhân văn; giàu mạnh nhưng nghĩa tình; hội nhập sâu rộng nhưng luôn giữ vững bản sắc, giữ vững lợi ích quốc gia, dân tộc; phát triển nhanh nhưng phải bền vững, bao trùm, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược- Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chúng ta phải xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Thưa đồng bào, đồng chí,

Nhìn lại nửa thế kỷ qua, chúng ta có quyền tự hào sâu sắc về những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được. Từ một đô thị chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, đối mặt với muôn vàn khó khăn sau ngày đất nước thống nhất, Thành phố đã từng bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân, giữ vững thành quả cách mạng, xây dựng chính quyền, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.

Trong 40 năm đổi mới, Thành phố luôn là một trong những địa phương đi đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; mạnh dạn thử nghiệm nhiều mô hình mới, góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đó là đóng góp rất lớn, không chỉ đo bằng những con số tăng trưởng, mà còn bằng sức mở đường, sức lan tỏa và sức thuyết phục của thực tiễn.

Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thành phố là nơi hội tụ dòng vốn, dòng tri thức, dòng lao động, dòng sáng tạo; là nơi hàng triệu người từ mọi miền Tổ quốc đến học tập, lao động, lập nghiệp, cống hiến. Năm 2025, Thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu ngân sách nhà nước, vượt mốc 800.000 tỷ đồng. Phía sau con số ấy là mồ hôi, trí tuệ, niềm tin của Nhân dân, doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động.

Cùng với kinh tế, diện mạo đô thị Thành phố có bước phát triển mạnh mẽ. Các khu đô thị mới, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, công trình văn hóa, các tuyến giao thông và công trình kết nối vùng đã làm thay đổi căn bản không gian phát triển. Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đi vào vận hành là dấu mốc quan trọng, mở ra hướng phát triển giao thông công cộng, đô thị thông minh, đô thị xanh, đô thị kết nối.

Thành phố cũng đã xây dựng và lan tỏa bản sắc văn hóa rất riêng: cởi mở, bao dung, hào sảng, nghĩa tình, nhân ái, sáng tạo. Trong khó khăn, Thành phố càng nghĩa tình; trong thử thách, Thành phố càng đoàn kết; trong biến động, Thành phố càng thể hiện bản lĩnh và sức chống chịu. Những phong trào chăm lo người nghèo, người có công, công nhân, người lao động nhập cư, trẻ em, người yếu thế; những nghĩa cử trong thiên tai, dịch bệnh, hoạn nạn; những tấm lòng âm thầm mà bền bỉ đã làm nên chiều sâu nhân văn của Thành phố mang tên Bác.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh trong 50 năm qua; trân trọng cảm ơn các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã chung sức xây dựng Thành phố hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược- Ảnh 4.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ kỷ niệm.

Thưa đồng bào, đồng chí,

Tự hào về truyền thống là để có thêm niềm tin. Tri ân chặng đường đã qua là để xác định rõ hơn trách nhiệm hôm nay. Nhìn lại 50 năm không phải để bằng lòng với kết quả đã đạt được, mà để bước tiếp mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với yêu cầu cao hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn, thời cơ lớn hơn và thách thức cũng gay gắt hơn. Thành phố Hồ Chí Minh phải hòa cùng dòng chảy đó; phải là động năng của dòng chảy đó. Thành phố phải tiếp tục đi trước, mở đường, thử nghiệm, đột phá và lan tỏa.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của Thành phố đã mở rộng; quy mô lớn hơn, tiềm năng lớn hơn, yêu cầu quản trị cũng cao hơn. Thành phố Hồ Chí Minh mới hội tụ những lợi thế rất quan trọng: trung tâm đô thị, tài chính, thương mại, dịch vụ; không gian công nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo; cửa ngõ cảng biển, logistics, kinh tế biển, du lịch, năng lượng; cùng nguồn nhân lực đông đảo có trí thức, có trách nhiệm, có nghĩa tình. Chúng ta phải xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, điều quyết định là tư duy mới, thể chế mới, hạ tầng mới, quản trị mới, đội ngũ cán bộ mới và phương thức tổ chức thực hiện mới. Việc đã rõ phải làm ngay, việc còn vướng phải khẩn trương tháo gỡ, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chịu trách nhiệm. Không để chủ trương đúng chậm đi vào cuộc sống, không để trách nhiệm chung làm mờ trách nhiệm cá nhân, không để tiềm năng lớn bị níu lại bởi cách làm cũ.

Trong thời gian tới, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố tập trung thực hiện thật tốt 06 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân. Cán bộ Thành phố phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy phát triển hiện đại, đạo đức trong sáng, năng lực thực thi cao; đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Thứ hai, chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, năng lực cạnh tranh và kết quả cụ thể, có thể đo đếm được: công trình hoàn thành, sản phẩm mới, dịch vụ công tốt hơn, việc làm nhiều hơn, môi trường đầu tư thuận lợi hơn và chất lượng sống cao hơn cho Nhân dân. Thành phố cần đi đầu trong cải cách hành chính, quản trị số, dữ liệu liên thông, dịch vụ công minh bạch; chủ động đề xuất cơ chế vượt trội về đô thị đặc biệt, trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thu hút nhân tài.

Thứ ba, quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế. Hạ tầng phải đi trước một bước, nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả đầu tư; ưu tiên giao thông công cộng, đường sắt đô thị, vành đai, cao tốc, cảng biển, logistics, hạ tầng số, năng lượng, y tế, giáo dục, văn hóa, nhà ở, chống ngập và không gian xanh.

Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu làm động lực chủ yếu. Thành phố cần phát triển mạnh trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển, du lịch, y tế, giáo dục, công nghiệp văn hóa; tạo môi trường để doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, người trẻ được sáng tạo và cống hiến.

Thứ năm, chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển. Người dân Thành phố phải được thụ hưởng môi trường sống an toàn hơn, giao thông thuận tiện hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học tốt hơn, bệnh viện tốt hơn, không gian văn hóa nhiều hơn, không gian xanh rộng hơn. Người lao động, công nhân, người nhập cư, người nghèo đô thị, người yếu thế phải được quan tâm bằng chính sách cụ thể, thiết thực và đến đúng đối tượng.

Thứ sáu, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm hội nhập quốc tế năng động, có bản sắc, có trách nhiệm; đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh đô thị, an ninh con người. Thành phố càng mở cửa, càng hội nhập, càng phải giữ vững ổn định chính trị, kỷ cương pháp luật, môi trường hòa bình, an toàn, thân thiện.

Thưa đồng bào, đồng chí,

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành tình cảm đặc biệt sâu nặng cho đồng bào miền Nam ruột thịt; Người từng nói: “Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi”. Tình cảm thiêng liêng ấy vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa là lời nhắc nhở sâu sắc đối với Thành phố mang tên Người hôm nay: phải không ngừng vươn lên, phát triển mạnh mẽ hơn, nhân văn hơn, nghĩa tình hơn, để xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng và niềm tự hào của cả nước. Trách nhiệm ấy không chỉ thuộc về lãnh đạo Thành phố, không chỉ thuộc về hệ thống chính trị, mà còn thuộc về mỗi người dân Thành phố Hồ Chí Minh- những người đang hằng ngày góp phần làm rạng rỡ hơn tên gọi thiêng liêng, cao quý mà Thành phố vinh dự được mang.

Tôi mong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng lớn, hành động lớn, trách nhiệm lớn. Mỗi cán bộ phải tự hỏi: việc mình làm hôm nay đã xứng đáng với Thành phố mang tên Bác chưa? Mỗi cơ quan phải tự hỏi: cách phục vụ của mình đã làm người dân, doanh nghiệp hài lòng chưa? Mỗi địa phương, đơn vị phải tự hỏi: đã khai thác tốt tiềm năng, tháo gỡ nhanh điểm nghẽn, sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển chưa?

Năm mươi năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã viết nên trang sử vẻ vang, rực rỡ tên vàng. Năm mươi năm tới, Thành phố phải viết tiếp một chương phát triển mới, lớn hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn, rực rỡ hơn. Chúng ta tin tưởng rằng, với truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; với sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của cả nước và sức mạnh to lớn của Nhân dân, Thành phố Hồ Chí Minh nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi tên gọi Hồ Chí Minh ngày càng tỏa sáng bằng thành tựu, văn hóa, con người, khát vọng và trách nhiệm với Tổ quốc.

Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí và chiến sĩ Thành phố Hồ Chí Minh mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chúc Thành phố Hồ Chí Minh thân yêu của chúng ta mãi mãi xứng đáng với tên gọi thiêng liêng, cao quý: Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Xin trân trọng cảm ơn.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định Thành phố Hồ Chí Minh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm

Bài liên quan

Nâng cao chất lượng vận hành, năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới

Nâng cao chất lượng vận hành, năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Giữ gia đình là giữ văn hóa, giữ sức mạnh trường tồn của dân tộc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Giữ gia đình là giữ văn hóa, giữ sức mạnh trường tồn của dân tộc

Có thể bạn quan tâm

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe 365
Từ ngày 1/7/2026, xe bán tải có khối lượng toàn bộ không quá 3,5 tấn sẽ được lưu thông như xe ô tô con. Quy định mới giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc trong quá trình các mẫu xe bán tải tham gia giao thông.
Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Chính sách số
Từ ngày 1/7/2026, Luật Chuyển đổi số chính thức có hiệu lực, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có một đạo luật chuyên ngành điều chỉnh toàn diện hoạt động chuyển đổi số. Đây không chỉ là sự hoàn thiện hành lang pháp lý, mà còn mở ra bước chuyển từ triển khai chuyển đổi số bằng chủ trương sang quản trị quốc gia bằng pháp luật, lấy dữ liệu làm tài nguyên, công nghệ làm động lực và người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của tiến trình phát triển.
Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Y tế số
Bắt đầu từ hôm nay (1/7), Hà Nội triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Chương trình được kỳ vọng giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn, đồng thời tăng cường phát hiện sớm, quản lý và dự phòng bệnh ngay từ tuyến cơ sở.
Nâng cao chất lượng vận hành, năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới

Nâng cao chất lượng vận hành, năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới

Chính sách số
Sáng 1/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Tạp chí Điện tử và Ứng dụng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị.
Bộ Tài chính: Chưa thu thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng vàng miếng từ 1/7/2026

Bộ Tài chính: Chưa thu thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng vàng miếng từ 1/7/2026

Chính sách số
Bộ Tài chính khẳng định, thông tin cho rằng hoạt động mua bán vàng miếng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 0,1% từ ngày 1/7/2026 là chưa chính xác. Dù Luật Thuế thu nhập cá nhân mới đã bổ sung quy định về thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng, nhưng hiện chưa có quy định cụ thể để triển khai thu thuế đối với hoạt động này.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mẫu xe mui trần Mazda MX-5 chính thức gia nhập thị trường Việt Nam

Mẫu xe mui trần Mazda MX-5 chính thức gia nhập thị trường Việt Nam

Bộ Tài chính tiếp tục sắp xếp ngành thuế, hải quan, kho bạc, bảo hiểm xã hội

Bộ Tài chính tiếp tục sắp xếp ngành thuế, hải quan, kho bạc, bảo hiểm xã hội

Toyota thu hẹp danh mục xe tại Việt Nam, Camry chỉ còn bản hybrid

Toyota thu hẹp danh mục xe tại Việt Nam, Camry chỉ còn bản hybrid

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Kết quả World Cup 2026 ngày 26/6: Bờ Biển Ngà lập cột mốc lịch sử, Ecuador tạo địa chấn trước Đức

Kết quả World Cup 2026 ngày 26/6: Bờ Biển Ngà lập cột mốc lịch sử, Ecuador tạo địa chấn trước Đức

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Hà Nội

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
35°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
28°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
36°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
28°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
26°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 31°C
mưa cường độ nặng
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
30°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
29°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
29°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
29°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
29°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
28°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
25°C
Quảng Bình

23°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
24°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
23°C
Thừa Thiên Huế

24°C

Cảm giác: 25°C
mưa vừa
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
24°C
Hà Giang

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
24°C
Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 30°C
mây rải rác
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
26°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
34°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
25°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
21°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,453 1,483
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,453 1,484
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,433 1,468
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,347 145,347
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 110,261
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,484 99,984
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,207 89,707
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,243 85,743
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,872 61,372
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17599 17872 18451
CAD 17971 18246 18865
CHF 31978 32360 33009
CNY 0 3831 3924
EUR 29365 29585 30666
GBP 34244 34635 35573
HKD 0 3221 3423
JPY 156 160 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14623 15210
SGD 19779 20061 20631
THB 704 767 821
USD (1,2) 26023 0 0
USD (5,10,20) 26064 0 0
USD (50,100) 26093 26107 26465
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,105 26,105 26,465
USD(1-2-5) 25,061 - -
USD(10-20) 25,061 - -
EUR 29,429 29,453 30,832
JPY 157.44 157.72 167.09
GBP 34,304 34,397 35,565
AUD 17,804 17,868 18,534
CAD 18,162 18,220 18,873
CHF 32,105 32,205 33,136
SGD 19,882 19,944 20,715
CNY - 3,797 3,939
HKD 3,286 3,296 3,432
KRW 15.6 16.27 17.68
THB 752.86 762.16 815.3
NZD 14,605 14,741 15,167
SEK - 2,658 2,750
DKK - 3,937 4,072
NOK - 2,606 2,697
LAK - 0.89 1.24
MYR 6,011.44 - 6,783.89
TWD 744.16 - 900.75
SAR - 6,886.19 7,247.34
KWD - 83,139 88,385
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,085 26,105 26,465
EUR 29,362 29,480 30,671
GBP 34,296 34,434 35,460
HKD 3,284 3,297 3,414
CHF 31,944 32,072 32,997
JPY 157.73 158.36 166.14
AUD 17,781 17,852 18,444
SGD 19,946 20,026 20,611
THB 769 772 808
CAD 18,166 18,239 18,806
NZD 14,676 15,212
KRW 16.22 17.82
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26091 26091 26465
AUD 17803 17903 18825
CAD 18169 18269 19280
CHF 32253 32283 33865
CNY 3812 3837 3972.5
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29554 29584 31309
GBP 34570 34620 36377
HKD 0 3355 0
JPY 159.64 160.14 170.66
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.6 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14751 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19942 20072 20794
THB 0 734.5 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14540000 14540000 14840000
SBJ 13000000 13000000 14840000
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,122 26,172 26,465
USD20 26,122 26,172 26,465
USD1 26,122 26,172 26,465
AUD 17,823 17,923 19,030
EUR 29,641 29,641 31,050
CAD 18,101 18,201 19,507
SGD 19,998 20,148 20,702
JPY 159.08 160.58 165.1
GBP 34,353 34,703 35,550
XAU 14,538,000 0 14,842,000
CNY 0 3,725 0
THB 0 769 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 03/07/2026 02:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
JBL ra mắt bộ đôi loa di động mới, mang

JBL ra mắt bộ đôi loa di động mới, mang 'sân khấu đến mọi cuộc vui'

LocknLock mở rộng giải pháp quà tặng doanh nghiệp, đẩy mạnh thị trường B2B tại Việt Nam

LocknLock mở rộng giải pháp quà tặng doanh nghiệp, đẩy mạnh thị trường B2B tại Việt Nam

Dạo quanh thị trường TV mùa World Cup 2026

Dạo quanh thị trường TV mùa World Cup 2026

Camera gimbal Osmo Pocket 4P chính thức lên kệ

Camera gimbal Osmo Pocket 4P chính thức lên kệ

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

Nvidia chia sẻ GPU để đổi doanh thu startup AI

Nvidia chia sẻ GPU để đổi doanh thu startup AI

Danh mục thiết bị viễn thông rủi ro cao phải siết chặt kiểm định từ tháng 7

Danh mục thiết bị viễn thông rủi ro cao phải siết chặt kiểm định từ tháng 7

Chuyên gia AI mới đang trở thành nhân sự sống còn trong doanh nghiệp

Chuyên gia AI mới đang trở thành nhân sự sống còn trong doanh nghiệp

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam